11 привычных нам предметов гардероба, которые вне закона в других странах

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С каждым годом все больше туристов выбирает отдых в экзотических странах. Если раньше ездили в основном, чтобы поваляться на пляже, то теперь главная цель путешественников — впечатления. Узнавать новые страны и традиции — занятие захватывающее. Но лучше подготовиться и заранее узнать о культуре тех мест, куда отправляешься: привычные вам вещи могут считаться там недопустимыми.

Мы в AdMe.ru узнали, какую одежду лучше убрать из чемодана, если не хотите заработать в отпуске проблемы с законом или обидеть местных жителей.

1. В Германии за капюшон могут оштрафовать

В Германии существует закон, который запрещает водителям закрывать лицо. Правоохранители объясняют его просто: должна быть возможность опознать нарушителя по камерам. В списке вещей, которые могут счесть нелегальными, — широкополые шляпы и одежда с объемным капюшоном. Нарушителей ждет штраф — придется заплатить € 60.

2. Туристам в Африке лучше не надевать черный и синий

Тем, кто едет в отпуск в Африку, лучше выбирать одежду светлых тонов. И вопрос не только в том, что так жара переносится легче. На континенте обитает муха цеце — переносчик опасных заболеваний. Насекомое имеет свои цветовые предпочтения: его привлекают люди в черном, синем и блестящем.

3. В Эмиратах женщина в майке не может отправиться на шопинг

Объединенные Арабские Эмираты — страна достаточно консервативная. На курортах царят вполне западные нравы, но если отправиться, например, в крупный торговый центр в слишком открытой одежде, можно получить замечание. Лучше прикрыть колени и плечи. Как правило, в моллах есть соответствующие знаки.

4. В Японии девушку с декольте могут счесть неприличной

В Японии тоже хранят традиции. На улицах Токио можно встретить девушек в экстремально коротких юбках, но декольте не в почете. В последнее время под влиянием туристов из Европы и Америки молодые японки стали позволять себе более открытые вырезы, но старшее поколение по-прежнему считает декольте слишком откровенным.

5. В Иране деним считается «вызывающей» тканью

В Иране не приветствуется джинсовая одежда. Местным студенткам даже запретили носить узкие джинсы. Власти объясняют это стремлением соответствовать традициям и тем, что название ткани похоже на слово «джинн», то есть «злой дух».

6. В заповедниках Европы действует наказание за неправильную обувь

Штраф вместо экскурсии можно получить в некоторых национальных парках. Так, в итальянской Лигурии тем, кто отправится прогуляться по горным тропам в сандалиях или шлепанцах, придется заплатить до € 2 500. Запрет на неудобную для пересеченной местности обувь есть и в Хорватии. Причина в том, что туристы получают травмы, а их эвакуация вертолетом обходится дорого.

7. В Нидерландах меха не в почете

В Нидерландах очень активно ведут себя защитники животных. И хотя законодательно никто шубу носить не запрещает, любители натурального меха могут столкнуться с осуждением. Причем не всегда дело ограничивается замечанием: известны случаи, когда девушек в мехах закидывали яйцами и помидорами.

8. В Гренаде и Венеции действует запрет на пляжную одежду

Купальник уместен только на пляже — так считают в Гренаде. Тех, кто появится в пляжной одежде на городской улице, ждет суровое наказание: $ 270 штрафа или полгода тюрьмы. Власти итальянской Венеции такой подход вполне разделяют: в городе на воде тоже нельзя появляться в купальнике. Тем, кто рискнет, придется заплатить € 250.

9. Правительство Южной Кореи не одобряет мини

Сложно представить южнокорейскую эстраду без девушек в мини-юбках. Между тем правительство страны к такой длине одежды относится предвзято. Считается, что появляться в общественных местах в мини — нарушение порядка. Впрочем, похоже, модниц это не останавливает.

10. На Багамах камуфляж — только для военных

Камуфляжная одежда под запретом в целом ряде стран. Такую расцветку считают агрессивной, особенно в государствах, где вспыхивают гражданские волнения. Поэтому футболки и шорты цвета хаки лучше оставить дома.

11. В Великобритании не везде пускают туристов в одежде с животным принтом

Даже если вы любите леопардовые кофточки и штаны «под зебру», отложите их, собираясь в сафари-парк. В английском Суррее посетителей в такой одежде не пустят к животным. Звери начинают нервничать, видя знакомую окраску. Среди запрещенных также принты «под жирафа», «под тигра» и «под пятнистую гиену».

Бонус: в Париже до 2013 года нельзя было носить брюки. Если только у вас не было коня или велосипеда

Закон о запрете появления в брюках на улицах французской столицы действовал более 200 лет. На практике его в последние десятилетия не применяли, но формально повод для наказания был. Касалось правило только женщин и предусматривало исключения для тех, кто ведет под узцы коня или передвигается на велосипеде.

Мы оценили заботу о настроении животных в английском сафари-парке. А вы сталкивались с необычными требованиями к дресс-коду за границей?