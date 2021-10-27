11 особенностей свадеб разных стран, которые докажут, что свадебный кредит — это еще цветочки

Многие девушки мечтают о пышной свадьбе, траты на которую могут достигать поистине космических масштабов. Одной из наиболее дорогих свадеб всех времен пока остается церемония бракосочетания принца Чарльза и леди Дианы в 1981 году. Расходы тогда составили $ 110 млн. Поэтому иногда и кажется, что уже ничто не может поразить нас в мире белых платьев и многоярусных тортов.

Но мы в AdMe.ru решили отыскать свадебные обычаи разных стран, после которых выкуп невесты в подъезде покажется невинной забавой. А из бонуса можно узнать о перуанском аналоге традиции ловить букет невесты.

В Кении отец плюет в невесту

В далекой (и потому еще более загадочной) Африке существует множество традиций и правил, которые делают жизнь местного населения иногда непонятной нам. В племени масаи, например, плевок считается жестом уважения, поэтому и свадебный ритуал без него не обходится. Порой свадьба завершается тем, что отец невесты плюет в дочь на удачу.

Голландцы сооружают дерево пожеланий

В Нидерландах вместо обычной свадебной книги пожеланий выбирают дерево. Гостям предлагают подписать небольшие карточки и повесить их на ветки выбранного для торжества или любого другого небольшого деревца.

В Норвегии молодожены узнают количество будущих детей по торту

Главный десерт на церемонии в Норвегии совсем не похож на своих собратьев в других странах. Норвежский свадебный торт — это традиционное угощение из миндальных колец. Называется оно «крансекаке». Жених и невеста поднимают верхнее кольцо: считается, что сколько колец поднимется вместе с ним, столько у пары и будет детей.

В Австралии молодым дарят камни

На австралийских свадьбах семья и друзья молодоженов собирают для тех небольшие камни, которые помещают в единый сосуд. «Чаша единства», как ее называют, затем хранится в доме пары как напоминанием о любви и поддержке близких.

В Индии сестры невесты крадут у жениха туфли

Оказывается, без обуви на свадьбе может остаться не только невеста. Ее туфельку традиционно похищают у нас. А вот в Индии сестры невесты крадут обувь у жениха, а после требуют выкуп за ее возращение. Этот ритуал называется «джута чупай». Девушки должны попытаться спрятать туфли, а родственники жениха — побороться с этими коварными планами. Это не просто ритуал, а один из способов демонстрации объединения семей, их готовности принимать друг друга и жить в любви и веселье.

Кубинцы платят за танец с невестой

Во многих культурах принято, что невеста танцует с гостями. На Кубе это не бесплатное удовольствие. Традиционно считается, что каждый мужчина, который танцует с невестой, должен прикрепить деньги к ее платью. Обычай практикуется, чтобы помочь паре оплатить свадьбу и медовый месяц.

В Германии новоиспеченные супруги вместе пилят бревно

В супружеской жизни иногда будут наступать тяжелые времена и кризисы, ведь брак — это не сплошной медовый месяц. В Германии молодожены учатся совместно справляться с трудностями с самого начала. И первое задание — распилить вдвоем огромное бревно — ждет их на свадьбе.

В Японии невеста пишет письмо родителям

В конце японской свадьбы невеста зачитывает письмо к своим родителям, в котором благодарит их. Это уникальная и очень эмоциональная традиция, вызывающая слезы у многих гостей.

В Китае дата свадьбы определяется по традиционному календарю

В Китае до сих пор иногда выбирают дату свадьбы в зависимости от благоприятного дня календаря. Вот что пишет один из пользователей сети, который живет за границей, но все же обратился к традициям: «Родственники хотят, чтобы мы выбрали дату свадьбы по китайскому календарю. Только информация в календарях противоречивая, а разница в стоимости мероприятия, в зависимости от даты, доходит до $ 15 тыс.».

В Испании продают по кусочкам галстук жениха

На некоторых испанских свадьбах друзья жениха берут ножницы и разрезают тому галстук. Затем продают кусочки гостям, чтобы собрать как можно больше денег для молодоженов. То же самое порой делают и с подвязкой невесты.

Торт и топот показывают главного в Финляндии

Если у нас, кто главный, показывает каравай, то в Финляндии эта миссия возлагается на торт. Его жених и невеста разрезают вместе. Считается, что человек, чья рука находится над рукой партнера, будет доминировать в семейной жизни. А когда нож ударяется о блюдо, молодожены начинают громко топать ногами. Полагают, что тот, кто отреагирует первым, и станет главным в семье.

Бонус: поиск мужа в Перу

Где-то принято, что невеста бросает букет, а ее одинокие подружки проявляют свои спортивные качества, чтобы его поймать и выйти замуж следующей. В Перу решили пойти другим путем. Ленты, на одной из которых находится поддельное обручальное кольцо, размещают вокруг торта. Затем происходит «розыгрыш торта». Считается, что девушка, ставшая обладательницей колечка, вскоре получит предложение руки и сердца.