11 городов, которые круто изменились ради спасения планеты

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Чем быстрее тают ледники в Антарктиде, тем больше люди задумываются об экологии, загрязнении воздуха и наступающем глобальном потеплении. Ученые считают, что качество воздуха убивает больше людей, чем курение. Поэтому администрации городов стараются успеть перестроиться на другой ритм жизни и приучить к этому жителей.

Мы в AdMe.ru изучили города, которые уже встали на путь исправления и готовы показать свои результаты. Хотя есть и такие, которые только делают первые шаги в борьбе за чистый воздух.

1. В Осло автомобильные парковки превратили в велодорожки

В центре Осло парковочные места на улице переоборудовали в велосипедные дорожки, скамейки и крошечные парки. К началу 2019 года в городе завершился процесс удаления еще 700 парковок как способ стимуляции людей не заезжать в этот район на автомобиле. При этом урбанисты добавили несколько зарядных станций для электромобилей и сделали больше парковок для водителей-инвалидов.

2. Правительство Буэнос-Айреса ставит цветы на дорогах для безопасности пешеходов и велосипедистов

Центр огромного бульвара в Буэнос-Айресе, который раньше имел целых 20 полос движения, сегодня занят только автобусами. Когда в городе произошли изменения, время, затрачиваемое жителями на поездку на работу, резко сократилось. Также получилось освободить около 100 кварталов от автомобилей и сделать их пешеходными зонами. Более того, на оживленные перекрестки города наносят яркую разметку и расставляют вдоль них вазоны с цветами, чтобы сделать их максимально безопасными для пешеходов и велосипедистов. Таким образом власти внедряют метод тактического урбанизма, который предполагает недорогой ремонт в застроенной среде, предназначенный для улучшения районов и мест скопления людей.

3. Лондон сокращает проезжую часть в пользу пешеходов

В 2003 году правительство Лондона ввело плату за въезд в центр города в часы пик. В 2010 году начали открывать первые велосипедные супермагистрали на оживленных маршрутах. А в 2019 году завершилась разработка новой транспортной стратегии по улучшению качества воздуха и снижению шума за счет перехода на автомобили с нулевым уровнем выбросов. А чтобы справиться с проблемой загрязнения воздуха, связанной с ростом населения, для города разработан специальный план. Его суть заключается в том, что половина улиц освободится от автомобильного движения, а транспорт уступит дорогу пешеходам и будет ездить со скоростью не более 15 миль в час. Также планируется построить защищенные велодорожки на большинстве главных улиц.

4. Сеул планирует полностью избавиться от «вредных» автомобилей до 2020 года

В 2017 году Сеул завершил преобразование автомагистрали в пешеходную дорогу, подобную High Line (надземный парк) в Нью-Йорке. Уже более 10 млн человек воспользовались этим нововведением. Благодаря этому в районе парка наладился бизнес: продажи увеличились на 42 %. К 2025 году правительство города планирует запустить 3 тыс. электрических автобусов, а также улучшить их маршруты, чтобы побудить людей выбирать общественный транспорт вместо собственных машин.

5. Мадрид освободил свой центральный район от транспорта

Если вы не проживаете в центре Мадрида, есть большая вероятность, что больше вы не сможете туда попасть на собственном авто. В ноябре 2018 года начали вводить ограничения на проезд в центральную часть города транспорта, который загрязняют окружающую среду. После вступления законов в силу трафик упал на 32 %, и произошло это очень быстро. Проект внедрения так называемой «зоны с низким уровнем выбросов» разработан, чтобы очистить воздух в центре столицы. Вдохновленное успехом правительство Испании предложило также запретить движение любых автомобилей, которые не являются транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов (т. е. электрическими), и в других городских центрах по всей стране.

6. В Пекине автомобили могут ездить по определенным дням недели

В Пекине водителям хоть и разрешено ездить на своих «вредных» автомобилях, они ограничены временем поездок и номерным знаком. Если он оканчивается определенной цифрой, можно водить машину только в конкретный день недели. Администрация города также предлагает небольшие финансовые стимулы для людей, которые предпочитают не ездить в отведенный им день. А в новых районах правительство решило запретить любые частные автомобили, кроме электрокаров.

7. В Париже оживленную трассу превратили в пешеходную зону

В 2017 году трасса рядом с Сеной превратилась в пешеходную дорожку и парк без автомобилей. Это один из этапов постоянной работы города над сокращением загрязнений за счет снижения автомобильного трафика. Также существует ограничение на въезд старых, загрязняющих окружающую среду автомобилей в будние дни. К 2024 году власти планируют полностью запретить дизельные автомобили, а к 2030 году — на газу.

8. Индия совершит полный переход на электромобили уже к 2024 году

До недавнего времени прогулка и шопинг на оживленной улице города Ченнаи подразумевали передвижение между множеством автомобилей и авторикш. Но сейчас этот район превращается в пешеходную площадь, строительство которой будет завершено уже в 2019 году. Также правительство Индии заявило, что к 2030 году все автомобили должны быть электрическими.

9. Копенгаген создает супермагистраль для велосипедистов

Сегодня более половины населения Копенгагена ездит на работу на велосипедах. Датская программа по созданию пешеходных зон началась еще в 1960-е годы, а к нынешнему дню столица Дании имеет уже более 200 миль велосипедных дорожек и один из самых низких процентов владения автомобилями в Европе. Последний этап их проекта заключался в прокладке супермагистрали для велосипедов, которая протянулась по всем окрестностям. Первый из 28 запланированных маршрутов был открыт в 2014 году, еще 11 были завершены в 2018-м. Также планируется сделать город полностью углеродно нейтральным к 2025 году.

10. В Берлине строят веломагистраль, которая не является частью дорог для автомобилей

В 2017 году по заказу Департамента по окружающей среде, транспорту и защите климата Берлина было проведено исследование, результатом которого стало переоборудование целых 12 автомобильных магистралей в веломагистрали. Это была одна из первых городских попыток создать условия для более безопасного путешествия. Основной целью правительства является увеличение количества велосипедов на дорогах до 2,4 млн к 2025 году.

11. Грузия полностью отказывается от производства и использования полиэтилена

В апреле 2019 года Министерство по охране окружающей среды и Министерство сельского хозяйства Грузии ввели запрет на производство, применение и импорт полиэтиленовых пакетов. Они предлагают начать пользоваться биоразлагаемыми пакетами, которые распадаются за гораздо меньшее время и наносят значительно меньше вреда. Если кто-то нарушит запрет, то сотрудники правоохранительных органов для начала ограничатся предупреждением. А если предприниматели продолжат работать в этой сфере, им будет грозить первичный штраф в размере 500 лари (более $ 185), последующий — 1 000 лари (более $ 371).

А какие действия вы предпринимаете для защиты окружающей среды?