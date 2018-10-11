10 ступеней ухода за кожей, благодаря которым кореянки в 35 выглядят на 20

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Каждый, кто хоть раз был в Южной Корее или соприкасался с культурой этой страны, отмечает удивительное свойство азиаток сохранять молодость кожи гораздо дольше европеек. Генетика играет тут не последнюю роль, но первая все же отводится тщательному ежедневному уходу. Кореянкам знакомы разные системы ухода за кожей, но наиболее популярной считается 10-ступенчатая.

Мы в AdMe.ru раскрыли кое-какие бьюти-секреты и спешим поделиться ими с вами. Кстати, практиковать эту систему ухода более чем реально в наших условиях.

1. Масляное очищение

Первый этап корейской системы ухода за кожей — очищение. Проводить его можно с помощью ватного диска, рук или же специального спонжа конняку. Его производят из волокон растения, которое в народе называют дьявольским языком, а по-научному — Amorphophallus konjac. Этот спонж гипоаллергенный, глубоко и нежно очищает кожу, отшелушивая ороговевшие клетки и нормализуя кислотно-щелочной баланс.

Пользоваться косметическим продуктом можно как со средством для умывания, так и без него. Кореянки же предпочитают очищать кожу гидрофильными маслами. Такие средства не только смывают макияж, но также, проникая в поры, растворяют жирные пробки, вытягивают из пор загрязнения — одним словом, благотворно влияют на кожу.

2. Очищение пенкой

Казалось бы, какой смысл очищать кожу еще раз? Корейские красавицы знают ответ: на этой стадии нужно удалить с кожи остатки масла, пот и пыль. И если для нас привычно использование яиц в качестве ингредиента масок для волос, то в Корее им нашли другое применение: пенки на основе желтка очень популярны у представительниц прекрасного пола.

Липиды смягчают кожу лица, делают ее более эластичной, стимулируют активность кожных желез и даже способствуют разглаживанию морщин. Это не единственное преимущество желтков: данный ингредиент также используют в масках для сужения пор и в различных кремах. Такой вот своеобразный и полезный «завтрак» для лица.

3. Пилинг и удаление черных точек

Один из самых важных этапов на пути к безупречной коже. В чем его суть? Когда мертвые клетки отшелушиваются, другие средства могут глубже проникать в кожу, следовательно, давать более ощутимый эффект. Пилинг — серьезная нагрузка для кожи, поэтому делать его чаще 1–2 раз в неделю не рекомендуется.

Оказывается, сладкое может быть полезным. Например, маска из черного сахара отлично справляется с отшелушиванием кожи, а заодно удаляет черные точки и излишки себума. Если использовать ее регулярно, кожа станет заметно мягче и чище. Маска на основе вулканической лавы столь же популярна, вдобавок она матирует кожу и борется с акне.

4. Тонер

Неочевидная ступень ухода за кожей, которую многие из нас по незнанию пропускают. И совершенно напрасно: после многочисленных этапов очищения кожа становится нежной и нуждается в увлажнении. Наша кожа как губка, и чем лучше она увлажнена, тем сильнее впитывает последующие средства ухода. Ингредиенты тонера по корейским меркам простенькие, например это могут быть дрожжи. Эффективности им не занимать: они не только увлажняют кожу лица, но и успокаивают, питают, делают ее более упругой. Нередко в составе тонеров есть минеральная вода, и в этом случае кожа еще и насыщается полезными микроэлементами.

5. Эссенции и сыворотки

Фишка корейской системы ухода за кожей. Переходим от очищения кожи к ее лечению. Важно понимать, какую проблему вы решаете на данной стадии. Отбеливание? Восстановление? Борьба с морщинами? Исходя из этого и выбирается средство. Наносят эссенции легкими похлопывающими движениями, и обязательно после описанного чуть выше этапа. Корейская индустрия красоты находит ингредиенты в самых неожиданных местах, в том числе и... на болоте. Сыворотка с 20 % экстрактом торфа сулит коже разглаживание морщинок и возвращение упругости. Выбор столь странного ингредиента неслучаен: он обладает высокими регенерирующими свойствами. В Античности египтяне и римляне использовали торф для заживления ран и даже при мумификации.

6. Эмульсии

Действие сыворотки или эссенции необходимо усилить, и лучше всего для этого подходит эмульсия. Она не слишком концентрированная, обладает приятной и легкой текстурой. Кожа словно «пьет» эмульсию, насыщаясь влагой. Эмульсии, как и эссенции, могут быть направлены на решение разных кожных проблем, в том числе на борьбу с возрастными изменениями. В Корее обожают косметику с корнем женьшеня, ведь он стимулирует обновление клеток, питает, защищает от действия свободных радикалов. Помимо прочего, запускает синтез эластана и коллагена — ну просто настоящее молодильное яблочко!

7. Маски

Маски призваны подготовить кожу к агрессивным воздествиям внешней среды. Как и на предыдущих этапах, выбор средств зависит от того, какого эффекта вы хотите достичь. Для увлажнения кореянки используют маски с экстрактом улитки, а для придания коже сияния — с витамином C. Но есть кое-что и поинтереснее.

Глиняно-пузырьковая маска стала настоящим хитом не только в Азии, но и за ее пределами. Угольный порошок в ее составе дает детокс-эффект, а термальная вода нормализует водно-липидный обмен. Еще один корейский тренд — маска из ослиного молока. Такая маска питает кожу, способствует заживлению микротрещин и даже обладает отбеливающим эффектом.

8. Уход за кожей вокруг глаз

Ухаживая за лицом, кореянки уделяют особое внимание нежной и тонкой коже вокруг глаз. Если вы используете крем, легонько вбивайте его в кожу кончиками пальцев. Не переборщите с давлением и не растягивайте кожу. Есть и альтернативные способы ухода за этой зоной — гидрогелевые патчи. Они содержат порошок из черного жемчуга и золотую пудру. Такие патчи избавляют кожу от усталости, отечности и темных кругов, способствуют улучшению кровообращения. Желеобразная текстура дает при использовании ощущение легкого холодка.

9. Крем для лица

Этот этап призван завершить увлажнение кожи и успокоить ее. Корейская индустрия красоты предлагает выбор кремов на любой вкус. С яичным белком — для смягчения кожи, с муцином улитки — для разглаживания морщин и для упругости кожи. Есть даже продукт с экстрактом птичьего гнезда. В нем содержатся аминокислоты, сохраняющие молодость кожи. Кроме того, в составе крема содержатся ионы золота, стимулирующие кровообращение.

10. Защита от солнца

Солнечные лучи провоцируют старение кожи. Кореянки уверены: если хотите продлить молодость кожи, подружитесь с солнцезащитным кремом. Наносите его на кожу каждое утро перед выходом на улицу, и при необходимости — в течение дня. Например, крем все с тем же ослиным молоком защитит кожу от стресса, повысит уровень витамина C и, конечно, снизит пагубное воздействие ультрафиолета. Это может показаться странным, но взгляните на жительниц Южной Кореи: они выглядят очень молодо даже в возрасте 50 и старше. И дело тут не только в генетике.

Бонус: майонезная маска для волос

Майонез не встретишь на корейских кухнях, зато в ванной комнате — легко! И это немудрено: в составе маски значатся масло ши, масло макадамии, экстракт яичного желтка и уксус. Такая маска питает пористые волоски и разглаживает их. В результате волосы становятся значительно более мягкими, блестящими и эластичными. Если и вы хотите сделать такую майонезную маску, то майонез лучше приготовить самим. Или попробовать чудеса корейской бьюти-индустрии.