10 обычных продуктов, которые в других странах запретили по таким причинам, что хоть стой, хоть падай

Ассортимент супермаркетов в зарубежных странах различается не только потому, что у местных жителей свои предпочтения в еде. Некоторые привычные нам товары могут отсутствовать в силу того, что по самым разным причинам попросту запрещены. Так, например, какие-то продукты власти сочли вредными для здоровья, но есть и другие основания.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили законы разных стран и выяснили, какие 10 привычных нам продуктов не найти на полках зарубежных супермаркетов. А в бонусе вас ждет парочка предметов непродовольственного назначения, которые тоже попали в немилость за рубежом.

Ritter Sport в Германии

У немецкой компании возникли неожиданные разногласия с властями Германии. Оказалось, ее новый продукт из 100%-го какао не может называться шоколадом. Ведь он действительно не содержит ничего, кроме какао, а вместо сахара подслащен естественным соком какао-бобов. По строгим нормативам страны шоколад должен содержать масло, порошок или другие производные какао и сахар. Если сахара нет — это не шоколад. Теперь Ritter Sport не может продавать новую шоколадку без сахара на территории Германии. Более того, компанию могут еще и оштрафовать.

Nesquik в Великобритании

На полках супермаркетов в Великобритании есть риск не найти привычных хлопьев и какао с кроликом на упаковке. Запрет коснулся даже не самих продуктов, а их рекламы, в том числе на телевидении и в интернете. Зверек с пачки шоколадного молока попал в немилость, потому что в ролике заявлял, что начало дня с этим продуктом будет отличным, что, по мнению властей, неправда. Затем комитет по здоровью Британии пошел дальше и решил, что мультипликационным персонажам вообще нельзя рекламировать нездоровую еду. Под запрет попали не только Nesquik, но и шоколадные яйца Cadbury, которые тоже рекламировал нарисованный кролик. Дело в том, что в Британии растет проблема детского ожирения. Недавние исследования показали, что каждый 25-й ребенок в возрасте 10–11 лет страдает серьезным ожирением, хотя годом ранее это был лишь 1 ребенок из 40. По тем же причинам аналогичный запрет на рекламу сладостей введен в Индии.

Lay’s в Евросоюзе и Канаде

Даже бренды, производящие снеки, не упускают возможности подзаработать на мечте о похудении. Lay’s и некоторые другие марки начали выпускать обезжиренные чипсы, которые не способствовали набору веса. Позже выяснилось, что в продукте содержался вредный ингредиент олестру, который мог вызывать серьезные расстройства пищеварения. В связи с этим чипсы запретили в Евросоюзе и Канаде.

Red Bull во Франции

На протяжении 12 лет во Франции был запрещен энергетический напиток Red Bull. Власти страны считали, что входящий в его состав кофеин негативно влияет на здоровье — в частности вызывает проблемы нейрофизиологического характера. Аналогичного мнения придерживались в некоторых других странах — например в Дании и Норвегии. Однако позже Франция все же сняла запрет, поскольку вред напитка не был доказан. Производитель в свою очередь изменил формулу продукта, заменив кофеин на таурин, и стал крупно писать об этом на банках.

McDonald’s на Бермудах

В островном государстве несколько раз пытались открыть ресторан быстрого питания. Но всякий раз сталкивались с протестом местных жителей: те выступали против франшизы, желая сохранить на Бермудах очарование привычной жизни. В итоге начатое было строительство приостановили и запретили. В целом в мире насчитывается около 90 стран, где нет ни одного ресторана McDonald’s: в их числе Исландия, Македония, Боливия, Иран и другие.

Кетчуп в учебных заведениях Франции

Французы пропагандируют здоровое питание и защищают свою традиционную кухню. Именно поэтому правительство запретило школьным и университетским кафетериям предлагать томатный соус к любой еде, кроме картошки фри. Да и саму картошку можно подавать лишь раз в неделю. Конечно, продовольственная полиция вряд ли отправит студентов в тюрьму, если они обмакнут свою еду в кетчуп, предназначенный для картошки, а вот столовую может и оштрафовать.

Клюквенный сок в Дании

Датское управление по продовольствию наложило запрет на витаминизированный клюквенный сок марки Ocean Spray. Специалисты посчитали, что он может негативно влиять на людей с особой восприимчивостью к витамину С. На фоне этого разгорелся большой скандал с производителем. В итоге запрет был отменен судом Евросоюза, однако правительство Дании с этим так и не смирилось.

Жвачка в Сингапуре

Запрет распространяется на любую жевательную резинку как растительного, так и синтетического происхождения. Ограничения были вызваны тем, что правительство Сингапура попросту устало от вандалов, которые заклеивали жвачкой дверные датчики в поездах метро, кнопки в лифтах, лепили ее на стулья в кинотеатрах и в других общественных местах. Теперь за ввоз в страну, производство и продажу жвачки можно даже сесть в тюрьму.

Стевия в Европе

Европарламент решил запретить стевию, опираясь на исследования определенных ученых. По их мнению, добавка может вызывать проблемы со здоровьем. Однако единого мнения среди исследователей до сих пор нет. Некоторые из них уверены, что стевия не приносит никакого вреда: она, к примеру, не только не запрещена, но и очень популярна в Соединенных Штатах. Другие ученые по-прежнему считают запрет европейцев на эту добавку обоснованным.

Сырое молоко в США

Во многих американских штатах до сих пор действует запрет на продажу непастеризованного (сырого) молока. Он вызван опасениями, что при употреблении напитка прямо из-под коровы можно подхватить паразитов. Однако американцы давно уже протестуют против этого запрета, говоря о пользе сырого молока, богатого витаминами и микроэлементами. Некоторые штаты уже сдались под их напором и разрешили покупать сырое молоко если не в супермаркетах, то хотя бы у местных фермеров.

Бонус № 1: небесные фонарики в Австралии

Еще в 2011 году власти Австралии наложили полный запрет на поставку в страну небесных фонариков. По словам специалистов, это, по сути, маленькие воздушные шары, которые, так же, как и их полноразмерные аналоги, используют для полета открытое пламя, а это небезопасно. За ввоз в страну небесных фонариков компаниям может грозить штраф от $ 10 тыс., а простым людям — $ 2 тыс. Если в дальнейшем дело перейдет в суд, сумма штрафа может превысить $ 1 млн.

Бонус № 2: ватные палочки в Англии

С 2020 года на территорию Англии запрещен ввоз любых пластиковых ватных палочек, а также соломинок для питья и одноразовых ложечек для размешивания напитков. Это сделано в целях заботы об окружающей среде. По данным специалистов, палочки входят в топ-10 предметов, которые находят на пляжах выброшенными из моря. Есть несколько исключений: ватные палочки, например, все еще могут использовать в больницах в медицинских целях. А трубочки до сих пор разрешены в заведениях фастфуда, однако их запрещено выставлять напоказ и предлагать клиентам. Нарушителям грозит серьезный штраф.