10 любопытных вещей о Португалии, которые я узнала за 3 года жизни в этой стране

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Всем привет! Меня зовут Юля, и вот уже четвертый год я живу в городе мечты под названием Лиссабон. И это не пустые слова: по версии World Travel Awards Португалия признана лучшим туристическим направлением, а Лиссабон — лучшим городом для путешествий.

Я не перестаю открывать для себя что-то новое и необычное в привычках и образе жизни местных жителей. Специально для читателей AdMe.ru расскажу о том, как и чем живут обычные португальцы.

1. У португальцев принято целоваться при встрече и прощании

Португальцев сложно назвать чересчур открытыми и эмоциональными людьми: они очень дружелюбные, но максимально открыты в основном с друзьями и родственниками. А еще здесь принято немного необычное для русского человека приветствие: при встрече и прощании знакомые между собой люди часто целуются в обе щеки, причем как мужчины, так и женщины. Теперь представьте, что вы пришли на день рождения близкого родственника, где собралась семья из 30 человек, и вам нужно всех перецеловать. Вот такие традиции! Правда, в деловой сфере такие приветствия не приняты и все ограничивается обычным рукопожатием.

2. Здесь вам могут выписать штраф, если вы не уступите место в общественном транспорте

Помимо штрафов за безбилетный проезд, которые действуют во многих странах мира, в Португалии есть еще один любопытный штраф. Он предусмотрен для тех, кто занимает приоритетные места в общественном транспорте и не уступает инвалидам, пожилым, беременным женщинам, а также людям с маленькими детьми. Размер штрафа варьируется от 50 до 1 000 (!) евро. Таким простым образом власти страны решили воспитывать своих граждан.

3. В Португалии есть своя Венеция

Мало кто знает, но в Португалии есть своя собственная небольшая Венеция — это город Авейру. Через город проходят каналы, по которым плавают лодки под названием «молисейру», по форме чем-то напоминающие гондолы, а по берегам каналов разместились симпатичные домики. Из Лиссабона в город можно добраться примерно за 3 часа. Кстати, одними каналами красота этого города не ограничивается: если соберетесь сюда, то обязательно загляните на пляж Costa Nova с симпатичными полосатыми домиками.

4. Португальский язык — отдельный вид искусства

Португальский язык невероятно мелодичный и красивый, но для непривычного уха некоторые вещи могут оказаться весьма необычными. К примеру, некоторые названия известных брендов из уст португальца звучат совсем по-другому: H&M, COS, Mercedes, Honda, Toyota Yaris здесь назовут Ага-Эм, Кош, Мерсе́дэш, Онда, Тойота-яриш. Не пугайтесь, если вам кто-то скажет, что вы giro. «Жиру» — значит «классный»! Если вдруг португалец предложит вам выбрать anel [анэ́л], значит его намерения куда более серьезны: он предлагает выбрать обручальные кольца. Маленькие дети часто будут слышать, что они fofinho [фуфиню] — «сладенькие» или «мимими».

5. Футбол — это практически вторая религия

«За какой клуб болеешь?» Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. Если существует американская мечта, то у Португалии тоже есть своя, и это обычные мальчишки, которые стали золотыми мальчиками и национальными героями. Отличный пример — это, конечно, португалец Роналду, ставший одним из самых успешных футболистов за всю историю. Для некоторых футбол — это просто игра, но здесь это почти что религия. Каждый раз убеждаюсь в этом, глядя на детей и подростков, которые набивают мяч при любой удобной возможности: на трамвайных путях, на пляже, в парке. В спортивных магазинах продается форма для новорожденных, а иногда встречаются накидки для собак в цветах футбольного клуба. На футбольные матчи ходят семьями, и здорово, когда в семье все болеют за одну команду, ведь иначе возникают разногласия. У каждого фаната есть свои традиции, и у футболистов тоже. Например, знаменитый капитан португальской сборной первым из команды выходит из самолета и последним, когда команда перемещается на автобусе. Еще Роналду что-то меняет в своей прическе во время перерыва. Стоит ли вам говорить о том, что самая популярная мужская стрижка в Португалии — «под Криштиану».

6. Здесь умеют украшать дома и фасады

Португалия известна на весь мир своими красивейшими фасадами домов, украшенными вручную расписанной плиткой. Эта плитка называется «азулежу» и, по сути, является настоящей частью португальской культуры: только представьте, есть целый музей, в котором выставлены различные виды этой потрясающе красивой плитки.

Но красиво расписанная плитка — это еще не все, чем могут удивить дома в Португалии. Множество домов и фасадов здесь украшаются граффити, к которым относятся не как к вандализму, а как к настоящему искусству. Ежегодно в стране проводится множество фестивалей граффити, а профессиональные уличные художники стали настоящими знаменитостями: многие из них родом из Португалии, создают работы по всему миру и известны не только у себя дома. Казалось бы, такие разные направления в искусстве, но оба по-своему красивы и удивительны.

7. В Лиссабоне есть эскалаторы прямо на улицах

Лиссабон — город довольно холмистый. Многие приезжают сюда, чтобы прокатиться на знаменитых ярких трамвайчиках и фуникулере. Но кроме них в городе есть еще несколько удобных способов передвижения. Еще в XIX веке португальцы задумались о том, как сделать перемещение по городу удобным и доступным. Так появились фуникулеры, а затем в начале XX века лифты, один из которых существует до сих пор — это Santa Justa. На протяжении прошлого столетия строили линии трамваев, потом метро, а теперь в городе появился... эскалатор. И это, кстати, только начало: проект на самом деле масштабный и включает в себя строительство еще нескольких лифтов и эскалаторов.

8. В Португалии можно увидеть самые красивые волны

Есть здесь одно местечко, от которого захватывает дух и бегут мурашки по всему телу. Приезжайте в Назаре, если хотите увидеть гигантские волны и почувствовать всю мощь океана. Каждый год сюда съезжаются все самые отмороженные серферы со всего мира. Покорить волны в Назаре — это все равно что взойти на Эверест. Огромные волны и маленькие бесстрашные люди, которые в случае покорения гигантов получают больше 100 000 долларов. Стихия бушует с ноября по март: высота волн в этот период может достигать 30 м, но обычно варьируется от 10 до 15 м. Впрочем, и этого достаточно, чтобы получить незабываемые впечатления.

9. Бесконтактные платежи работают далеко не везде

Однажды мы с подругой хотели оплатить свой заказ при помощи Apple Pay. Не успели мы продолжить диалог, как официант появился около нашего столика с тарелкой, на которой красовался кусочек яблочного пирога. Стоит ли рассказывать, что мы разразились смехом, после чего пришлось объяснять, что пирог мы не хотим, а хотим расплатиться с помощью телефона. Официант тоже посмеялся, но, нахмурив брови, сказал, что таких манипуляций производить нельзя. Конечно, прогресс не обошел Португалию стороной, и во многих местах и заведениях вы можете расплатиться в том числе и бесконтактной картой, но иногда даже сами сотрудники магазинов и кафе не знают об этой возможности. Так что попытать удачу вы можете, но сильно не обольщайтесь, а смотреть на вас порой будут как на пришельца. Поэтому при путешествии по Португалии не забудьте разменять наличные деньги и запастить мелкими купюрами и монетами, чтобы оплатить билет в метро или парковку.

10. Немного о стереотипах

Конечно, о Португалии существует множество стереотипов, и большинство из них — полная чушь. Развею некоторых из них. В Португалии есть сиеста. Хотя Португалия и южная страна, а летом здесь часто стоит сильная жара, никакой сиесты в стране нет. Обеденный перерыв длится около часа, как и в большинстве стран.

Хотя Португалия и южная страна, а летом здесь часто стоит сильная жара, никакой сиесты в стране нет. Обеденный перерыв длится около часа, как и в большинстве стран. В Португалии едят только морепродукты. Тоже неправда: блюда из морепродуктов встречаются в кафе и ресторанах, и их готовят дома, но здесь также вкусно готовят говядину (особенно на севере страны и на Азорских островах), а еще крольчатину и свинину.

Тоже неправда: блюда из морепродуктов встречаются в кафе и ресторанах, и их готовят дома, но здесь также вкусно готовят говядину (особенно на севере страны и на Азорских островах), а еще крольчатину и свинину. Португальцы постоянно пьют портвейн. Портвейн хоть и производят в Португалии, но среди местных жителей он не так популярен, и в ресторанах его стали предлагать буквально только в последнее время. Здесь неплохо развито виноделие, а португальские вина продаются по всему миру.

Портвейн хоть и производят в Португалии, но среди местных жителей он не так популярен, и в ресторанах его стали предлагать буквально только в последнее время. Здесь неплохо развито виноделие, а португальские вина продаются по всему миру. В океане не купаются, и вода там ледяная. Это не так. Да, вода в океане прогревается дольше, чем в том же Средиземном море, но к середине лета она достигает довольно комфортной для купания температуры — 18–24 градуса. А если учитывать летний зной, то такая температура как нельзя лучше подходит для водных процедур.

Были ли вы в Португалии? Если нет, то хотели бы съездить в эту страну?