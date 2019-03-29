10 городов мира, в планировку которых заложен особый смысл

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Звезды, пентаграммы, сложные геометрические фигуры и даже римский шлем — иногда архитекторы закладывают в планировку города необычные образы. Не всегда за этим скрывается эксцентричность или тайный умысел. Иногда необычная планировка — объективная необходимость, призванная решить проблемы с климатом или топографией местности.

Мы в AdMe.ru составили список из 10 городов, планировка которых выполнена в весьма необычном стиле.

Эль-Сальвадор: город в форме римского шлема

Планировка этого небольшого шахтерского городка в Чили повторяет своей формой классический шлем римского воина. Легенда гласит, что у сына руководителя горнодобывающей компании была любимая игрушка — римский шлем, — которую он потерял, когда ездил с отцом на разведку шахты. Спустя годы уже повзрослевший парень, пролетая над Эль-Сальвадором на самолете, был немало удивлен и растроган, когда отец указал ему через иллюминатор вниз на город и сказал, что нашел его шлем. К сожалению, это не более чем красивый миф. Архитектор Раймонд Олсон просто посчитал, что полукруглая форма идеально вписывается в топографию местности.

Сингапур: город в традиции фэншуй

Сингапур построен с соблюдением традиций фэншуй. Это осознанный выбор администрации и жителей, которые оформляют в соответствии с этой даосской практикой и свои дома. Местные достопримечательности, например талисманы Сингапура Мерлайон и Хотэй, или 150-метровое колесо обозрения, также являются элементами фэншуй, призванными принести в страну финансовое благополучие.

Бразилиа: птица с распростертыми крыльями

Одноименная столица Бразилии, планировка которой, ее главных магистралей с прилегающими кварталами, очень похожа на птицу с распростертыми крыльями. Правда, согласно генеральному плану архитектора Лусио Косты, город проектировался как гигантская бабочка. Проект символизировал освобождение страны от колониального гнета и грядущее экономическое развитие.

Канберра: колеса и спицы

Столица Австралийского Союза, в планировку которой заложена концепция колеса и спиц. Городской план разработан архитектором Уолтером Берли Гриффином. Центр и некоторые важные точки города представляют собой кольца, откуда главные проспекты расходятся, как спицы колеса.

Чандигарх: город арок и массивных квадратов

При строительстве позиционировался как город-знамя новой, независимой Индии. Над планом города в разное время трудились архитекторы Альберт Майер, Мацей Новицки и Шарль-Эдуар Жаннере-Гри, более известный как Ле Корбюзье. Во всех постройках была применена техника необработанного бетона, которая впоследствии легла в основу необрутализма. Для дизайна зданий сознательно были выбраны арки и прямоугольники: это не только архитектурная находка, но и прагматичное решение, позволяющее свободно гуляющему ветру смягчить жаркий климат. Также использовались сложные бетонные конструкции в виде конусов и пирамид.

Пальманова и Никосия: спроектированы в форме звезд и многоугольников

Пальманова — итальянская коммуна в провинции Удинев. Изначально имела форму правильного девятиугольника, вписанного в две звезды, одна из которых — 9-конечная. В этих геометрических формах архитектор Винченцо Скамоцци реализовал бастионную систему укреплений. Такая форма позволяет бастионам прикрывать друг друга. Старый город Никосии на Кипре — еще один образец бастионной системы укреплений, на этот раз в исполнении архитекторов Джулио Саворньяно и Франческо Барбаро. Планировка стен представляет собой 11-конечную звезду, или стилизованное солнце.

Ла-Плата: город диагоналей

Местечко в Аргентине, известное как la ciudad de las diagonales (Город диагоналей). Необычная застройка в форме сетки — идея архитектора города Педро Бенуа, который пытался таким образом рационально использовать выделенную территорию. Еще одно название Ла-Платы — la ciudad de los tilos (Город лип).

Джайпур: город прямоугольников и розового камня

Столица самого крупного штата Индии — Раджастана. Джайпур также известен как Розовый город благодаря розовому цвету камня, который использовался при строительстве многих зданий в старой его части. По плану архитектора Видхиадхара Бхаттачарья, город состоял из 9 прямоугольных кварталов, 2 из которых были отведены под административные здания и личные апартаменты для махараджи Савай Джай Сингха II.

Вашингтон: город символов

Вашингтон — столица Соединенных Штатов Америки, на архитектуру которой оказало влияние масонство. На фото с воздуха в застройке города видны 5-конечные звезды (пентаграммы), образуемые пересечениями улиц. А какие города вы бы добавили в этот список?