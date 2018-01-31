Задачка из прошлого века, которая станет настоящим испытанием для вашей сообразительности
Перед вами классическая загадка на смекалку и внимательность. Когда-то такими баловались еще наши родители и решали их на раз. Проверьте, получится ли у вас так же быстро с ней справиться? Наш иллюстратор старательно спрятал в этой картинке несколько загадок. Чтобы их решить, вам придется применить свою наблюдательность и дедукцию.
AdMe.ru предлагает вам проверить ваш уровень смекалки на этой задачке из винтажного детского журнала.
1. Назовите город, в который летит самолет.
2. Давно ли был дождь?
3. В какую сторону течет река?
4. Быстро ли высохнет белье?
5. На чем приехали туристы?
6. Насколько опытны туристы?
7. Кто из ребят поймал рыбу, которую чистит мужчина?
8. До какой высоты дорастет подсолнух?
9. Есть ли в компании кто-то еще, кроме тех, кого мы видим на картинке?
Ответы:
1. Это не пассажирский самолет. Он выполняет сельскохозяйственные работы.
2. Дождь был давно. В противном случае палатку неопытных туристов залило бы, так как она находится в овражке.
3. Направление течения реки можно определить по поплавкам, которые снесло в сторону.
4. Белье высохнет быстро, потому что день ветреный.
5. Судя по канистре, они приехали на автомобиле. Даже если в канистре вода, а не бензин, то было бы довольно сложно привезти ее на велосипеде или принести.
6. Туристы неопытны. Парень с топором управляется неуклюже и выбрал место, которое слишком близко от костра. В котелок могут попасть щепки, дым от костра ест глаза. А мальчик у палатки взял слишком длинную нитку.
7. Никто. Это морская рыба, а на картинке нарисована река. То есть рыба куплена в магазине.
8. Подсолнух не будет больше расти, так как его сорвали и воткнули в кучу мусора. Если бы подсолнух был «живой», то он смотрел бы на солнце.
9. В компании точно есть женщина. На веревке с бельем можно заметить женскую одежду.
На сколько вопросов вам удалось ответить верно? У вас есть другие теории относительно компании туристов? Может быть, мы что-то упустили, а вы сумели разглядеть?
Иллюстратор Sergey Raskovalov специально для AdMe.ru