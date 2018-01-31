Задачка из прошлого века, которая станет настоящим испытанием для вашей сообразительности

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Перед вами классическая загадка на смекалку и внимательность. Когда-то такими баловались еще наши родители и решали их на раз. Проверьте, получится ли у вас так же быстро с ней справиться? Наш иллюстратор старательно спрятал в этой картинке несколько загадок. Чтобы их решить, вам придется применить свою наблюдательность и дедукцию.

AdMe.ru предлагает вам проверить ваш уровень смекалки на этой задачке из винтажного детского журнала.

9. Есть ли в компании кто-то еще, кроме тех, кого мы видим на картинке?

2. Давно ли был дождь?

Ответы:

1. Это не пассажирский самолет. Он выполняет сельскохозяйственные работы.

2. Дождь был давно. В противном случае палатку неопытных туристов залило бы, так как она находится в овражке.

3. Направление течения реки можно определить по поплавкам, которые снесло в сторону.

4. Белье высохнет быстро, потому что день ветреный.

5. Судя по канистре, они приехали на автомобиле. Даже если в канистре вода, а не бензин, то было бы довольно сложно привезти ее на велосипеде или принести.

6. Туристы неопытны. Парень с топором управляется неуклюже и выбрал место, которое слишком близко от костра. В котелок могут попасть щепки, дым от костра ест глаза. А мальчик у палатки взял слишком длинную нитку.

7. Никто. Это морская рыба, а на картинке нарисована река. То есть рыба куплена в магазине.

8. Подсолнух не будет больше расти, так как его сорвали и воткнули в кучу мусора. Если бы подсолнух был «живой», то он смотрел бы на солнце.

9. В компании точно есть женщина. На веревке с бельем можно заметить женскую одежду.