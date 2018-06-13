Взрослые люди разработали технику создания воображаемых друзей. И это совсем не похоже на детские фантазии
Во всем мире набирает обороты движение со странным названием тульповодство. В его рамках взрослые люди путем длительных медитаций создают себе воображаемых друзей, которых якобы можно слышать и даже осязать. По словам тульповодов, обзавестись таким товарищем и даже сделать его своим вторым «я» может любой, а по мнению психологов, для этого даже необязательно сходить с ума.
Редакция AdMe.ru, хоть и отнеслась к подобным заявлениям с недоверием, все-таки решила разобраться в вопросе подробнее.
Что нам известно о тульпах?
«Тульпа» — это термин тибетских буддистов, означающий воображаемое существо, созданное человеком с помощью духовных и умственных сил. Грубо говоря, тульпа — это та же галлюцинация, только созданная намеренно. Человек создает в своем сознании какой-то одушевленный объект и заставляет себя поверить в то, что он реален.
Иногда такое воображаемое существо (которое, кстати, может копировать героя любимого фильма или книги) становится для людей пилюлей от одиночества, а иногда — надежным помощником в решении сложных задач.
С тульпой можно разговаривать и получать от нее непредсказуемые ответы. К ней, по заявлениям практиков, можно даже прикоснуться. Однако нас предупреждают: процесс создания такого существа в своей голове довольно трудоемкий и может занять несколько месяцев.
Процесс создания
- Шаг 1. Подбор типа. Тульпа может быть воображаемым другом или альтер эго. С первым можно общаться, советоваться и даже заводить романтические отношения. Второго можно использовать, например, для переживания неприятных жизненных моментов или переосмысления сложных ситуаций без эмоций.
- Шаг 2. Активация воображения. На этом этапе тульповоды наделяют будущего воображаемого друга базовыми качествами: прорисовывают его внешность и создают черты характера.
- Шаг 3. Визуализация. Далее практик в абсолютной тишине с закрытыми глазами представляет, что тульпа находится рядом. Со всех углов визуализируется каждая деталь этой сущности, ее движения, жесты и мимика.
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Шаг 4. Создание локации. Тульпа необязательно привязывается к реальному миру. Некоторые создают в воображении отдельный мир, в котором взаимодействуют с воображаемым другом.
- Шаг 5. Беседы. Далее практики начинают говорить с тульпой. По их словам, сначала приходится отвечать вместо нее, но постепенно мысли воображаемого друга отслаиваются и превращаются в совершенно отдельные от сознания человека реплики. На начальной стадии ответы могут также приходить в виде эмоций или откликов тела.
- Шаг 6. Подсознание. Если тульпа уже воспринимается как отдельное существо, то это значит, что можно выпустить ее из сознания в подсознание. Для этого «рисуют» воображаемую дверь и приглашают тульпу войти.
- Шаг 7. Заключительный. Верный спутник. Опытные практики часто отпускают тульпу отдохнуть в вымышленном мире, но на начальном этапе человеку приходится брать вымышленного друга с собой, куда бы он ни отправился.
С точки зрения психологии
Несмотря на то что все это выглядит как сюжет какой-то сказки, с научной точки зрения создать тульпу действительно возможно. И присутствие такой личности в сознании даже не будет считаться психологическим отклонением.
Врачи говорят, что присутствие такого существа — это не шизофрения, потому что шизофрения — болезнь генетического плана. Но общение с тульпой связано с состоянием измененного сознания, которое достигается путем многочисленных и продолжительных медитаций и визуализаций.
Единственная проблема в данном случае заключается в том, что от тульпы очень сложно избавиться (это не болезнь, и никакая терапия в данном случае не уместна). По словам психологов, иногда людям бывает избавиться от тульпы так же непросто, как убить реального человека.
Отношение общества
Нужно понимать, что большинство тульповодов в жизни достаточно одиноки. Им непросто включиться в процесс социального взаимодействия, и для них создание тульпы является постоянным или временным спасением, ведь тульпа может заботиться о придумавшем ее человеке и обладать необходимыми, но отсутствующими у него навыками.
Но в таком положении люди, создающие воображаемых друзей, оказываются легкой мишенью и, сами того не желая, провоцируют людей на агрессию в свой адрес. Их часто называют психами и шарлатанами. Но, сомневаясь и критикуя тульповодов, все-таки нужно помнить, что, по мнению врачей, тульпы не являются ни выдумкой, ни отклонением, а в некоторых случаях могут быть даже полезны.
А какие у вас эмоции вызывают подобные практики? Хотелось ли вам когда-нибудь создать идеального друга или мысли об этом вызывают у вас только отрицательные эмоции?
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