Взрослые люди разработали технику создания воображаемых друзей. И это совсем не похоже на детские фантазии

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Во всем мире набирает обороты движение со странным названием тульповодство. В его рамках взрослые люди путем длительных медитаций создают себе воображаемых друзей, которых якобы можно слышать и даже осязать. По словам тульповодов, обзавестись таким товарищем и даже сделать его своим вторым «я» может любой, а по мнению психологов, для этого даже необязательно сходить с ума.

Редакция AdMe.ru, хоть и отнеслась к подобным заявлениям с недоверием, все-таки решила разобраться в вопросе подробнее.

Что нам известно о тульпах?

«Тульпа» — это термин тибетских буддистов, означающий воображаемое существо, созданное человеком с помощью духовных и умственных сил. Грубо говоря, тульпа — это та же галлюцинация, только созданная намеренно. Человек создает в своем сознании какой-то одушевленный объект и заставляет себя поверить в то, что он реален. Иногда такое воображаемое существо (которое, кстати, может копировать героя любимого фильма или книги) становится для людей пилюлей от одиночества, а иногда — надежным помощником в решении сложных задач. С тульпой можно разговаривать и получать от нее непредсказуемые ответы. К ней, по заявлениям практиков, можно даже прикоснуться. Однако нас предупреждают: процесс создания такого существа в своей голове довольно трудоемкий и может занять несколько месяцев.

Процесс создания

Шаг 1. Подбор типа. Тульпа может быть воображаемым другом или альтер эго. С первым можно общаться, советоваться и даже заводить романтические отношения. Второго можно использовать, например, для переживания неприятных жизненных моментов или переосмысления сложных ситуаций без эмоций.

Тульпа может быть воображаемым другом или альтер эго. С первым можно общаться, советоваться и даже заводить романтические отношения. Второго можно использовать, например, для переживания неприятных жизненных моментов или переосмысления сложных ситуаций без эмоций. Шаг 2. Активация воображения. На этом этапе тульповоды наделяют будущего воображаемого друга базовыми качествами: прорисовывают его внешность и создают черты характера.

Шаг 3. Визуализация. Далее практик в абсолютной тишине с закрытыми глазами представляет, что тульпа находится рядом. Со всех углов визуализируется каждая деталь этой сущности, ее движения, жесты и мимика.

Далее практик в абсолютной тишине с закрытыми глазами представляет, что тульпа находится рядом. Со всех углов визуализируется каждая деталь этой сущности, ее движения, жесты и мимика. Шаг 4. Создание локации. Тульпа необязательно привязывается к реальному миру. Некоторые создают в воображении отдельный мир, в котором взаимодействуют с воображаемым другом.

Шаг 5. Беседы . Далее практики начинают говорить с тульпой. По их словам, сначала приходится отвечать вместо нее, но постепенно мысли воображаемого друга отслаиваются и превращаются в совершенно отдельные от сознания человека реплики. На начальной стадии ответы могут также приходить в виде эмоций или откликов тела.

. Далее практики начинают говорить с тульпой. По их словам, сначала приходится отвечать вместо нее, но постепенно мысли воображаемого друга отслаиваются и превращаются в совершенно отдельные от сознания человека реплики. На начальной стадии ответы могут также приходить в виде эмоций или откликов тела. Шаг 6. Подсознание. Если тульпа уже воспринимается как отдельное существо, то это значит, что можно выпустить ее из сознания в подсознание. Для этого «рисуют» воображаемую дверь и приглашают тульпу войти.

Если тульпа уже воспринимается как отдельное существо, то это значит, что можно выпустить ее из сознания в подсознание. Для этого «рисуют» воображаемую дверь и приглашают тульпу войти. Шаг 7. Заключительный. Верный спутник. Опытные практики часто отпускают тульпу отдохнуть в вымышленном мире, но на начальном этапе человеку приходится брать вымышленного друга с собой, куда бы он ни отправился.

С точки зрения психологии

Несмотря на то что все это выглядит как сюжет какой-то сказки, с научной точки зрения создать тульпу действительно возможно. И присутствие такой личности в сознании даже не будет считаться психологическим отклонением. Врачи говорят, что присутствие такого существа — это не шизофрения, потому что шизофрения — болезнь генетического плана. Но общение с тульпой связано с состоянием измененного сознания, которое достигается путем многочисленных и продолжительных медитаций и визуализаций. Единственная проблема в данном случае заключается в том, что от тульпы очень сложно избавиться (это не болезнь, и никакая терапия в данном случае не уместна). По словам психологов, иногда людям бывает избавиться от тульпы так же непросто, как убить реального человека.

Отношение общества

Нужно понимать, что большинство тульповодов в жизни достаточно одиноки. Им непросто включиться в процесс социального взаимодействия, и для них создание тульпы является постоянным или временным спасением, ведь тульпа может заботиться о придумавшем ее человеке и обладать необходимыми, но отсутствующими у него навыками. Но в таком положении люди, создающие воображаемых друзей, оказываются легкой мишенью и, сами того не желая, провоцируют людей на агрессию в свой адрес. Их часто называют психами и шарлатанами. Но, сомневаясь и критикуя тульповодов, все-таки нужно помнить, что, по мнению врачей, тульпы не являются ни выдумкой, ни отклонением, а в некоторых случаях могут быть даже полезны.

А какие у вас эмоции вызывают подобные практики? Хотелось ли вам когда-нибудь создать идеального друга или мысли об этом вызывают у вас только отрицательные эмоции?