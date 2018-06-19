Важные вещи, которым стоит научиться к 30 годам

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После 30 лет все только начинается. Наконец-то приходит чувство осознанности и самостоятельности, вы понимаете, чего хотите добиться и получить от жизни. Чтобы осуществить желания и достичь максимума во всех сферах своей жизни, стоит научиться определенным вещам.

Мы в AdMe.ru выбрали 15 необходимых вещей, которые каждый человек должен сделать к 30 годам.

1. Найти работу, которая приносит удовольствие

Выпустившись из университета, мы экспериментируем: меняем офисы и коллективы, зарплаты и даже специфику своей деятельности. Но к 30 годам очень важно найти именно ту работу, от которой вы будете получать удовлетворение. Ведь именно на работе, которая приносит вам удовольствие, вы будете стремиться к развитию и шагать вверх по карьерной лестнице.

2. Научиться готовить свое коронное блюдо

Вы можете ненавидеть готовку или знать наизусть все рецепты Гордона Рамзи, однако у вас должно быть блюдо, которое вы будете готовить, как никто другой. Первое, основное, десерт — выбирать вам. Практикуйтесь, не бойтесь добавлять что-то свое и доводите навык до совершенства. Коронное блюдо дает уверенность, что в случае важных гостей вы точно не ударите лицом в грязь.

3. Понять, кто твои истинные друзья

В молодости нас постоянно окружают люди, мы с легкостью обретаем новые знакомства и ошибочно считаем, что все они — наши друзья. Вот только с годами вся эта толпа рассеивается, и с нами остаются по-настоящему близкие: те, кто придет на помощь, когда нам плохо, и искренне порадуется нашим успехам. Цените людей, проверенных временем, и не держитесь за всех подряд.

4. Перестать рассказывать всем детали своей личной жизни

Запомните: чтобы сохранить отношения крепкими, не стоит кричать на каждом шагу о ваших с партнером проблемах. Если уж совсем накипело и очень хочется излить кому-то душу, запишитесь на прием к психологу. Профессионал беспристрастно выслушает вас, поможет проанализировать как ваши действия, так и действия партнера, благодаря чему у вас появится возможность взглянуть на себя не только с позиции жертвы, но и заметить собственные минусы и, как результат, найти правильный выход из ситуации.

5. Уметь расставлять приоритеты

Мы спешим, пытаемся переделать кучу дел и успеть больше. А спустя время понимаем, что распылялись на мелочи и отказывались от важного. В жизни обычно запоминаются моменты поездок, времяпровождение с семьей, а никак не то, как вы засиделись в офисе вечером в пятницу. Важно научиться расставлять приоритеты и чаще делать то, что вам действительно хочется.

6. Находить время и деньги на отдых

Отсутствие отдыха приводит к моральному и физическому истощению и снижает общий уровень работоспособности. Поэтому лучше потратьте деньги не на смартфон последней модели, а на заслуженный отпуск. Полноценно отдохнув, вы перезагрузитесь и будете готовы сделать больше. Возьмите за правило откладывать 20% суммы от своей зарплаты только на отдых.

7. Получить водительские права

Получение водительского удостоверения — это своего рода подготовка себя к действиям. Как только вы получите права, начнете размышлять о покупке автомобиля и увеличения собственного дохода соответственно. С правами проще путешествовать: вы сможете взять в аренду автомобиль и объездить гораздо больше достопримечательностей.

8. Обеспечить себе дополнительный доход

К 30 годам позаботьтесь о том, чтобы у вас был дополнительный источник дохода: фриланс, подработка, пассивный доход или личный бизнес. Даже работая в самой стабильной компании, вы никогда не знаете, что будет завтра. Именно поэтому важно обеспечить себя запасным источником дохода, чтобы из критической ситуации вы вышли победителем.

9. Съехать от родителей

Жить с родителями удобно: всегда убрано, в холодильнике стоит кастрюлька с вкусными домашними котлетами. Однако рано или поздно стоит решиться съехать от родителей, и лучше это сделать до 30. Так вы научитесь планировать свой бюджет, учитывая расходы на коммуналку, питание и разные мелочи вроде моющих средств, и научитесь отвечать за себя.

10. Научиться разбираться в алкоголе

В молодости мы покупаем самый дешевый алкоголь, толком не задумываясь о его качестве и влиянии на организм. С возрастом начинаем обращать внимание на вкус и то, как алкоголь подчеркивает определенные блюда. Когда вы научитесь разбираться в алкоголе, то сможете в полной мере насладиться сочетанием напитка с едой, не навредив при этом своему здоровью, так как будете выбирать только качественный продукт.

11. Свободно разговаривать минимум на одном иностранном языке

Во многих компаниях при трудоустройстве требуют хотя бы базовое знание английского языка. Он же необходим, чтобы покупать билеты и спокойно путешествовать по миру. Выучите как минимум один иностранный язык, на котором сможете излагать свои мысли, и не забывайте поддерживать эти знания.

12. Научиться выступать на публике

Многие из нас даже во взрослом возрасте чувствуют себя неловко, когда нужно выступить с докладом, отстоять свою точку зрения или даже просто пообщаться с незнакомцем. Научитесь преодолевать собственные страхи. К человеку, который не нервничает, не дергается и не использует слова-паразиты, прислушиваются, его воспринимают как авторитет. Умея красиво говорить, вы избавитесь от неуверенности и сможете успешно представить проект, убедить начальника в необходимости повышения и даже бытовой конфликт разрешите в свою пользу.

13. Найти свой стиль

У взрослого человека должен быть персональный стиль, в котором он чувствует себя комфортно. Определившись со своим образом, у вас отпадет вечная проблема, что надеть, так как вы будете выбирать вещи, которые подчеркивают вашу индивидуальность и гармонично сочетаются с остальным гардеробом. Помните, что при первой встрече нас воспринимают именно по внешнему виду, и поэтому важно, чтобы он помогал вам чувствовать себя уверенно.

14. Перечитать классическую литературу

Классические произведения мы проходим еще в школе, однако в силу своей молодости еще не способны осознать весь глубокий смысл рассказа. Не ленитесь и перечитайте известные романы. Поверьте, вы совершенно иначе воспримете их: начнете замечать сатиру, скрытые подтексты и даже актуальность в настоящее время. К тому же вы повысите свой культурный уровень, благодаря чему сможете поддержать беседу, а ваша речь обогатится красивым слогом.

15. Привести себя в хорошую спортивную форму

До определенного возраста мы можем позволить себе обойтись без физических нагрузок. Даже чипсы поздно ночью у многих никак не отразятся на фигуре. Однако со временем снижается общий тонус мышц и замедляется обмен веществ. Поэтому если не хотите сидеть на лавочке возле дома в 50 лет, заведите полезную привычку регулярно заниматься спортом. В вашем еженедельном распорядке должны быть предусмотрены физические нагрузки, которые помогут оставаться в форме, сохранить общую активность организма и здоровье.