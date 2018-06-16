Удивительные вещи, которые произошли в мире благодаря фразе «А тебе слабо?»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Люди с безумным азартом спорили в далеком прошлом и продолжают заключать сумасшедшие сделки сейчас. Съесть на спор живую медузу, вставить себе грудные импланты или пробежаться голышом по центру города? Не слабо! Но есть и те, кто заключил намного более важные, а порой и по-настоящему судьбоносные пари.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 6 действительно интересных и необычных пари. Некоторые из них изменили жизнь не только самих спорщиков, но еще и многих других людей. Может быть, даже нашу с вами. А в конце вас ожидает настоящий спор из будущего.

1. Заработать миллионы на фильме, к которому не имеешь отношения

Джордж Лукас сочинял сценарий «Звездных войн» практически на ходу и совсем не был уверен в том, что фильм понравится зрителям. Однажды он побывал на съемочной площадке киноленты «Близкие контакты третьего вида» и рассказал о своих опасениях продюсеру картины Стивену Спилбергу. Лукас и Спилберг решили заключить пари. Если «Звездные войны» станут более успешными, чем «Контакты», то 2,5 % от всех сборов пойдут Спилбергу. Но если в прокате победят «Контакты», то эти деньги получит Лукас. В итоге «Близкие контакты третьего вида» заработали $ 337 млн, а «Звездные войны» — в 65 раз больше. Стивен Спилберг и сейчас получает свои проценты.

2. Написать произведение, которое войдет в историю

Писатель Теодор Гейзель, более известный под псевдонимом Доктор Сьюз, в 1960-м году поспорил с издателем Беннетом Серфом, что напишет хорошее произведение, используя только 50 разных слов. Так появилась книга «Зеленые яйца с ветчиной». В 2001 году она заняла 4-е место среди самых продаваемых детских произведений в Великобритании. Если верить историям, еще один пример — Эрнест Хемингуэй. Однажды в баре писатель встретил любителя поспорить, который предложил пари на $ 10, что он не сможет написать произведение всего из 6 слов. Хемингуэй взял салфетку и написал: «For sale: Baby shoes, never worn» («Продаются детские ботиночки, неношеные»). И по сей день много подражателей пишут свои пронзительные рассказы, используя только 6 слов.

3. Выиграть автомобиль благодаря Нилу Армстронгу

Когда Нил Армстронг делал свои первые шаги на Луне, больше всего радовался этому простой британец по имени Дэвид Трелфол. В 1960 году, за 9 лет до высадки первого человека на нашем спутнике, он поставил в букмекерской конторе 10 фунтов на то, что в ближайшие 10 лет человек полетит на Луну. Ставки были 1 к 1 000. 10 фунтов были весьма приличной суммой по тем меркам, но Дэвид захотел рискнуть и победил! Так обычный лондонский служащий внезапно разбогател, но радовался своему счастью он, увы, недолго. Трелфол купил за выигранные деньги спортивный автомобиль, но спустя год попал на нем в аварию и умер от полученных травм.

4. Снять самый короткий фильм в истории кино

Итальянец Тонино Гуэрра прославился не только благодаря своим выдающимся сценариям и книгам, но и спору, вошедшему в историю. Его друг был уверен, что невозможно создать фильм с полноценным сюжетом, длительность которого не превышала бы 10 секунд. Тонино решил опровергнуть громкое заявление товарища и на следующий день показал ему сценарий. Вот что там было написано: «Девушка смотрит телевизор. Транслируют старт ракеты. Диктор озвучивает обратный отсчет: 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... На ее лице много эмоций и переживаний. В последние секунды она берет телефон и набирает номер. Глядя на экран, со стартом ракеты произносит: «Приходи. Он улетел». Фильм был снят и произвел колоссальное впечатление на зрителей.

5. Построить крупнейшую в мире батарею за 100 дней

Гигантская батарея появилась в Австралии в результате пари Илона Маска с правительством страны. Она способна обеспечить бесперебойным питанием более 30 тыс. домов. Маск пообещал, что закончит строительство батареи Tesla в течение 100 дней, а если не успеет — подарит ее бесплатно. На кону было $ 390 млн. Маск уложился в сроки и построил самый большой аккумулятор в мире всего за 63 дня. Правительство Австралии надеется, что батареи такого типа помогут стране выйти из энергетического кризиса.

6. Написать удачную пьесу и родить дочь

Актриса Кира Найтли могла бы вовсе не появиться на свет, если бы ее родители не заключили пари. Мама Киры, театральная актриса Шерман Макдональд, решила поставить точку в актерской карьере и родить второго ребенка. Но ее муж, Уилл Найтли, считал, что финансовое положение не позволяет им заводить еще одного ребенка, и был согласен на это только при условии, что Шерман напишет пьесу и удачно ее продаст. Дебют будущей мамы Киры оказался удачным. Пьесу When I Was a Girl, I Used to Scream and Shout купил один из лондонских театров. А через некоторое время родилась и сама Кира.

Бонус: поспорить на деньги в очень далеком будущем

Ученые Стивен Остед и Джей Ольшанский заключили пари на $ 500 млн. Вот только выиграть эти деньги можно будет через 132 года. Стивен Остед уверен в том, что благодаря научному прогрессу вскоре продолжительность жизни людей будет составлять в среднем 150 лет. Джей Ольшанский в такую возможность не верит. Стивен поставил на то, что кто-то из людей, рожденных в 2000 году (именно тогда был заключен спор), в 2150 году отпразднует свой юбилей. Ну а Джей заявил, что этому не бывать. Каждый из ученых ежегодно кладет на счет в банке полторы сотни долларов. Спорщики понимают, что вряд ли сами доживут до этой даты, но надеются на честность своих наследников.