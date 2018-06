Удивительные вещи, которые произошли в мире благодаря фразе «А тебе слабо?»

1. Заработать миллионы на фильме, к которому не имеешь отношения

2. Написать произведение, которое войдет в историю

3. Выиграть автомобиль благодаря Нилу Армстронгу

4. Снять самый короткий фильм в истории кино

5. Построить крупнейшую в мире батарею за 100 дней

6. Написать удачную пьесу и родить дочь

Актриса Кира Найтли могла бы вовсе не появиться на свет, если бы ее родители не заключили пари. Мама Киры, театральная актриса Шерман Макдональд, решила поставить точку в актерской карьере и родить второго ребенка. Но ее муж, Уилл Найтли, считал, что финансовое положение не позволяет им заводить еще одного ребенка, и был согласен на это только при условии, что Шерман напишет пьесу и удачно ее продаст.

Дебют будущей мамы Киры оказался удачным. Пьесу When I Was a Girl, I Used to Scream and Shout купил один из лондонских театров. А через некоторое время родилась и сама Кира.