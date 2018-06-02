Ученые назвали 8 веских причин начать медитировать уже сегодня

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Медитация — это не просто способ побездельничать с закрытыми глазами, а серьезная техника, которая позволяет избавиться от стресса, быстрее высыпаться, улучшает настроение и меняет угол восприятия всей кутерьмы, которая происходит вокруг нас. Ученые продолжают открывать все новые положительные свойства медитации. О тех, которые пока не так широко известны, мы расскажем в этой статье.

Мы в AdMe.ru собрали исследования, которые раскрывают эффект медитации с новой стороны.

1. Сохраняет молодость мозга

Отрицательные возрастные изменения в мозге.

После 20 лет мозг начинает стареть. Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что медитация для мозга как омолаживающий крем для лица: в 20-летнее состояние не вернет и процессы старения не остановит, но поможет лучше сохранить серое вещество на протяжении долгих лет. Они изучили мозговую активность двух групп людей: в первой были люди, которые не занимаются медитацией, во второй — те, кто практикует ее более 20 лет. У людей из второй группы мозг по мере старения сохранился лучше, чем у людей из первой группы. Медитирующие участники имели больший объем серого вещества во всех частях мозга. Да, более пожилые медитирующие проигрывали в объеме мозга в сравнении с молодыми участниками из первой группы, но возрастная утрата мозга у них была не так ярко выражена, как у тех, кто не медитирует.

2. Улучшает успеваемость учеников

Центр здорового образа жизни и достижений в образовании, расположенный в Сан-Франциско, внедрил программу «Тихое время» в 4 школах города. Ученикам 7-х и 8-х классов к стандартным урокам и переменам добавили два 15-минутных перерыва для медитации, в результате успеваемость заметно возросла. Ученые из Университета Калифорнии проводили эксперимент в начальной школе Ричмонда. Они выяснили, что уже после 5 недель медитации школьники младших классов стали лучше вести себя на уроках. Молодые исследователи из Ирана изучили, как медитация отразится на оценках во время экзаменов. Всего в исследовании приняли участие 107 студентов. Одна группа в течение одного семестра занималась не только учебой, но и медитацией. В результате во время экзамена медитировавшие вполовину меньше переживали и сдали экзамен лучше, чем ребята из другой группы.

3. Помогает избавиться от вредных привычек

Ученые из Техасского университета проводили эксперимент среди людей, бросающих курить. Участников исследования они поделили на 2 группы. Первых отправили на релаксацию, вторых — на медитацию. Участники первой группы курили столько же, сколько и раньше, а медитирующие стали курить меньше на 60 % уже после второго занятия. У них исследователи заметили повышенную активность в зонах головного мозга, связанных с самоконтролем. А ученые из Йельского университета пришли к выводу, что курильщики, освоившие медитацию, бросали курить с гораздо большей долей вероятности, чем те, кто проходил обычное лечение.

4. Снижает социофобию

Исследователи из Стэнфордского университета набрали 56 участников с социофобией. Первых 25 человек они отправили на аэробику, вторую группу из 31 участника — на медитацию. Группы не отличались по полу, возрасту, этнической принадлежности или образованию. После прохождения курса занятий у второй группы больше, чем у первой, снизилась тяжесть симптомов социофобии, они стали испытывать меньше негативных эмоций при социальных контактах.

5. Ослабляет боль

Американские ученые доказали, что медитация ослабляет боль. Во время медитации активизируются области мозга, в которых находится много опиоидных рецепторов — именно они отвечают за регулирование болевых ощущений. В ходе исследования здоровым волонтерам внутривенно вводили антагонист опиоидных рецепторов (препарат, усиливающий чувство боли) или солевой раствор в качестве плацебо. Исследователи сравнивали реакцию на интенсивное тепло (далеко не приятное). У волонтеров, которым ввели работающий раствор, медитация уменьшила интенсивность боли по сравнению с «солевой» группой. Также в результате исследования ученые пришли к выводу, что традиционное лечение хронических болей в совокупности с медитацией может быть более эффективным.

6. Снижает риск сердечных заболеваний и инсульта

Группа ученых из Института естественной медицины и профилактики Университета Махариши наблюдала за изменениями в здоровье людей с повышенным риском сердечных заболеваний. Первую группу ученые направили в «Класс медицинского просвещения», где участникам рассказывали о том, как они могут сбалансировать свое питание, чтобы сохранить здоровье сердца, и проводили занятия по физкультуре. Вторая группа практиковала медитацию. Все участники исследования получали нормальную медицинскую помощь, принимали назначенные лекарства. Эксперимент длился на протяжении 5 лет. В итоге ученые обнаружили, что у членов второй группы риск сердечного приступа и инсульта почти на 50 % ниже, чем у первой группы.

7. Улучшает память

Нейрофизиологи из Гарварда набрали людей, которые никогда не медитировали, и сделали им магнитно-резонансную томографию. Затем их разделили на две группы, одну из которых направили на курс медитации. После 8 недель тренинга ученые обнаружили отличия в мозговом объеме между двумя группами в 5 разных зонах мозга. В частности, у медитирующих ученые заметили утолщение в левом гиппокампе — отделе мозга, который отвечает за обучение, познание, память и эмоциональную регуляцию.

8. Уменьшает биологический возраст

В геронтологии — науке о старении живых организмов, разделяют 2 вида возраста: календарный и биологический. И если для того чтобы определить календарный возраст, ученым достаточно заглянуть в паспорт, то для определения биологического возраста требуется глубокое обследование всех систем организма. Команда ученых под руководством профессора Роберта Уоллеса (Robert Keith Wallace) изучила, как у медитирующих людей отличается календарный и биологический возраст. Они обследовали группу из 84 человек со средним возрастом 53 года. Все участники практиковали медитацию. Исследование показало, что вся группа в среднем на 2,2 года биологически моложе своих ровесников, не занимающихся медитацией. Практикующие технику медитации в течение 3 лет в среднем имели биологический возраст на 5 лет меньше нормы. А у людей, медитирующих более 7 лет, биологический возраст оказался меньше хронологического на 12 лет.

Медитация для новичков

Где бы вы ни находились, наверняка у вас найдется 2 минуты свободного времени. Этого вполне достаточно, чтобы попробовать один из самых простых способов медитации. Примите удобную позу. Это не обязательно должна быть поза лотоса. Медитировать можно даже сидя на стуле. Спина — прямая, плечи — расправлены, ступни опираются на пол, глаза закрыты.

Можно включить музыку для медитации: она поможет не потерять чувства времени.

Начните наблюдать за тем, как вдох сменяется выдохом. Не прилагайте никаких усилий — просто дышите как обычно. Чтобы было легче сконцентрироваться, можно начать считать выдохи. На вдохе говорим себе: «...и», на выдохе — «один», затем на вдохе снова: «...и», на выдохе — «два​​». Досчитав до четырех, начинаем считать заново.

От счета выдохов будут отвлекать разные мысли и идеи. Это нормально. Не цепляйтесь за них, просто наблюдайте за ними со стороны. Если отвлечетесь, не ругайте себя — мягко переключите внимание на дыхание и начните считать заново.

Обратите внимание на то, как ведет себя тело, когда вы дышите. Наблюдайте за грудной клеткой, плечами и животом.

Когда 2 минуты истекут, сделайте глубокий вдох и выдох. Если хочется, похвалите себя и улыбнитесь. Постепенно можно увеличивать время медитации. Ученые говорят, что если на протяжении 3 дней медитировать по 25 минут, то вы почти совсем избавитесь от стресса, а со временем ощутите и другие положительные эффекты медитации, описанные в нашей статье.

Вы практикуете медитацию? Расскажите, какие изменения в организме и в жизни вы заметили, начав заниматься медитацией?