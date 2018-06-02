Ученые назвали 8 веских причин начать медитировать уже сегодня
Медитация — это не просто способ побездельничать с закрытыми глазами, а серьезная техника, которая позволяет избавиться от стресса, быстрее высыпаться, улучшает настроение и меняет угол восприятия всей кутерьмы, которая происходит вокруг нас. Ученые продолжают открывать все новые положительные свойства медитации. О тех, которые пока не так широко известны, мы расскажем в этой статье.
Мы в AdMe.ru собрали исследования, которые раскрывают эффект медитации с новой стороны.
1. Сохраняет молодость мозга
Отрицательные возрастные изменения в мозге.
После 20 лет мозг начинает стареть. Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что медитация для мозга как омолаживающий крем для лица: в 20-летнее состояние не вернет и процессы старения не остановит, но поможет лучше сохранить серое вещество на протяжении долгих лет.
Они изучили мозговую активность двух групп людей: в первой были люди, которые не занимаются медитацией, во второй — те, кто практикует ее более 20 лет. У людей из второй группы мозг по мере старения сохранился лучше, чем у людей из первой группы. Медитирующие участники имели больший объем серого вещества во всех частях мозга.
Да, более пожилые медитирующие проигрывали в объеме мозга в сравнении с молодыми участниками из первой группы, но возрастная утрата мозга у них была не так ярко выражена, как у тех, кто не медитирует.
2. Улучшает успеваемость учеников
Центр здорового образа жизни и достижений в образовании, расположенный в Сан-Франциско, внедрил программу «Тихое время» в 4 школах города. Ученикам 7-х и 8-х классов к стандартным урокам и переменам добавили два 15-минутных перерыва для медитации, в результате успеваемость заметно возросла.
Ученые из Университета Калифорнии проводили эксперимент в начальной школе Ричмонда. Они выяснили, что уже после 5 недель медитации школьники младших классов стали лучше вести себя на уроках.
Молодые исследователи из Ирана изучили, как медитация отразится на оценках во время экзаменов. Всего в исследовании приняли участие 107 студентов. Одна группа в течение одного семестра занималась не только учебой, но и медитацией. В результате во время экзамена медитировавшие вполовину меньше переживали и сдали экзамен лучше, чем ребята из другой группы.
3. Помогает избавиться от вредных привычек
Ученые из Техасского университета проводили эксперимент среди людей, бросающих курить. Участников исследования они поделили на 2 группы. Первых отправили на релаксацию, вторых — на медитацию. Участники первой группы курили столько же, сколько и раньше, а медитирующие стали курить меньше на 60 % уже после второго занятия. У них исследователи заметили повышенную активность в зонах головного мозга, связанных с самоконтролем.
А ученые из Йельского университета пришли к выводу, что курильщики, освоившие медитацию, бросали курить с гораздо большей долей вероятности, чем те, кто проходил обычное лечение.
4. Снижает социофобию
Исследователи из Стэнфордского университета набрали 56 участников с социофобией. Первых 25 человек они отправили на аэробику, вторую группу из 31 участника — на медитацию. Группы не отличались по полу, возрасту, этнической принадлежности или образованию.
После прохождения курса занятий у второй группы больше, чем у первой, снизилась тяжесть симптомов социофобии, они стали испытывать меньше негативных эмоций при социальных контактах.
5. Ослабляет боль
Американские ученые доказали, что медитация ослабляет боль. Во время медитации активизируются области мозга, в которых находится много опиоидных рецепторов — именно они отвечают за регулирование болевых ощущений.
В ходе исследования здоровым волонтерам внутривенно вводили антагонист опиоидных рецепторов (препарат, усиливающий чувство боли) или солевой раствор в качестве плацебо. Исследователи сравнивали реакцию на интенсивное тепло (далеко не приятное). У волонтеров, которым ввели работающий раствор, медитация уменьшила интенсивность боли по сравнению с «солевой» группой.
Также в результате исследования ученые пришли к выводу, что традиционное лечение хронических болей в совокупности с медитацией может быть более эффективным.
6. Снижает риск сердечных заболеваний и инсульта
Группа ученых из Института естественной медицины и профилактики Университета Махариши наблюдала за изменениями в здоровье людей с повышенным риском сердечных заболеваний.
Первую группу ученые направили в «Класс медицинского просвещения», где участникам рассказывали о том, как они могут сбалансировать свое питание, чтобы сохранить здоровье сердца, и проводили занятия по физкультуре. Вторая группа практиковала медитацию. Все участники исследования получали нормальную медицинскую помощь, принимали назначенные лекарства.
Эксперимент длился на протяжении 5 лет. В итоге ученые обнаружили, что у членов второй группы риск сердечного приступа и инсульта почти на 50 % ниже, чем у первой группы.
7. Улучшает память
Нейрофизиологи из Гарварда набрали людей, которые никогда не медитировали, и сделали им магнитно-резонансную томографию. Затем их разделили на две группы, одну из которых направили на курс медитации.
После 8 недель тренинга ученые обнаружили отличия в мозговом объеме между двумя группами в 5 разных зонах мозга. В частности, у медитирующих ученые заметили утолщение в левом гиппокампе — отделе мозга, который отвечает за обучение, познание, память и эмоциональную регуляцию.
8. Уменьшает биологический возраст
В геронтологии — науке о старении живых организмов, разделяют 2 вида возраста: календарный и биологический. И если для того чтобы определить календарный возраст, ученым достаточно заглянуть в паспорт, то для определения биологического возраста требуется глубокое обследование всех систем организма.
Команда ученых под руководством профессора Роберта Уоллеса (Robert Keith Wallace) изучила, как у медитирующих людей отличается календарный и биологический возраст. Они обследовали группу из 84 человек со средним возрастом 53 года. Все участники практиковали медитацию.
Исследование показало, что вся группа в среднем на 2,2 года биологически моложе своих ровесников, не занимающихся медитацией. Практикующие технику медитации в течение 3 лет в среднем имели биологический возраст на 5 лет меньше нормы. А у людей, медитирующих более 7 лет, биологический возраст оказался меньше хронологического на 12 лет.
Медитация для новичков
Где бы вы ни находились, наверняка у вас найдется 2 минуты свободного времени. Этого вполне достаточно, чтобы попробовать один из самых простых способов медитации.
- Примите удобную позу. Это не обязательно должна быть поза лотоса. Медитировать можно даже сидя на стуле. Спина — прямая, плечи — расправлены, ступни опираются на пол, глаза закрыты.
- Можно включить музыку для медитации: она поможет не потерять чувства времени.
- Начните наблюдать за тем, как вдох сменяется выдохом. Не прилагайте никаких усилий — просто дышите как обычно. Чтобы было легче сконцентрироваться, можно начать считать выдохи. На вдохе говорим себе: «...и», на выдохе — «один», затем на вдохе снова: «...и», на выдохе — «два». Досчитав до четырех, начинаем считать заново.
- От счета выдохов будут отвлекать разные мысли и идеи. Это нормально. Не цепляйтесь за них, просто наблюдайте за ними со стороны. Если отвлечетесь, не ругайте себя — мягко переключите внимание на дыхание и начните считать заново.
- Обратите внимание на то, как ведет себя тело, когда вы дышите. Наблюдайте за грудной клеткой, плечами и животом.
- Когда 2 минуты истекут, сделайте глубокий вдох и выдох. Если хочется, похвалите себя и улыбнитесь.
Постепенно можно увеличивать время медитации. Ученые говорят, что если на протяжении 3 дней медитировать по 25 минут, то вы почти совсем избавитесь от стресса, а со временем ощутите и другие положительные эффекты медитации, описанные в нашей статье.
Вы практикуете медитацию? Расскажите, какие изменения в организме и в жизни вы заметили, начав заниматься медитацией?
Фото на превью Sex and the City/HBO Original Programming