Существует 3 типа самооценки, узнав о которых вы наконец поймете, что с вами не так. И речь не о завышенной, заниженной и адекватной

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Мы привыкли оценивать себя и окружающих по традиционной шкале самооценки, которая включает в себя завышенную, заниженную и адекватную. Но наверняка вы замечали, как даже в течение одного дня с утра вы могли чувствовать себя неудачником года, а уже к вечеру мысленно ставили себя на «пьедестал самомнения» где-то между Канье Уэстом и Тони Старком. Все это говорит о том, что с привычной классификацией самооценки что-то не так.

Согласно другой типологии, самооценка бывает стабильной (назовем ее «Я +»), когда человек воспринимает себя адекватно при любых условиях, и нестабильной («Я + если»), когда человек доволен собой лишь при определенных действиях. И если с первой все понятно, то со второй, наиболее часто встречающейся, не все так просто: она, в свою очередь, подразделяется на 3 базовых вида и имеет вполне четкие корни в детстве человека.

С альтернативной классификацией AdMe.ru познакомился в книге Бориса Литвака «7 шагов к стабильной самооценке» (глава II). Давайте подробно разберем ее в части «Я + если»: что же формирует нестабильную самооценку?

1. Самооценка «Я + если я лучше»

Типичным обладателем такой самооценки является тот, кого в детстве взрослые частенько сравнивали с условным сыном маминой подруги. Как итог, повзрослевший индивид удовлетворен собой лишь в том случае, если он на данный момент чувствует себя в чем-то лучше других. Например, у него самая дорогая машина, последняя марка айфона, наиболее инновационная научная работа, самый пушистый пес — подставьте свои жизненные ценности. Интересно, что такому человеку важны не столько достижения сами по себе, сколько факт лидирования на фоне своих мнимых соперников. Ну а если человек с такой парадигмой не может выделиться, у него происходит падение самооценки, он чувствует себя неудачником и начинает, правильно, страдать. Признаки человека с таким типом самооценки: Старается выделиться в компании и в целом по жизни хочет быть ярким и оригинальным. При этом действительно, скорее всего, обладает высоким уровнем креативности.

Не доводит дела до конца: приступает с энтузиазмом, понимает, что не получит быстрого результата, и бросает задуманное.

Ему кажется, что его не ценят. От этого ему становится очень обидно, ведь на самом деле он умнее других (в своих мыслях).

Неудачи и критика вызывают желание все бросить. Неудачи (естественно!) — это следствие ошибок окружающих и обстоятельств.

Склонен ловить людей на противоречиях и подмечать ошибки: передаем привет интернет-комментаторам и троллям — ярким представителям группы.

Обесценивает свои достижения. Всегда всего мало.

Частенько раздумывает о том, что занимается не своим делом.

2. «Я + если я радую других»

Это самая многочисленная группа среди людей с нестабильной самооценкой. В возникновении этого типа главную роль играют родители, которые хвалят своего ребенка, только когда он ведет себя так, как они того хотят, и ругают, когда он этого не делает. Ребенок с младенчества уясняет, что соответствие чьим-то ожиданиям — это единственный законный путь почувствовать себя любимым и достойным. Ну и, как полагается, неосознанно руководствуется этой мыслью всю дальнейшую жизнь. На вид это обычно довольно милые и тихие люди. Они не всегда знают, чего на самом деле хотят от жизни. Зачастую считают, что многое им просто не дано. Но зато они могут вести себя так, чтобы люди вокруг были ими довольны, даже если им самим не всегда комфортно. Именно представителей этого типа чаще всего называют «людьми с заниженной самооценкой». Признаки человека с таким типом самооценки: Является хорошим исполнителем, качественно выполняет свою работу, за что зачастую может продвигаться по карьерной лестнице. При этом сам инициативу не проявляет, лидером не становится.

Чаще ориентируется на мнение других, имеет трудности с отстаиванием собственных интересов.

Сдерживает свои чувства. Не всегда знает, чего на самом деле хочет от жизни, боится признаваться в собственных желаниях даже самому себе.

Не верит, что может добиться существенных успехов.

3. «Я + если я сильный»

Этот тип вы прекрасно знаете: привет начальникам, гипертрофированным карьеристам, излишне сильным и независимым женщинам и мужчинам, для которых нет большего позора, чем продемонстрировать слезы. При этом «сильный» никогда не считает, что у него есть хоть какие-нибудь проблемы, тем более с такой «ерундой», как самооценка. Но не спешите снисходительно говорить: «Да-да, знаем мы таких», ведь за формирование такого представления о себе у этих людей отвечают опять-таки события в их детстве. Они могут быть 2 типов: 1. Родители внушали им, что проявление слабости достойно лишь презрения: «Дай сдачи», «Сразу бей в морду», «С ноги его», «Не вздумай плакать» и вот это все. 2. В детстве ребенок испытал невероятно сильное чувство стыда (допустим, опозорили ребята во дворе) или презрения к кому-либо (например, к матери, которая не могла дать отпор отчиму), после чего принял решение никогда не быть слабым. Признаки человека с таким типом самооценки: Он открыто презирает любые проявления слабости. Не только у себя, но и у окружающих.

Это очень сильная, волевая личность, которая выделяется повышенной конфликтностью.

Готов достичь победы любой ценой.

Ему трудно признавать свои ошибки, но легко переложить вину на других, более слабых.

Отчужденность, закрытость, недоверие к людям — часто из-за этого у человека могут быть проблемы в личных и дружеских отношениях.

Как жить дальше, если вы узнали себя в одном из описаний этих типов