Психологи и адвокаты по разводам советуют задать на первом свидании 10 особенных вопросов

Мало кто умеет мгновенно разглядеть тревожные сигналы лучше, чем адвокаты по разводам и семейные психологи. Наученные опытом, они с первого взгляда могут понять, какая черта характера так и останется мелочью, а какая в будущем перерастет в большую проблему и приведет к расставанию. Бонусом это делает их хорошими советчиками в том, что касается свиданий.

AdMe.ru изучил советы специалистов на тему первого свидания и подобрал 10 основных небанальных вопросов, которые легко и непринужденно помогут увидеть человека насквозь.

1. Ты замужем / женат?

Кому-то этот вопрос покажется странным, кто-то просто постесняется его задать. Между тем это очень важный момент, который нужно открыто прояснить. Адвокат по разводам Рэндалл Кесслер поясняет, что «собираемся разъехаться», «все сложно», «живем раздельно» или «скоро разводимся» — это совсем не то же самое, что «я свободен / свободна». Убедитесь, что человек, на которого вы имеете планы, тоже по-настоящему готов к потенциальным серьезным отношениям с вами.

2. Ты заправляешь постель по утрам?

Семейный психолог Даниэлла Кеплер утверждает, что ответ на этот простой вопрос хорошо раскрывает, что важнее для человека: порядок и чистота или экономия времени, предпочитает ли он размеренность и планомерность или спешит жить. В качестве бонуса этот вопрос позволяет естественным образом продолжить разговор и выяснить, сова ваш собеседник или жаворонок и как он предпочитает проводить время по утрам.

3. Ты читаешь отзывы и рецензии или полагаешься на интуицию?

Этот вопрос помогает простейшим образом определить, чем вы похожи и чем отличаетесь, а точнее, сенсор или интуит ваш избранник или избранница и относитесь ли вы к одному типу. Кто-то не может купить новую зубную щетку, не прочитав сотню комментариев, а кто-то каждый раз бронирует отели в отпуск, не взглянув ни на один отзыв. Если вы принадлежите к разным типам, совершенно не понимаете и раздражаетесь от поведения другого, это довольно весомый повод задуматься, сможете ли вы ужиться вместе.

4. Что тебя больше всего раздражает в людях?

Очевидно, что при знакомстве и первое время мы показываем себя только с лучшей стороны. Но за фасадом могут скрываться такие черты характера, которые могут стать причиной непримиримого конфликта. Психолог из Калифорнии Райан Хоус поясняет: «Если ваш избранник не любит беспорядок, а вы неряха, то у нас очевидно нарисовывается проблема». И это может касаться чего угодно — возможно, вы любите тишину, а собеседник предпочитает шумные вечеринки. Вам лучше выяснить это заранее.

5. Как часто ты общаешься с родителями и родственниками?

Частота общения с родственниками и зависимость от семьи и мнения домашних нередко играют во взаимоотношениях влюбленных решающую роль. Адвокат по разводам Карла Доннели подтверждает, что часто разводы случаются из-за того, что, уже будучи в браке, один из супругов по-прежнему держит в приоритете нужды и интересы родственников, а не своей второй половинки. Но и, наоборот, слишком плохие отношения с семьей могут быть признаком нестабильной психики, неспособности поддерживать долгие отношения и неумения находить компромиссы.

6. Как ты относишься к абортам?

Да, глаза вас не обманывают. На самом деле предполагается любой животрепещущий вопрос. Профессор психологии Дэн Ариэли рассказал об эксперименте, когда группе людей при знакомстве онлайн разрешили задавать в ходе общения только определенные острые вопросы, не имеющие ничего общего с погодой, работой и другими банальными вещами. В конечном счете это помогло собеседникам раскрепоститься, поделиться сокровенными мыслями и прочувствовать огромный спектр эмоций, что сделало общение более ярким. В то же время у человека, задающего вопрос, появляется возможность проявить себя как хорошего и чуткого слушателя.

7. Расскажи о своем самом ужасном свидании

Задавать этот вопрос рекомендуется, только если вы чувствуете, что свидание проходит успешно. Психолог Спенсер Скотт объясняет, что, во-первых, он станет некоей проверкой того, насколько ваш собеседник проникся общением и готов рассказывать о чем-то личном. А во-вторых, вы в качестве бонуса сможете убедиться, что ваш вечер действительно качественно отличается от того, что ваша пассия считает провалом.

8. Как закончились твои последние отношения?

Карла Доннели советует также узнать о причинах развода или окончания предыдущих отношений. Это поможет понять, способен ли человек анализировать ситуацию, делать правильные выводы, склонен ли он во всем винить окружающих или умеет признавать собственные ошибки. В общем, происходит ли личностное развитие.

9. Ты выигрываешь $ 20 млн. Что будешь делать с деньгами?

Семейный психолог Дженни Ингрэм утверждает, что этот вопрос может раскрыть систему ценностей человека и помочь определить, эгоцентричен он или щедр и заботлив. А также насколько разумно он склонен обращаться с финансами, сможете ли вы в теории иметь общий бюджет, успешно копить на важные вещи вроде квартиры и машины или вы имеете дело с беспорядочным транжирой.

10. Чем ты хочешь запомниться людям, когда состаришься и будешь думать о прожитой жизни?

Обсуждение этой темы больше похоже на развлечение, вызов фантазии. Тем не менее так вы можете понять истинные приоритеты в жизни человека. Когда мы рассказываем о том, чем занимаемся на данный момент («я на последнем курсе» или «я работаю секретарем»), это не дает понимания, чем человек дышит и о чем на самом деле мечтает. Аарон Андерсон, семейный психолог из Денвера, говорит, что этот вопрос помогает заглянуть глубоко в мысли собеседника, не создавая при этом впечатление допроса.

А какие еще вопросы вы считаете важным задать, чтобы лучше узнать человека?

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

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