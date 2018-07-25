Какие вещи исчезнут через 20 лет и почему они больше не нужны

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Мы не замечаем, как со временем исчезают привычные вещи: видеомагнитофоны, диски, кнопочные телефоны... И это лишь малая часть того, что совсем недавно казалось привычным. Из прошлого смогли задержаться не так много вещей — например, пульт от телевизора и металлические ключи от двери, но и про них мы скоро забудем. Какие еще предметы постигнет подобная участь, а также сможет ли вас при необходимости клонировать ваш работодатель — вы узнаете из статьи.

AdMe.ru решил заглянуть в недалекое будущее и узнать, от каких вещей нам придется отказаться, а на что согласиться.

Автомобильные зеркала

Audi уже представила автомобиль без зеркал, который можно будет приобрести в начале 2019 года. Скоро и остальные автомобильные компании последуют данному примеру — во всех машинах будут установлены камеры, а бортовой робот предупредит об опасности. Также канут в лету механическая коробка передач и бензиновые двигатели. Уже с этого года во всех новостройках Англии появятся станции для зарядки электромобилей, и уже к 2035 году планируется пересадить население на экологический вид транспорта.

Дистанционные пульты

Все чаще технология «умный дом» входит в нашу повседневную жизнь. Всеми устройствами можно управлять одним планшетом или смартфоном, поэтому в дистанционных пультах просто не будет необходимости.

Наличные и кредитные карты

Уже сейчас всего 9 % населения мира пользуется наличными деньгами, остальные предпочитают пластиковые карты. Но и их век недолог — совсем скоро каждый освоит новый способ платежа: оплата часами, телефоном и другими гаджетами, которые заменят банковские карты. Но еще раньше мы начнем осваивать ноу-хау от MasterCard — с помощью технологии selfie pay мы сможем оплачивать покупки подмигиванием. Все, что требуется от пользователя, — подмигнуть во фронтальную камеру своего телефона. В Европе опробовать новинку можно с ноября 2018 года, а в России — с начала 2019 года.

Ключи

Пару десятков лет — и мы совсем забудем, как выглядят металлические ключи от квартиры или машины. Технология кнопочного старта в машинах далеко не новая, но представьте, что скоро и квартиру можно будет открыть с помощью кнопки на смартфоне, голосовой команды или сканирования сетчатки глаза.

Провода

Зарядные устройства скоро перестанут раздражать владельцев смартфонов оголившимися проводами, и больше ни один человек не достанет из кармана комок наушников. Заряжаться все будет с помощью устройств, которые используют радиоволны и Wi-Fi. Провода постепенно покидают нашу повседневность, делая наш мир все более футуристичным.

Шприцы

Здесь новость одновременно и хорошая, и нет. Хорошая — шприцев в будущем не будет, плохая — на их место придут технологии, и они достаточно странные. Ученые придумали 2 варианта: первый — струйная инъекция, которая вводит жидкость через поры в кожу со скоростью, превышающей скорость звука; второй — капсула с крошечными иглами внутри, которая растворяется в пищеварительной системе пациента и вводит вещество в организм. Больно ли это? Пока не попробуем — не узнаем.

Службы доставки

В последние годы все чаще проводятся эксперименты с дронами и попытки заменить ими курьеров. Во многих странах такой вид доставки становится все популярнее, и можно предположить, что совсем скоро вид летающей посылки станет для нас привычным.

Подпись

Бумажные носители уходят на второй план, а биометрические системы становятся все более распространенными. Смартфоны и банкоматы уже умеют узнавать человека в лицо, также совсем скоро перестанут существовать подписи в привычном виде — благодаря технологии распознавания лица достаточно будет посмотреть в камеру своего смартфона.

Полиэтиленовые пакеты

Все знают, что для разложения полиэтиленового пакета требуются сотни лет, поэтому многие страны ввели запрет на использование полиэтилена и призывают граждан пользоваться альтернативами, которые не причиняют вред экологии, например, текстильными сумками.

Компьютерная мышь

Технологии, которые позволяют выполнять различные операции жестами и глазами, скоро заменят много привычных нам вещей, в том числе и компьютерную мышь. Больше никакого курсора посередине экрана, никаких проводов и не вовремя севших батареек.

Бонус: незаменимых кадров начнут клонировать

Говорят, что незаменимых людей не бывает, а вот в Швейцарском банке думают иначе, поэтому они взяли и клонировали своего главного экономиста. Цифровой клон Даниэля Кальта (Daniel Kalt) работает на базе искусственного интеллекта, и его главная цель — предоставлять необходимую помощь ведущим финансовым специалистам и консультировать клиентов. Для создания подобного клона было задействовано 120 HD-камер, которые фиксировали каждое движение Даниэля. После сбора информации искусственный интеллект проанализировал не только его повадки, но и особенности общения с клиентами. Совсем скоро «цифровой Даниэль» приступит к своим обязанностям, и ученые уверены, что клиентам будет сложно отличить копию от оригинала. Проект имеет очень амбициозные цели — в будущем планируется создать множество таких работников, и вид цифровых специалистов со временем перестанет нас смущать. А вы бы согласились на свою цифровую копию?