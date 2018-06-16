Повседневные вещи, которые бесят только потому, что вы это позволяете

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Едва ли на свете можно найти человека, который в любой ситуации сохраняет олимпийское спокойствие и невозмутимость. Французский социолог и автор книги «Раздражение, маленькие войны двоих» Жан-Клод Кауфман считает, что в некоторых случаях возмущаться даже полезно, так как это помогает человеку проявлять свое «я» и показывать границы допустимого в общении с ним. Однако на свете есть немало вещей, которые не стоят и грамма вашего раздражения.

Мы в AdMe.ru расскажем о 7 неприятных ситуациях, которые с легкостью могут вывести вас из себя, и объясним, почему беситься из-за них нет никакого смысла.

1. Samcung, Naik, Cristia Dior и прочие подделки

Сложно удержаться и не купить вещь, которая стоит в 20 раз дешевле оригинала и даже на него чуть-чуть похожа. Реплики знаменитых духов, аналоги популярной техники и пародии на брендовую одежду, с одной стороны, позволяют пользоваться вещами, оригинальные версии которых могут быть не по карману. С другой, есть немало причин этого не делать, к тому же ломаются и портятся они катастрофически быстро. Да, бывают редкие счастливые исключения, когда электрочайник, на скорую руку собранный в каком-то подвале, служит годами. Но в большинстве случаев цена соответствует качеству, так что, покупая подделки, стоит быть готовыми ко всему.

2. Чужие достижения и победы

В любом коллективе всегда есть человек, которого все считают выскочкой, манипулятором и подлизой. Ведь как иначе можно объяснить его головокружительные успехи и победы? Но вместо того чтобы изображать из себя злобного обиженного гнома, чьи сокровища украл дракон, пообщайтесь со своим оппонентом. Как объясняют Сара Хилл и Дэвид Бусс, зависть — это естественное состояние, которое позволяет нам оценивать нашу позицию в конкуренции за ресурсы. Может, у этого человека есть качества, которые стоит взять на вооружение? Вряд ли все трофеи ему достались только за красивые глаза.

3. Нечего надеть

Давайте посмотрим правде в глаза: если женщина стоит не перед пустым шкафом и ей нечего надеть, значит, у нее слишком много одежды. Часто мы совершаем покупки под влиянием эмоций, подруг или скидок, и в результате наш гардероб полон абсолютно разных вещей всех фасонов и стилей. Вот только они категорически отказываются сочетаться друг с другом. Вместо того чтобы сердиться и сочинять очередную причину своего опоздания на работу, продумайте комбинации всех тех вещей, которые у вас есть. А еще лучше составьте базовый гардероб на все случаи жизни, и повод для раздражения отпадет сам собой.

4. Погода

Порой кажется, что у природы хорошей погоды просто нет. В жару свежесть после утреннего душа держится 3 минуты, а в дождь укладка превращается в нечто невообразимое. Иной раз посмотришь в окно — и вообще неохота выходить из дома. Вот только сердиться на погоду — это все равно что быть Дон Кихотом, который сражается с ветряными мельницами. Занятие увлекательное, но абсолютно бессмысленное. Постарайтесь найти плюсы во всех погодных капризах. Дождь нужен, чтобы на грядках выросла ваша любимая клубника. А спасти себя в зной можно порцией вкусного мороженого.

5. Дороги

Многочасовые пробки по дороге на работу и домой стали столь же привычной вещью, как чистка зубов и приготовление завтрака. Вот только раздражать от этого меньше не стали. Но признайтесь честно: готовы ли вы сами отказаться от автомобиля и пересесть, к примеру, на велосипед? Кстати, ездить на нем по городским пыльным трассам — то еще удовольствие. Можно, конечно, выезжать на час раньше, чтобы успеть проскочить, но вечером еще ждет обратный путь. Остается только подстраивать свой график под пробки или смириться. Потому что психовать себе дороже.

6. Хамы и грубияны

Очень сложно сохранять душевное равновесие, когда вам нахамила продавщица, а случайный прохожий долго рассказывал о том, что думает о длине вашей юбки. Но поверьте, люди, которые срываются на других, кричат на всю улицу и ведут себя по-хамски, зачастую очень несчастны, ведь они проецируют на других свои эмоции. Вместо того чтобы злиться на грубиянов, попробуйте пожалеть их. Им действительно несладко, и чего уж точно не стоит делать, так это вступать в конфликт и позволять им щедро делиться с вами своим негативом.

7. Реклама в интернете

Когда на самом драматичном моменте любимого сериала появляется реклама, вы обычно полны благородного возмущения. Конечно, вас никто не заставляет покупать ненавистный товар, но все равно бесит. Законы рынка часто оказываются сильнее творчества. На создание хорошего и качественного материала уходит много времени, сил, финансов и ресурсов. Вы хотите видеть самый лучший контент, но готовы ли вы платить за это реальные деньги? Если нет, считайте появление рекламных роликов или ссылок вашей платой за качественный контент.

А какие вещи раздражают вас больше всего и как вы с этим боретесь? Расскажите нам об этом.