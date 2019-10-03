Пользователи интернета рассказали, какие глупые вещи они сделали на автопилоте

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Большинство людей изо дня в день выполняют одни и те же действия, отчего они уже выработаны до автоматизма. И когда мы, к примеру, чистим утром зубы или готовим вечером ужин, мы отвлечены разными мыслями или диалогом с кем-то. Вот именно в такие моменты наш встроенный автопилот дает сбой и мы делаем всякие глупости.