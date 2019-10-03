Пользователи интернета рассказали, какие глупые вещи они сделали на автопилоте
Большинство людей изо дня в день выполняют одни и те же действия, отчего они уже выработаны до автоматизма. И когда мы, к примеру, чистим утром зубы или готовим вечером ужин, мы отвлечены разными мыслями или диалогом с кем-то. Вот именно в такие моменты наш встроенный автопилот дает сбой и мы делаем всякие глупости.
На днях пользователи Reddit вспомнили о нелепых поступках, которые они совершили, так сказать, на автомате. Мы в AdMe.ru почитали их истории, и некоторые из них нам показались очень знакомыми, даже жизненными, особенно случай с холодильником.
- Однажды я нанес зубную пасту на бритву и чуть не взял ее в рот. Хорошо, что шестеренки в моем мозгу с визгом остановились и завыли предупреждающие сирены. А, и теперь бритву я держу подальше от зубной щетки. © MsFired
- Как-то я проснулся посреди ночи, чтобы сходить по-маленькому, а затем просто на автопилоте занялся утренней рутиной. И только после того, как я допил свой кофе, я понял, что на часах 3 часа ночи. А еще я вряд ли теперь смогу уснуть. © nombski
- Однажды я в одной руке держала ключи, а в другой — шоколадный молочный коктейль. Подошла к кровати и захотела бросить на нее ключи. Но вместо этого я швырнула молочный коктейль... © Clumsyc
- На выходных я сел в свою машину, чтобы поехать по каким-то своим делам. Поехал, находясь на своей волне, и мой мозг заработал в тот момент, когда я въезжал на парковку моей работы. Я такой: «Какого фига я поехал на работу?» © PhillipLlerenas
- Однажды я вздремнул после работы. Проснулся в 7 вечера, за окном небо было почти того же цвета, как и утром. Я на автомате приготовил себе кофе, упаковал свой обед... и понял, что я наделал, только тогда, когда был на полпути к центру города. © katieames
- 5 минут стоял у знака STOP, думая, что это красный свет. Нет, я не разговаривал по телефону. Хорошо, что я никого не задерживал. © Fire-LEO-4_Rynex
- В выходные дни я часто отвечаю на мобильные звонки такой фразой: «Спасибо за звонок в компанию (название моей работы). Меня зовут (мое имя). Чем я могу вам помочь?» © DH Throwawayy
- Однажды я держала свой раскладной телефон и мороженое в рожке. Телефон зазвонил, и я приложила мороженое к уху. Скажу я вам, липкое ухо — жутко неприятно. © Megalodoncorleone
- Одним ранним утром я чуть было не вылил жидкость для полоскания рта на зубную щетку. Но я вовремя остановился, подумав: «Хорошая попытка, мозг». И положил все на место. Затем схватил тюбик с зубной пастой и... выдавил ее на ладонь. © hgrburningwrath
- В прошлую среду я складывала постиранное постельное белье и одновременно шаталась по дому. Я не знаю, как сказать, но я помню, что складывала наволочку, а в следующий момент я нигде не могла ее найти. Я где-то машинально положила ее и не знаю где. Я обыскала весь свой маленький дом. Ее не было ни в сложенной куче, ни в шкафу, ни в спальне, ванной или кухне, куда я ходила, складывая белье... Эта ситуация не дает мне покоя. И я собираюсь найти эту наволочку, чего бы мне это ни стоило. © ichhabekeinekatze
- Я взял пену для бритья вместо антиперспиранта и нанес ее на свою подмышку. Воспринял эту ситуацию как знак свыше и... побрил свои подмышки. © SandhuG
- А я положил в морозилку ключи от машины и не мог найти их несколько недель. В итоге мне пришлось выйти и купить новый брелок. Я нашел их спустя почти месяц, когда доставал из морозилки суп, который приготовил в день исчезновения ключей. © misscrash96
А вы когда-нибудь совершали на автопилоте какой-то смешной или нелепый поступок?