Почему мы не можем перестать высовывать из-под одеяла одну ногу по ночам

Все мы испытывали изнурительные проблемы с засыпанием. Довольно странно, что иногда может помочь высунутая из-под одеяла стопа. Волшебство заключается в том, что идеальная температура для хорошего ночного сна — 18,3 °C. Наши стопы становятся чем-то вроде портала в комфортную среду.

Мы в AdMe.ru добрались до самой сути этой странной привычки.

Это помогает регулировать температуру тела

Наши стопы — это совершенный механизм для охлаждения. По словам эксперта по вопросам сна, в стопах, в отличие от других частей тела, находятся артериовенозные анастомозы, которые связывают артерии с венами. Они расширяются при теплой температуре, позволяя большему количеству крови достигать поверхности кожи для ее охлаждения.

Кроме того, на стопах не растут волосы, так что они остаются прохладными всю ночь. В результате температура нашего тела самостоятельно достигает идеального баланса, что позволяет нам комфортно засыпать.

Высовывание ноги из-под одеяла помогает быстрее уснуть

Для того чтобы уснуть, нашему организму необходимо сбросить температуру на 1–2 °C. Вот почему мы мучаемся от бессонницы, когда в комнате слишком жарко: наши тела борются с перегревом. Именно поэтому так важно ночью себя охлаждать, и высунутой из-под одеяла ноги для этого бывает достаточно. Чем быстрее вы охладите свое тело, тем быстрее отправитесь в страну грез.

Это наиболее комфортная позиция для сна, если вы накрываетесь одеялом

Есть несколько разных причин, по которым большинство из нас не могут уснуть без одеяла. Но тут же мы сталкиваемся с уже известной проблемой: нам становится слишком жарко. Получается замкнутый круг. Так что вытащить стопу из-под одеяла — прекрасное решение данного противоречия. Мы лежим, уютно свернувшись под одеялом, а тело, охлаждаясь с помощью голой стопы, сохраняет комфортную для сна температуру.