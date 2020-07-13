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Почему мы не можем перестать высовывать из-под одеяла одну ногу по ночам

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Все мы испытывали изнурительные проблемы с засыпанием. Довольно странно, что иногда может помочь высунутая из-под одеяла стопа. Волшебство заключается в том, что идеальная температура для хорошего ночного сна — 18,3 °C. Наши стопы становятся чем-то вроде портала в комфортную среду.

Мы в AdMe.ru добрались до самой сути этой странной привычки.

Это помогает регулировать температуру тела

Почему мы не можем перестать высовывать из-под одеяла одну ногу по ночам

Наши стопы — это совершенный механизм для охлаждения. По словам эксперта по вопросам сна, в стопах, в отличие от других частей тела, находятся артериовенозные анастомозы, которые связывают артерии с венами. Они расширяются при теплой температуре, позволяя большему количеству крови достигать поверхности кожи для ее охлаждения.

Почему мы не можем перестать высовывать из-под одеяла одну ногу по ночам
© depositphotos.com, © depositphotos.com, © depositphotos.com

Кроме того, на стопах не растут волосы, так что они остаются прохладными всю ночь. В результате температура нашего тела самостоятельно достигает идеального баланса, что позволяет нам комфортно засыпать.

Высовывание ноги из-под одеяла помогает быстрее уснуть

Почему мы не можем перестать высовывать из-под одеяла одну ногу по ночам
© depositphotos.com, © depositphotos.com

Для того чтобы уснуть, нашему организму необходимо сбросить температуру на 1–2 °C. Вот почему мы мучаемся от бессонницы, когда в комнате слишком жарко: наши тела борются с перегревом. Именно поэтому так важно ночью себя охлаждать, и высунутой из-под одеяла ноги для этого бывает достаточно. Чем быстрее вы охладите свое тело, тем быстрее отправитесь в страну грез.

Это наиболее комфортная позиция для сна, если вы накрываетесь одеялом

Почему мы не можем перестать высовывать из-под одеяла одну ногу по ночам

Есть несколько разных причин, по которым большинство из нас не могут уснуть без одеяла. Но тут же мы сталкиваемся с уже известной проблемой: нам становится слишком жарко. Получается замкнутый круг. Так что вытащить стопу из-под одеяла — прекрасное решение данного противоречия. Мы лежим, уютно свернувшись под одеялом, а тело, охлаждаясь с помощью голой стопы, сохраняет комфортную для сна температуру.

А вы вытаскиваете стопы из-под одеяла во время сна? Помогает ли вам это поскорее заснуть?

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