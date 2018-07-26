Почему люди, зависающие в соцсетях, рискуют получить нервный срыв

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Современный мир невозможно представить без социальных сетей. Так, по данным ООН, почти 47 % населения Земли зарегистрированы в одной из них. Однако психологи и социологи обеспокоены: активные пользователи соцсетей, по их мнению, подвержены риску получить депрессию, приступы тревоги или бессонницу.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему люди, которые часто находятся онлайн, пребывают в постоянном стрессе. А еще узнали, как перестать жить виртуальной жизнью и «вернуться» в реальную.

1. Тревожность

Зависание в социальных сетях может вызвать повышенную тревожность. Американские ученые провели исследование, в котором собрали людей, активно использующих 2 и более платформы. Выяснилось, что постоянные пользователи нескольких соцсетей испытывали возрастающую тревогу в связи с необходимостью проверять обновления и создавать посты, которые были бы интересны подписчикам. В некоторых случаях тревожность была настолько высока, что мешала уснуть.

2. Низкая самооценка

При просмотре страниц в социальных сетях почти половина пользователей начинает чувствовать себя некрасивыми и не достигшими в жизни хоть чего-нибудь стоящего. Картинки идеальной жизни так хороши, что заставляют людей сравнивать себя с героями интернета. И сравнение не всегда оказывается приятным. Опрос, проведенный британскими учеными, показал, что после просмотра различных каналов на YouTube, половина респондентов в возрасте от 18 до 34 лет испытывала чувство собственной неполноценности. Впрочем, эти ощущения проходили, стоило только отложить телефон в сторону.

3. Синдром FoMO

Страх упустить что-то интересное и ощущение, что все самое клевое происходит в ваше отсутствие, — вот симптомы синдрома FoMO (от англ. fear of missing out — «страх упустить что-нибудь»). У нас хорошие новости: FoMO — никакое не расстройство и тем более не психическое заболевание. Это особое ощущение, что жизнь — та самая, интересная и полная событий, — есть у кого-то, только не у вас. Социальные сети способствуют этому ощущению, заставляя пользователей постоянно прокручивать ленту, задаваться вопросом «А как там у друзей?» и соревноваться за лайки.

4. Потеря концентрации

Небольшой тест: сколько вкладок сейчас открыто в вашем браузере? Уверены, немало, и среди них наверняка есть страницы в соцсетях. К сожалению, человеческий мозг не способен концентрироваться сразу на нескольких задачах. Получается, что мы постоянно переключаемся с одной задачи на другую, так и не сконцентрировавшись на главной. В конечном итоге такая нездоровая многозадачность может привести к стрессу.

5. Депрессия

Чем больше люди проводят времени в социальных сетях, тем больше вероятность, что их настигнет депрессия. Дело здесь не в зависти или чувстве, что ты неудачник. Психологи, которые занимаются проблемами воздействия соцсетей на людей, пришли к выводу: депрессия и ощущение подавленности возникают оттого, что мы осознаем, сколько времени провели бесцельно, пялясь в экран. И все это вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным. Удивительно, но, согласно все тому же исследованию, никакая депрессия не заставит людей закрыть браузер и пойти прогуляться. Большинство подопытных совершали одну и ту же ошибку прогнозирования — верили, что после просмотра ленты их настроение повысится.

6. Поток негативной информации

Поток неконтролируемой негативной информации способен привести не к виртуальному, а к самому настоящему, реальному стрессу. Причем женщины подвержены негативному влиянию больше мужчин. Это не значит, что женщины чувствительнее мужчин — ученые утверждают, что прекрасный пол просто лучше осведомлен о событиях, происходящих в соцсетях.

7. Бессонница

Проводить время в соцсетях — не лучшее занятие на ночь. Просмотр ленты событий может вызывать бессонницу. Никакой мистики: синее мерцание экрана подавляет выработку мелатонина и приводит к трудностям со сном. Если к этому добавить психоэмоциональное возбуждение, возникающее при взаимодействии с цифровыми устройствами, складывается грустная картина.

8. Одиночество

В Американском журнале профилактической медицины были опубликованы итоги масштабного исследования. В ходе опроса 7 тыс. респондентов от 19 до 32 лет выяснилось, что те, кто тратит больше всего времени на социальные сети, в 2 раза чаще сообщают о том, что испытывают ощущение изоляции — отсутствие чувства принадлежности к какой-либо социальной группе и трудности с реальным общением.

Признаки того, что вы рискуете заполучить стресс от передозировки соцсетями

В вашу повседневную речь незаметно прокрались выражения «Мое лицо, когда я...», «Вот это поворот», «На самом деле нет» и «ЛОЛ».

Вы беспокоитесь, когда телефон разряжается (а разряжается он у вас часто).

Вы листаете ленту событий даже тогда, когда это неуместно: в семейном кругу или на встрече с друзьями.

Вы испытываете неприятные ощущения: жизнь людей, на которых вы подписаны, кажется гораздо насыщеннее вашей.

Вы проверяете соцсети утром, перед тем как почистить зубы, и вечером, сразу после того, как легли в постель.

У вас есть гифки на все случаи (виртуальной) жизни.

Прибывая в незнакомое место, вы в первую очередь ищете Wi-Fi.

Как бороться с зависимостью от социальных сетей

Отключите уведомления соцсетей.

Facebook показывает пользователю только тот контент, в котором он заинтересован. Не лайкайте и не читайте неприятные новости, тогда они не всплывут в ленте.

Смотрите на котиков и природу — это помогает снять стресс (доказано).

Займите активную жизненную позицию. Из созерцателя превратитесь в творца, и тогда чужие успехи будут вызывать не зависть, а желание двигаться вперед.

Красивые фото в Instagram зачастую обработаны в паре-тройке фоторедакторов. Изнанка этих картинок зачастую не так привлекательна. Не верьте всему, что публикуется в ленте, и нервы будут целее.

Возьмите тайм-аут. 2–3 дней будет достаточно для «цифровой детоксикации».

Задайте себе вопрос «Зачем?» [я бесконечно листаю ленту]. Ответ «Просто» не считается. Подсчет времени, проведенного в соцсетях, должен здорово отрезвить зависимых пользователей.

Учиться, учиться и еще раз учиться. У людей с хорошим образованием уровень стресса от соцсетей гораздо ниже.

Если жизнь без соцсетей невмоготу, подпишитесь на что-нибудь действительно стоящее: интернет может быть полезным для развития.

Бонус: а как же плюсы?

Соцсети имеют и светлую сторону. Например, это превосходный инструмент общения, который объединяет людей, находящихся на расстоянии в тысячи километров. А еще Всемирная паутина — отличная площадка для развития бизнеса, самосовершенствования и получения образования.