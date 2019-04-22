Почему любители спортзалов, социальных сетей и тренингов личностного роста никогда не будут счастливы

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Современная культура диктует нам правила поведения в обществе и навязывает свои стандарты. Именно она определяет образ идеального человека. Эти формы совершенного «я» преследуют нас в популярных фильмах, рекламе, инстаграмах известных блогеров — повсюду. Такое давление испытывает каждый человек, который не живет в отрыве от общества. Кому-то хватает сил игнорировать диктат моды, а кто-то — порой неосознанно — пытается следовать ему и неизменно терпит крах.

Это явление исследовал известный журналист Уилл Сторр. А мы в AdMe.ru проштудировали его книгу «Селфи. Почему мы зациклены на себе и как это на нас влияет» и разобрались, какие области жизни и внешности меняет стремление во что бы то ни стало быть идеальным.

Женщина должна быть такой же, как модель на обложке модного журнала

Традиционно недовольство своей внешностью считают типично женской проблемой. Неудивительно, ведь, согласно статистике, четверть девочек от 7 до 10 лет говорят, что им нужно быть идеальными. Чем старше, тем страшнее: этой же мысли придерживаются уже 60 % девушек в возрасте от 11 лет до 21 года. Кто-то недоволен родинками и веснушками, кто-то — шириной кости и пропорциями, и почти все страдают из-за лишнего веса. В Великобритании с 2004 по 2014 год количество женщин, которых госпитализировали из-за нарушений пищевого поведения, увеличилось примерно в два раза. Популярные тренинги по саморазвитию покушаются не только на женскую внешность, но и на здоровье. Некоторое время назад голливудская дива Гвинет Пэлтроу основала личный интернет-магазин и рекомендовала женщинам покупать вагинальные яйца: якобы «чудо-товар» из каждой простушки способен сделать настоящую леди и наполнить ее «феминной энергией».

Так выглядит вагинальное яйцо из магазина Гвинет Пэлтроу.

Врачи опровергли это заявление. В случае непрерывного использования этих яиц в течение пары дней, как советуют на тренингах, можно запросто получить инфекцию. А если не повезет, то и синдром токсического шока.

Мужчина обязан быть добытчиком и накачанным красавцем

Среди мужчин сейчас поголовно царит мускульная дисморфия — неодолимое желание накачать тело во что бы то ни стало. Под гнетом рекламы, где фигурируют исключительно «качки», мужчины не только занимаются спортом, но и тратят баснословные деньги на протеин и стероиды. Это подтверждает статистика, на которую ссылается Уилл Сторр: в Великобритании с 2005 по 2015 год спрос на покупку игл для инъекций стероидов увеличился в шесть раз. Идеала в итоге достигают лишь единицы, а большинство наживает себе только проблемы со здоровьем и неврозы. На мужчин, согласно исследованиям, сильно давят и социальные ожидания. Сейчас успешный парень должен не только добывать деньги и иметь высокий социальный статус, но и ухаживать за собой.

Каждый человек должен непрерывно заниматься саморазвитием

Кристина Агилера — «экстремальный перфекционист» (это самоназвание). У нее есть платиновый альбом, но суперзвезда считает, что это недостаточно высокий уровень карьеры. По ее признанию, она сосредоточена на будущих результатах.

Прямой признак перфекциониста — страстная любовь к тренингам личностного роста, а также книгам по совершенствованию себя. При этом человек совсем не стремится действовать, а все время откладывает настоящую работу на потом. Это происходит из-за боязни ошибиться и сделать что-то не так. Если же какого-то результата удается достичь, то удовлетворения перфекционист не получает, даже если результат превзошел его ожидания. Ставится новая цель, но по ее достижении происходит ровно то же самое. Это одна из причин, почему многие мечтают вернуться в школу (возможно, тайно): на уроках намного проще получить максимальный балл — и это потолок, выше которого прыгнуть нельзя.

Образцовый человек не совершает ошибок

Перед премьерой фильма «Красный воробей» Дженнифер Лоуренс появилась на публике в платье, хотя на улице был мороз. Критика настигла актрису мгновенно. Дженнифер не растерялась и написала всем недоброжелателям открытое письмо: «Если я хочу зимой ходить в открытом платье, то я буду это делать. К тому же оно от Versace — неужели вы думаете, что я скрою его под верхней одеждой?»

Немалую роль в вопросе восприятия ошибок играют публичные персоны. Если знаменитость допускает промах, то подвергается всеобщему осуждению. И если обычному человеку случается оступиться таким же образом, он ожидает мгновенного наказания за что, что не смог быть идеальным. То есть когда общество агрессивно реагирует на поступки отдельного публичного человека, у самого общества формируется боязнь поступить точно так же. Стоит голливудской диве появиться без макияжа, как ее тут же начинают обсуждать, причем вряд ли это будут лестные отзывы. Очевидно, именно это несколько лет назад случилось с Викторией Бекхэм.

Когда самолет, который готовился к взлету, внезапно затормозил и всех пассажиров попросили выйти, она отказалась покидать салон, поскольку была в пижаме и без мейкапа.

Все вокруг должно быть чистым и "ровным"

Одна из ярких черт перфекциониста – желание сделать "неровный" предмет "ровным", а попутно убрать из своего окружения все лишнее. По этой причине часто приверженцы стремления к идеалу становятся идеологами минимализма. Настоящую эйфорию они получают в лесистой местности, где незаметно присутствие человека. Природа в своем естественном обличье вызывает ощущение полной гармонии: в ней нет ничего лишнего или "неровного".

Отпуск нужно фиксировать в соцсетях, чтобы показать: он лучше, чем у многих

Проблемы в этой сфере жизни испытывают те люди, которые активно ведут странички в социальных сетях. Тревожный симптом – когда перед поездкой человек грезит о классных постах и фотографиях, которые он сделает во время отпуска. Дополнительный признак – везти с собой дорогие аксессуары и вагон украшений. Уилл Сторр во время исследования встретился с девушкой, которая делала по сотне селфи каждый день. До 4 утра она редактировала эти снимки, удаляя заметные лишь ей прыщики и совершенствуя тон кожи.

Супруг и дети должны быть идеальными

При попытке начать отношения перфекционист опасается отказа и психологически остается закрытым. А в совместной жизни он устраивает настоящие социальные гонки. В доме часто будут звучать фразы "По крайней мере, я получаю больше тебя" или "Зато моя фирма круче твоей". Зато тот, кто стремится быть идеальным, не позволяет себе выглядеть слабым и никогда не жалуется. Звучит привлекательно, а на самом деле чревато кучей проблем. Начиная от самопроизвольной блокировки эмоций вообще (включая хорошие) и заканчивая реальными болезнями. Родитель-перфекционист может делать за детей поделки, уроки и писать сочинения. Он не помогает и не объясняет, а делает все сам от начала и до конца.

Как выжить в мире перфекционизма и не потерять индивидуальность

Личность формируется в основном в период детства, на который мы, взрослые люди, повлиять не способны. Можно подкорректировать нежелательные черты характера, однако избавиться от них уже не получится. Решение проблемы подсказывает Уилл Сторр: "Если вы интроверт или невротик, отстаньте уже от самого себя. Дайте себе вздохнуть свободно. Достаточно того, что нам приходится брать ответственность за все дерьмо вокруг, не нужно вдобавок брать ответственность за свои недостатки. Я не призываю к фатализму типа "мне трудно вовремя приходить на работу, поэтому я даже не стану пытаться". Приходить вовремя на работу, конечно, стоит. Но воображать, будто вы однажды начнете вставать за три часа до выхода из дома, чтобы испечь себе хлеб, попросту абсурдно". Говорят же, что настоящее совершенство невозможно без маленького изъяна. А вы согласны с тем, что каждый человек имеет право на собственные недостатки? Расскажите нам о своих.