Почему даже у хороших людей появляются темные мысли (Знаменитые психиатры всему нашли объяснение)

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А у вас возникают мысли, которые вы ни за что не осмелились бы произнести вслух? Или периодически вы чувствуете желание совершить что-то аморальное, несвойственное вам? Из статьи вы узнаете, почему каждый человек время от времени сталкивается с неконтролируемым потоком фантазий, от которых порой бросает в дрожь.

AdMe.ru на примере жутких мыслей решил разобраться в том, что означают темные стороны нашего подсознания.

«А что, если...»

Бывало ли у вас такое, что вы занимаетесь повседневными делами, и тут неожиданно вам в голову приходит вопрос: «А что, если ударить мужа скалкой по голове?» Вы смотрите на ничего не подозревающего супруга и пытаетесь отогнать эти ненормальные мысли. Думаете, что пора сдаваться психиатру и такое происходит только с вами? Нет, на самом деле внезапное желание покалечить ближнего возникает почти у всех: 84 % женщин и 91 % мужчин признались, что их посещали такие жуткие фантазии. Эрик Клингер (Eric Klinger) доказал, что никто не может контролировать себя полностью. Испытуемых попросили записывать свои мысли после сигнала специального устройства. Спустя неделю сбора данных оказалось, что в течение дня у человека возникает около 500 неконтролируемых фантазий. 18 % этих мыслей оказались неприятными и злыми, а еще 13 % совершенно аморальными. В чем причина: Профессор Дэвид Басс (David Buss) объясняет такое странное желание генетической предрасположенностью: наши далекие предки вынуждены были убивать, чтобы выжить. В подсознании современного человека такой способ зафиксировался как решение проблем, вызванных стрессом, диктаторством и ограничениями. Что делать: Мысли о насилии не становятся призывом к действию — наоборот, они блокируют сценарий, который показывает фантазия. Такая игра подсознания заставляет человека проанализировать ситуацию, перед тем как что-то сделать. Если вы мысленно совершите все, что хотите, то включится префронтальная кора, которая избавит от жуткого наваждения.

«На планете слишком много людей»

Приверженцы теории «золотого миллиарда» убеждены, что на нашей планете слишком много людей. Но даже у человека, который был всегда добродушен и терпим к окружающим, могут возникать неприятные мысли при виде того человека, чья культура или внешность отличаются от его собственных. Что же означает желание уничтожить парочку стран или континентов? В чем причина: Психолог Марк Шаллер (Mark Schaller) уверен, что основная причина — это защитный механизм, передавшийся нам от наших предков, когда чужаков боялись и их появление воспринималось как угроза. Механизм психологического иммунитета запускается не только при расовых различиях, но и при любых других: так, предвзятое отношение к людям с ожирением или ограниченными возможностями вызвано чувством уязвимости человека и страхом заразиться «отличием» того, кого он видит перед собой. Что делать: К счастью, люди в состоянии перебороть эту наследственную черту. При общении нужно сконцентрироваться на личности человека, и тогда совсем скоро вы перестанете замечать различия между вами.

«Как хорошо, что у тебя ничего не получилось»

Никто не скрывает злорадства, когда слышит новость о высокопоставленных людях, которые попались пусть даже на мелких проступках. Но никто не признается, что был рад, когда его другу разбили сердце или уволили с работы. В чем причина: Психолог Норман Фезер (Norman Feather) много лет изучал злорадство и пришел к выводу, что неудачам выдающихся людей мы радуемся гораздо больше. Поэтому если вы считаете своего друга успешнее и лучше вас во всем, то вы испытаете радость от его падения. Дело в том, что в такой момент у человека повышается самооценка, что не может не вызвать чувство удовлетворения. Что делать: Здесь все зависит от ситуации. К примеру, если вы услышали в новостях об аресте сына депутата за бесконечные нарушения ДТП и испытали чувство злорадства, то это всего лишь говорит о внутреннем стремлении к справедливости. Но если вы выслушали друга и у вас появилось чувство стыда, посольку вы в некоторой степени рады случившейся ситуации, то подумайте, почему вы можете быть обижены на него. Если причин нет и в вас торжествует зависть, то представьте себя на его месте и подумайте, какую помощь вы хотели бы сейчас получить. Направив свою энергию в мирное русло, вы освободитесь от неприятных мыслей.

«Какой кошмар... Не переключайте!»

Несмотря на сюжетную предсказуемость, на отсутствие логики в поведении главных героев, а также на неубиваемого злодея, у фильмов ужасов зрителей не убавляется. Но мало кто признается, что неменьшее удовольствие он получает при просмотре криминальных новостей или катастроф. В чем причина: Профессор Марвин Цукерман (Marvin Zuckerman) утверждает, что есть тип людей, которым необходимы острые ощущения. И лицезрение чего-то ужасного и шокирующего дает им все необходимые эмоции. Что делать: Тяга к нездоровым и жутким вещам может быть даже полезной. Психолог Эрик Уилсон (Eric Wilson) считает, что, когда человек видит страдания других, это позволяет нейтрализовать разрушительные эмоции, не причиняя вред себе и окружающим. А также в такие моменты люди способны ощутить ценность собственной жизни и испытать радость от мыслей, что с ними и с их близкими все в порядке.

Как приручить своих внутренних демонов

Нас учили бояться собственных мыслей и говорили, что все они материальны. Но для того чтобы подружиться со своими демонами, стоит попробовать метод радикального принятия, который часто практикуют буддисты. При возникновении неприятной фантазии не придавайте ей смысла и не воспринимайте ее как призыв к действию.

Другой способ избавиться от навязчивых фантазий: запишите их на бумаге и выбросите ее. Также можно написать все, что вас беспокоит, на компьютере, но только не держите файл на рабочем столе, а перетащите его в корзину.

Если предыдущие способы не помогли, то нужно набраться смелости и попробовать досмотреть пугающие фантазии до конца. Кстати, сам Карл Юнг не только вел дневник, который был впоследствии опубликован и получил название «Красная книга», но и не боялся вступать в контакт с бессознательным. Психиатр разговаривал, спорил и даже танцевал с метафорическим красным всадником.

Проанализируйте ваше состояние и постарайтесь выявить причину беспокойства. Хотите кого-нибудь убить? Подумайте, почему вы сейчас находитесь в стрессе. Радуетесь чужим неудачам? Вспомните о своих достоинствах и победах и поймите, каких результатов вы ждете от себя.

Темные мысли часто пугают, но также они нередко становятся источником вдохновения. Люди с развитым воображением умеют превращать свои странные фантазии в творчество. Может, стоит попробовать нарисовать свой самый жуткий кошмар?

А вы бы решились поделиться своими темными мыслями?