Одна причина, по которой мы становимся заложниками собственных желаний

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Дофамин — гормон наших тайных желаний: он заставляет нас влюбляться, толкает на измены и просит купить коробку пирожных, когда нам плохо. Но дофамин очень коварен, поскольку отвечает только за мотивацию и заставляет искать удовольствие, но не испытывать его. Именно из-за него мы гонимся за вещами, которые на самом деле нам не нужны, и никак не можем получить удовлетворение от жизни. Хотите проверить, не попались ли вы в дофаминовую ловушку и можете ли еще из нее выбраться?

AdMe.ru на примере 7 зависимостей, вызванных дофамином, решил объяснить, почему современный человек находится в постоянной погоне за счастьем, но так и не испытывает его.

1. Соцсети

Дофамин вырабатывает как хорошие привычки, так и плохие, поэтому только от человека зависит, на что он себя подсадит. Например, совершать прогулки перед сном — хорошая дофаминовая привычка, а вот листать новостную ленту, перед тем как лечь спать, — плохая. Мы научили свой мозг реагировать на лайки, шеры и комментарии, и теперь каждый человек становится для другого источником выброса дофамина. «Ты мой личный сорт героина» — больше не ванильная фраза из знаменитого фильма про вампиров, а вполне обыденная реальность. Мы добровольно сформировали зависимость от других людей, и чаще всего абсолютно незнакомых. Конечно, приятно в момент грусти сделать новый пост и почти моментально получить обратную связь со словами поддержки, но такое краткосрочное удовольствие не спасает нас от одиночества и только усиливает невроз и желание проверять телефон по 80 раз в день.

2. Еда

Дофамин любит калорийную еду, с большим содержанием сахара и всевозможными усилителями вкуса. Наш мозг запоминает, в какие моменты ему хорошо, и приписывает удовольствие определенному объекту. Именно поэтому при стрессе очень хочется съесть огромный кусок торта — это самый верный способ получить дофаминовый выброс. Со временем мозг запоминает и обратную реакцию, и мы не замечаем, как то, что сначала приносило удовольствие, начинает вызывать стресс, депрессию и различные неврологические расстройства, например у детей это может привести к синдрому дефицита внимания.

3. Новинки

Предсказуемость — то, что дофамин любит меньше всего. Хотите удовольствия? Устройте погоню за новинками! Можно попробовать новую кухню, а можно купить модный гаджет, который анонсировали совсем недавно. Чувство новизны подарит вам удовольствие, но ненадолго. С выходом на рынок нового устройства ваше настроение испортится, и тогда дофамин подарит вам мотивацию и напомнит, что нужно сделать, чтобы снова испытать краткосрочное счастье.

4. Многозадачность

Среди лидеров чаще всего встречаются дофаминовые наркоманы. Обычно такие люди подсаживаются на постоянную занятость. Им кажется, что если хотя бы на секунду остановиться, то именно в этот момент жизнь закончится. Человек не может сделать паузу, потому что именно в бешеном ритме он чувствует прилив дофамина.

5. Сюрпризы

Все мы привыкли регулярно получать сообщения с информацией об акциях и различных конкурсах. Таким образом маркетологи ловят на дофаминовую удочку людей, для которых важен соревновательный дух и возможность стать победителем. Даже мелкие вознаграждения воспринимаются нашим мозгом как великое достижение. Также важна интрига, и чаще всего главный приз не рассекречивают до последнего момента — исследования показывают, что когда человек точно знает, что он получит, то дофамин почти не вырабатывается.

6. Страх потери

Мы уже поняли, что дофамин связан не только с удовольствием, но и с нервозностью. Наш мозг склонен преувеличивать ценность вещи, если есть риск ее потери. И здесь маркетологи пользуются этой слабостью, искусственно создавая дефицит товара: «предложение ограниченно», «акция действует всего 3 дня», «последний шанс купить». Многие бегут покупать ненужные вещи только для того, чтобы сбросить стресс, созданный подобными слоганами.

7. Новости

Почему у желтой прессы так много поклонников, а скандальные телепередачи бьют рекорды по рейтингам? И в этом случае виноват дофамин — фейковая и очевидно абсурдная информация получает большой отклик, поэтому люди так охотно ею делятся и постоянно находятся в ожидании новых подробностей.

Что делать?

Нашему мозгу, как и нашему телу, нужна тренировка. Для начала нужно научиться различать истинные желания от ложных. Будет трудно, потому как проще взять то, что доступно, и получить удовольствие. Но в моменты дофаминовой ломки спросите себя: действительно ли имеет ценность для моей жизни то, что я сейчас хочу? Помочь нашему мозгу справиться с дофаминовой зависимостью могут простые советы: Хорошо высыпаться — это очень важно для самоконтроля.

Основные факторы, вызывающие дофаминовую зависимость, — физическая и эмоциональная усталость. Не забывайте отдыхать.

Фастфуд, сахар, полуфабрикаты — то, что нужно исключить из своего рациона.

Избавиться от всего, что уже вызвало у вас зависимость, — кофе, алкоголь, сигареты, соцсети.

Физическая нагрузка в умеренных количествах.

Хобби — источник хорошего дофамина.

Живое общение с интересными для вас людьми.

А вы чувствуете, что попались на дофаминовый крючок, или умеете контролировать свои желания? Поделитесь в комментариях!