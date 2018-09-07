Не запрещайте мальчикам плакать

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Медсестра из США с ником Лира Балеарика (Lyra Balearica) опубликовала в Facebook пост о плачущем 11-летнем мальчике, который боялся сдавать кровь, а родственники стыдили его за это. Пост задел за живое огромное количество пользователей сети и моментально стал вирусным: призыв позволить мальчикам не скрывать своих эмоций набрал 130 тыс. лайков и 115 тыс. перепостов.

Лира написала: «Меня тошнит от того, как наша культура относится к мальчикам. Сегодня у меня был 11-летний мальчик, которому нужно было сдать кровь на анализ. Он плакал. Не рыдал, не закатывал истерику — это были просто несколько нервных слезинок.

Женщина, которая была с ним, все время повторяла: „будь мужчиной“, „прекрати вести себя как девчонка“. Затем она начала угрожать, что запишет его слезы на видео и покажет всем его друзьям, отчего он заплакал сильнее. Я сказала ей, что фото- и видеосъемка у нас строго запрещены. После этого она обвинила меня в том, что я „испортила шутку“.

Когда женщина вышла в туалет, я сказала мальчику, что выражать свои эмоции — это нормально, и он может делать это тогда, когда ему это необходимо. И что даже взрослые мужчины боятся иголок. И что каждый чего-то боится. И что он смелый, потому что решился сделать то, чего боится, и пришел сюда».