Не запрещайте мальчикам плакать
Медсестра из США с ником Лира Балеарика (Lyra Balearica) опубликовала в Facebook пост о плачущем 11-летнем мальчике, который боялся сдавать кровь, а родственники стыдили его за это. Пост задел за живое огромное количество пользователей сети и моментально стал вирусным: призыв позволить мальчикам не скрывать своих эмоций набрал 130 тыс. лайков и 115 тыс. перепостов.
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Лира написала: «Меня тошнит от того, как наша культура относится к мальчикам. Сегодня у меня был 11-летний мальчик, которому нужно было сдать кровь на анализ. Он плакал. Не рыдал, не закатывал истерику — это были просто несколько нервных слезинок.
Женщина, которая была с ним, все время повторяла: „будь мужчиной“, „прекрати вести себя как девчонка“. Затем она начала угрожать, что запишет его слезы на видео и покажет всем его друзьям, отчего он заплакал сильнее. Я сказала ей, что фото- и видеосъемка у нас строго запрещены. После этого она обвинила меня в том, что я „испортила шутку“.
Когда женщина вышла в туалет, я сказала мальчику, что выражать свои эмоции — это нормально, и он может делать это тогда, когда ему это необходимо. И что даже взрослые мужчины боятся иголок. И что каждый чего-то боится. И что он смелый, потому что решился сделать то, чего боится, и пришел сюда».
Далее Лира сделала важный вывод: «Хватит. Говорить. Мальчикам. Что они. Не настоящие. Мальчики. Если. Выражают. Эмоции.
Вы знаете, почему женщины вынуждены бояться мужской жестокости? Из-за такого вот отношения к мальчикам и мужчинам, которое подавляет их. Слезы не делают тебя слабым. Страх не делает тебя слабым. Но если вы ругаете своего ребенка за то, что он боится или плачет, это делает вас слабым взрослым».
По мнению психологов и ученых, есть несколько важных причин позволить сыновьям выражать свои чувства и эмоции:
- Гендерные стереотипы (общепринятые представления о том, как должны вести себя мужчины и женщины) приводят к тому, что к подростковому возрасту мальчики уже способны умело скрывать свои внутренние переживания. Такое подавление эмоций приводит к повышению уровня кортизола в крови, а значит, к постоянному стрессу.
- Жесткое воспитание приводит к формированию токсичной мужественности. Так называют традиционные черты мужского поведения — к примеру, самонадеянность, желание доминировать и чрезмерное стремление к соперничеству. Согласно результатам исследований, токсичная мужественность ведет к таким психическим расстройствам, как депрессия, стресс, алкогольная и наркотическая зависимость.
- Исследователи Ратгерского университета установили, что мужчины с традиционными представлениями о мужественности живут меньше. Они считают, что могут справиться со своими проблемами самостоятельно, редко обращаются к врачам, преуменьшают симптомы своих заболеваний и в итоге умирают в среднем на 5 лет раньше, чем женщины.
А что вы думаете о праве мужчин на слезы?