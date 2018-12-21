Можно ли добиться успеха и признания, если вы интроверт?

8

44

6.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на гипертолерантную современность, в нашем обществе существует твердо укоренившаяся предвзятость к интровертам. Зачастую их ассоциируют с людьми, которых бросает в дрожь от звонка незнакомого номера или предложения произнести тост в гостях, и противопоставляют настоящим королям общества — экстравертам, которые 24 на 7 зажигают на вечеринках, офисных презентациях и на любовном фронте. Невольно возникает вопрос: а может ли интроверт вообще достичь успеха в мире, которым управляют экстраверты?

Задуматься над этой несправедливостью нас в AdMe.ru заставили психолингвисты из Мичиганского университета (США), которые изучали такое явление, как «граммар-наци» (люди с патологическим желанием указывать на ошибки в чужом тексте), и пришли к следующему выводу: «Более экстравертивные люди скорее будут игнорировать ошибки, а интровертивные — негативно судить об авторе текста. Потому что менее располагающие к себе люди более чувствительны к грамматике». «Менее располагающие к себе люди» — это камень не только в огород «граммар-наци», но и на территорию интроверсии. Давайте разбираться, откуда такой стереотип.

Большинство людей в принципе ошибаются в определении интроверсии

Экстраверсия и интроверсия — это способ, при помощи которого человек восполняет свою энергию. Экстраверты черпают ее извне — из общения и новых впечатлений, а интроверты берут энергию изнутри. При этом чистых представителей того или иного вида практически не существует. Большинство людей можно отнести скорее к амбивертам — как вы понимаете, это срединный типаж. Но в наши дни эта первоначально юнговская классификация личности гипертрофировалась до крайностей, чем породила множество в корне неверных мифов: Интроверсия — это страх перед незнакомцами либо вовсе социофобия. Нет, это просто нежелание общаться без необходимости.

Нет, это просто нежелание общаться без необходимости. Интроверсия = стеснительность. Стеснительность — это боязнь общественного осуждения. Интроверты не боятся этого, им просто комфортнее с самими собой.

Стеснительность — это боязнь общественного осуждения. Интроверты не боятся этого, им просто комфортнее с самими собой. Интроверты не владеют навыками общения. Если задеть действительно любопытную им тему, интроверт может превратиться в незамолкающего оратора.

Если задеть действительно любопытную им тему, интроверт может превратиться в незамолкающего оратора. Интроверт — это загадочная натура с богатым внутренним миром, а экстраверт — поверхностный балабол. Нет, духовное наполнение человека зависит лишь от него самого, а нет от типа его индивидуальности. Так что современная мода «притворись интровертом, чтобы казаться „концептуальной“ личностью» довольно сомнительна.

Экстраверсия сразу определяет степень успешности. На самом деле связь между красноречием и ценностью идей зачастую равна нулю.

Современная культура рассчитана в основном на экстравертов

К примеру, на всех главенствующих позициях люди априори видят экстравертов.

Самые важные общественные институции рассчитаны под удобство экстравертов: на предприятиях ценится командная работа, офисы трансформируются в опенспейсы, а учителя считают идеальными именно активных, инициативных учеников.

На любовном поприще та же ситуация: условная девушка скорее отдаст предпочтение раскрепощенному шутнику, нежели закрытому парню, и даже не задумается, что, возможно, это будет главной ошибкой ее жизни.

Самые популярные курсы, книги и запросы в интернете звучат примерно так: «Как развить харизму», «Как расположить к себе компанию», «Как интроверту найти свою любовь». Интроверты постоянно должны чему-то учиться, адаптироваться. Заметьте, у экстравертов таких проблем нет. А ведь если слегка изменить эту общественную модель, создав комфортные условия для более замкнутых людей, это помогло бы им максимально раскрыть свои таланты и наконец-то стать равноправными членами общества. А пока, стоит признать, в мире царит очень толерантный, но все же некий «интровертошейминг».

Как интроверты влияют на мир

Как мы уже отметили, считается, что истинный руководитель должен быть экстравертом. Но исследования Адама Гранта из Уортонской школы бизнеса (США) доказывают обратное: по статистике, лучшие руководители получаются именно из интровертов. А все благодаря тому, что они больше прислушиваются к подчиненным и дают им возможность реализовывать свои проекты, тогда как руководитель-экстраверт чаще приходит в восторг от собственных идей. И вообще, без интровертов мир был бы другим: представьте, что было бы без Ньютона, Дарвина и Теслы? Без Цукерберга, Гейтса и Ларри Пейджа? Скорее всего, эти люди смогли развить свой интеллект до такого уровня именно благодаря блокировке энергии извне. В сфере искусства интроверты и вовсе скорее превалируют. Тяжело создать нечто гениальное, расплескивая энергию вокруг, — творчеству нужна внутренняя гармония. Но здесь есть оговорка: зачастую творческая интроверсия становится синонимом одиночества и меланхолии. Вспомните Байрона, Лермонтова, Кафку, Эдгара По — и это примеры лишь из мира литературы. Рискнем предположить, что закрытость и выдающаяся сила фантазии приводит к усиленному эффекту «меня никто не понимает». Возможно, поэтому гениев так мало.

Стоит ли пытаться интроверту «эволюционировать» в экстраверта?

«Каждый раз, когда мне давали понять, что мой спокойный и замкнутый стиль жизни не совсем правильный, что мне нужно измениться и стать экстравертом, в глубине души я всегда понимала, что это неправильно, что интроверты прекрасны сами по себе. Однако я годами не верила своей интуиции и, представьте себе, даже стала юристом на Уолл-стрит, хотя всю жизнь мечтала стать писателем, — отчасти потому, что стремилась доказать себе, что тоже могу быть смелой и напористой. Я отправлялась в шумные бары, хотя предпочла бы просто тихо поужинать с друзьями. Я ломала саму себя так машинально, что даже не замечала этого». Сьюзан Кейн, писатель

В итоге Сьюзан Кейн все-таки стала писателем. Главный вывод, к которому пришел образцовый интроверт в ее лице, состоит в том, что пытаться себя переделать — это большая потеря. Потеря не только для себя, но и для общества, потому что миру необходимы интроверты. Миру необходимы хорошие руководители, ему нужны ученые, программисты, поэты и философы. Интроверты должны делать то, что у них получается лучше всего, — именно тогда они добьются успеха и признания. А интроверту, в свою очередь, необходимы принятие себя и свобода от общественных предрассудков. Притворяться гиперактивной личностью, когда вы таковой не являетесь, будет выглядеть глупо. Людей отталкивает фальшь, а интроверты прекрасны сами по себе.

Книги, которые помогут найти себя

Сьюзан Кейн, «Интроверты — как использовать особенности своего характера».

Марти Ольсен Лэйни, «Непобедимый интроверт».

Дженнифер Канвайлер, «Лидер-интроверт. Как преуспеть в обществе, где главенствуют экстраверты».

Марти Лэйни, «Преимущества интровертов».

Сильвия Лекен, «Сила интровертов. Как использовать свои странности на пользу делу».

Девора Зак, «Нетворкинг для интровертов».

А напоследок хочется сказать, что статья не призвана обожествлять интровертов, просто периодически хочется отодвинуть эмоциональную монополию всеми любимых и, без иронии, прекрасных экстравертов. Вы согласны с нами?