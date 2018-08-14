Люди по всему миру заявляют, что хотят меньше работать, и работодатели нашлись, как им на это ответить

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Во время собеседований в развитых странах все чаще звучат почти абсурдные вопросы от соискателей: «Можно ли вместо премии увеличить отпуск?», «Смогу ли я самостоятельно планировать рабочие часы?», «Есть ли возможность уходить пораньше?». На первый взгляд кажется, что это откровенная дерзость, но факт налицо: современные люди хотят работать, но они также хотят успевать жить. Канадский журналист и писатель Карл Оноре (Carl Honoré) в своей книге «Без суеты» рассказывает о попытках современных компаний ответить на этот запрос соискателей и сделать условия труда если не идеальными, то хотя бы адекватными.

AdMe.ru составил для вас список интересных идей, которыми можно ненавязчиво поделиться с вашим боссом.

Сокращение рабочих часов

Относительно недавно во Франции приняли закон, удивляющий своей смелостью: отныне работодатель не имеет права требовать от сотрудника больше 1 607 трудочасов в год (то есть больше 35 часов в неделю). На одних предприятиях работники перешли на сокращенный рабочий день; на других работают по привычному расписанию, но теперь могут взять дополнительные выходные. Несмотря на то что некоторых сфер (медицины, армии, высшего руководства) это нововведение не коснулось, в жизни большинства французов произошло настоящее чудо. Представьте, что ваши выходные могут начаться с четверга или закончится во вторник, и вы поймете, о чем идет речь. Производительность от этого не пострадала: зная, что впереди часы свободы, люди стараются выполнить работу даже досрочно. Все больше французов стали стремиться провести время активно. Траты на досуг — туроператоров, бары, спортклубы, музеи и прочее — вдохнули жизнь не только в работников, но и во всю экономику страны. Увы, наивно полагать, что у таких радикальных мер нет побочных эффектов: в первую очередь сократились иностранные инвестиции (интерес инвесторов сосредоточился на странах, где труд дешевле). Ряд компаний, стараясь компенсировать расходы, начали сокращать зарплаты; работники лишились возможности решать, когда брать отпуск. К тому же введенный закон практически упразднил сверхурочные, расстроив тех, кто был бы рад поработать подольше за прибавку к зарплате. Выходит, такая радикальная перестройка экономики с одинаковым подходом ко всем компаниям — не лучший пример для подражания.

Работайте сколько хотите

Более мудро, как показала практика, поступила Голландия: правительство разрешило работникам самим договариваться с нанимателями и работать меньшее количество часов за меньшую плату. И ведь сработало! Трудясь столько, сколько сами считают нужным, или совмещая стабильный заработок с фрилансом, голландцы ни чуть не проиграли ни в вопросе достатка, ни в качестве жизни. Напротив, они стали больше времени проводить с семьей, заниматься хобби и вести более активный образ жизни. Кажется, Франции (да и не только ей) есть над чем задуматься.

Блага в шаге от рабочего стола

Интересный ход предприняла компания SAS (США): сократив рабочую неделю до 35 часов и обеспечив сотрудников продолжительным отпуском, руководство лично занялось устройством досуга и комфорта своих работников. В распоряжении сотрудников SAS лучшие продукты с фермерского рынка, услуги оздоровительной клиники, кафе с живой музыкой и тренажерный зал — компания активно поощряет работников пользоваться этими благами. Нужно ли говорить, что SAS может похвастаться 4-м местом в рейтинге «100 лучших американских компаний» (2015 г.)?

Сделал дело — гуляй смело

Хотя идея «чем дольше человек работает, тем больше он делает» давно приравнена к мифу, удивительно, сколько компаний продолжает работать по этому принципу. Однажды руководство сети отелей Marriott (США), признало нездоровой тенденцию менеджеров засиживаться допоздна только потому, что так принято. Билл Мунк, один из управленцев, выдвинул бойкот системе «принципиального присутствия», провозгласив новое правило: «Вы вольны уйти во сколько угодно, как только выполнили свою работу». Чтобы подбодрить сотрудников, начальство первым подало пример. Постепенно свершилась настоящая революция. Люди перестали нервничать, выходя на перекуры, возвращаясь чуть позже с обеденных перерывов или покидая рабочее место, даже не глядя на часы. Никто не подшучивал над «ленивыми» коллегами, более того, атмосфера в коллективе стала гораздо менее напряженной.

Гибкий график

Технический прогресс дает нам массу возможностей грамотно распределять свое время, и компании по всему миру все лучше понимают это. Так, британские British Telecom, Bayer и Lloyds TSB поощряют сотрудников самим составлять рабочее расписание, работать удаленно и посещать офис по мере необходимости. Сложно поверить, но такая система успешно работает даже на заводах: в Швейцарии каждая смена имеет трехчасовой допуск, что позволяет рабочим приходить на работу тогда, когда им удобно. Служащие чулочной фабрики в Глостере (Великобритания) имеют единственное ограничение по графику работы — присутствие не менее 2 дежурных одновременно.

«Медленная» работа

Бизнес-коучеры, психологи и ведущие специалисты в области управления персоналом все настойчивее говорят про снижение градуса стресса на рабочем месте и следование принципу «медленной жизни». Одни компании официально предоставляют «творческий отпуск» сотрудникам, чья работа требует изрядной доли креатива. Другие организуют салоны йоги, ароматерапии и массажа прямо на рабочем месте. Третьи поощряют рабочих уходить на время обеденного перерыва или пользоваться комнатой отдыха. В Токио руководство компании Oracle даже построило для своих сотрудников звуконепроницаемую комнату для медитаций. В небольших компаниях с более скромным бюджетом начальство разрешает работникам вздремнуть в середине рабочего дня. Правда, ученые до сих пор спорят о продолжительности такого режима перезагрузки, но в любом случае уж точно не о его очевидной пользе.

Какой подход вам больше всего по душе и чего вам не хватает в вашей работе?