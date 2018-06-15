Ученые рассказали о привычках, которые с головой выдают психопатов

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Психопаты попадают под диагноз антисоциального расстройства личности, которое может характеризоваться различными поведенческими особенностями, отличающимися от уже привычного нам уклада жизни. Если вы наблюдаете у своего собеседника, например, пристрастие к горькой пище в совокупности с отсутствием реакции на зевоту, то это является поводом, чтобы задуматься, так ли хорошо вы знаете этого человека.

AdMe.ru предлагает вам внимательно изучить список и понаблюдать за собой и окружающими.

1. Более активны ночью, чем днем

Ученый Питер Джонасон (Peter Jonason) из Университета Западного Сиднея в Австралии вместе с коллегами провел исследования, изучающие хронотипы людей, входящих в так называемую темную триаду. К ней относятся такие личностные черты, как макиавеллизм, нарциссизм и психопатия. В результате были получены следующие данные: абсолютное большинство испытуемых обладало ночным хронотипом. Однако среди психопатов такая особенность наблюдалась больше у вторичных типов, чем у первичных. «Жаворонков» среди психопатов не было обнаружено. Эти исследования показывают, что люди с психическими отклонениями больше предпочитают вести ночной образ жизни, но не стоит путать и утверждать, что все «совы» — психопаты.

2. Не страдают от заразительности зевоты

Психопатия характеризуется общим антисоциальным образом жизни с поведением эгоистичным, манипулятивным, импульсивным, бесстрашным, черствым, возможно, доминирующим и особенно лишенным эмпатии . В связи с этим Брайаном Рандлом (Brian Rundle) из Бэйлорского университета были проведены исследования, изучающие способность психопатов реагировать на заразительность зевоты. В качестве участников эксперимента были выбраны 135 студентов обоих полов. Предварительно они прошли психопатический личностный тест на признаки, связанные с психопатией у взрослых. Все участники подвергались влиянию зевоты. В результате было установлено, что психически нездоровые люди неспособны испытывать заразительность рефлекса зевоты.

3. Любят горькое

Между системой вкусовых качеств и особенностями личности существует тесная связь. Горькие вкусовые предпочтения положительно связаны с антисоциальными личностными чертами. К такому выводу пришли Кристина Саджиоглу (Christina Sagioglou) и Тобиас Грейтемейер (Tobias Greitemeyer) из Инсбрукского университета Австрии. Были проведены два исследования, в которых принимали участие люди, предварительно прошедшие опросники для оценки макиавеллизма, нарциссизма и повседневного садизма. Полученные результаты показали, что люди с наиболее устойчивыми признаками психопатии предпочитали в основном горькую пищу в сравнении с кислой, сладкой и соленой.

4. Беспорядочны в половых связях

Психопаты обладают способностью очаровывать. При этом они легко могут заманить кого-нибудь в постель, но в обязательствах не заинтересованы. Также им нравится испытывать острые ощущения, пробуя каждый раз что-то новое. Исследования Лондонского университета показали, что психопаты были больше связаны с распущенностью, а не с приверженностью. Интимная близость для психопата — это скорее игра и удовлетворение собственного эго, не связанное с чувствами другого человека.

5. Непредсказуемы в поступках

Люди с психопатическими чертами чаще всего взбалмошны в их отношениях и мнениях, они меняют свою точку зрения в зависимости от ситуации так быстро, что не успеваешь следить за ходом их мыслей. Выполняя какое-нибудь задание, они часто могут менять членов команды, то же касается смены рабочих мест. Авторы книги «Змеи в костюмах: когда психопаты выходят на работу», канадские психологи Пол Бабяк (Paul Babiak) и Роберт Хейр (Robert Hare) отмечают, что переход от дружелюбного коллеги к холодному и бесстрастному незнакомцу у психопатов происходит очень быстро, такие изменения чаще всего обескураживают их собеседника и застают врасплох.

6. Не ставят реалистичных долгосрочных целей

Психопаты считаются целеустремленными людьми, но в долгосрочном планировании они используют подход carpe diem, считая, что нужно жить здесь и сейчас, а не планировать далекое будущее. Они неспособны обосновать понимание своей жизни в реальности. В книге «Змеи в костюмах: когда психопаты выходят на работу» приводится пример разговора с психопатом в условиях тюремного заключения. При общении они могут сказать, что хотят быть астронавтом, ниндзя или агентом ФБР . Несмотря на то что чаще всего это говорится в шутку, на самом деле данная ситуация показывает, насколько они безответственны в отношении своего будущего.

7. Хорошо чувствуют себя в подчинении жестокого начальника

На рабочем месте сотрудники по-разному реагируют на оскорбительные стили управления частично из-за их различного уровня психопатии, согласно исследованию Университета Нотр-Дам . Психопаты с первичным уровнем не имеют тяги к сопереживанию, хладнокровны и бесстрашны. Они не проявляют никаких реакций на события, которые другим людям доставляют дискомфорт, вызывают страх, стресс или злость. В результате исследований было установлено, что люди с первичными признаками психопатии лучше работают в подчинении жесткого начальника. По сравнению с другими испытуемыми они чувствовали меньше негатива, больше вовлеченности и положительных эмоций под таким руководством.

8. Не умеют смеяться над собой, но высмеивают других

Рене Пройер (Rene Proyer) с коллегами из Цюрихского университета исследовала связь чувства юмора с психопатическими чертами личности. Основываясь на результатах опроса 233 взрослых, психические отклонения были прочно связаны с наслаждением от смеха над другими, что объясняется манипулятивным и импульсивным образом жизни и бездушностью. Наиболее ярко выраженные психопатические черты отличались плохим настроением и неспособностью смеяться над собой. Также присутствовал большой страх того, что другие будут их высмеивать, поэтому защитной реакцией на происходящее являлся манипулятивный стиль общения.

9. Редко проявляют на лице признаки страха

Милош Станкович (Miloš Stanković) и его коллеги из Центрального института психического здоровья изучали распознавание лицевой экспрессии эмоций у психопатов. В исследовании принимали участие 48 мужчин в возрасте от 24 до 40 лет. В качестве стимуляции были использованы черно-белые фотографии с двумя отдельными задачами: вызвать страх или удивление. Результаты показали, что преступность связана с уменьшенным выражением удивления на лице, но не обязательно с психопатией, в то время как меньшее проявление признаков страха связано с психопатией, но не с преступностью. Таким образом, можно говорить о том, что одной из отличительных черт психически нездоровых людей является неспособность выразить мимикой чувство страха.

10. Для них смех других не заразителен

Для большинства людей смех очень заразителен. Почти невозможно слышать или видеть, как кто-то смеется, и не испытывать желания присоединиться. Однако лица, подверженные риску психопатии, демонстрируют стойкое разрушительное поведение наряду с черствыми безэмоциональными чертами. Эззи Вайдинг (Essi Viding) вместе с коллегами из Университетского колледжа Лондона провели исследования среди 62 подростков мужского пола. Результаты показали, что мальчики, которым было присуще разрушительное поведение в совокупности с высокой степенью черствости, проявляли меньше заинтересованности в том, чтобы присоединиться к общему смеху, чем остальные юноши.

11. Делают много селфи

Научная работа Университета штата Огайо доказала, что те, кто публикует каждый день селфи, в большей степени подвержены нарциссизму и психопатии. Редактирование собственных фотографий перед тем, как выложить в публичный доступ, говорит о проблемах с самообъективацией, однако не может свидетельствовать о высокой психопатической оценке личности, поскольку одной из основных ее черт является импульсивность. Ведущий автор исследования Джесси Фокс (Jesse Fox) отметила, что, несмотря на результаты, не стоит относить всех, кто делает много селфи, к психопатам. Для точного определения необходимо наличие и других признаков, свидетельствующих об отклонениях от нормы.

Безусловно, наличие одного или даже двух признаков из нашего списка не говорит, что вы или ваши знакомые психопаты. Но в совокупности они могут сигнализировать о том, что у человека есть какие-то отклонения, и ему требуется помощь грамотного специалиста. Какие из признаков психопатии показались вам наиболее интересными и неожиданными? Поделитесь в комментариях.