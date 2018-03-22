Девушка из Майами на своем примере показала, к чему приводит желание жить роскошно ради лайков

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Лиссетт Кальвейро (Lissette Сalveiro) из Майами ведет свой микроблог в инстаграме. Девушка — пример того, как всеобщее помешательство на роскошной жизни в интернете может привести к реальным проблемам.

Мы в редакции AdMe.ru узнали в этой девушке отчасти себя, отчасти своих знакомых, и нам интересно, встречались ли вам такие люди, как наша героиня?

Когда Лиссетт приехала в Нью-Йорк на стажировку в 2013 году, она почувствовала себя героиней культового сериала «Секс в большом городе». Девушка покупала брендовые вещи, обувь, ходила по дорогим заведениям, ее расходы не поспевали за доходами.

Поселившись в Нью-Йорке, барышня хотела выглядеть гламурной модницей, лакшери-бомонд и все такое, но на деле Лиссетт зарывала себя все глубже и глубже в долговую яму. Подработка на неполный рабочий день не могла полностью покрыть неоплачиваемую стажировку и еженедельные расходы на брендовые вещички.

«Я не собиралась быть звездой инстаграма, но на меня оказывало сильное влияние то, что я видела в социальных сетях», — говорила девушка в интервью Business Insider. Дизайнерские сумки от Louis Vuitton, Rebecca Minkoff, аксессуары ручной работы от Kate Spade, фирменная обувь и косметика именитых брендов — все это покупалось ради того, чтобы жить той самой удивительной роскошной жизнью, которую она видела в социальных сетях.

Еще одна ловушка, в которую попалась наша героиня, — геофильтры в Snapchat. Чтобы никто не заподозрил Лиссетт в однообразии и скучной жизни, девушка хотела собрать минимум 12 геотегов, и для этого ей пришлось каждый месяц ездить в новое путешествие. Лиссетт объездила почти все штаты, побывала на Кубе и Виргинских островах, в Марокко и Испании, а также в Чехии, Португалии и много где еще.

Кальвейро использовала кредитные карты и не заметила, как через несколько месяцев у нее накопился приличный долг — около $ 10 000. Главной своей ошибкой Лиссетт считает наличие у нее нескольких кредиток: она не отслеживала, сколько должна в целом, просто ежемесячно вносила минимальный платеж по каждой из них. Но однажды она решила сделать погашение кредита первостепенной задачей и стала учиться распоряжаться финансами.

Первым делом девушка создала документ «финансового здоровья», где сравнила свои доходы с расходами. Лиссетт переехала в квартиру с более дешевой арендой, стала чаще готовить дома. За 14 месяцев ей удалось полностью рассчитаться с долгами и даже начать откладывать деньги.

Теперь девушка живет «по средствам», и, как оказалось, такая жизнь приносит больше удовольствия. Сейчас Лиссетт успешно строит карьеру в сфере связей с общественностью и маркетинга в престижной нью-йоркской фирме. В свободное от работы время девушка ведет блог, продвигает идеи некоммерческой организации «Платье для успеха», помогающей женщинам по всему миру.

«Наша одержимость инстаграмом и другими социальными сетями — доказательство того, что мы все слишком далеко зашли. Нам стоит быть ближе друг к другу, а вместо этого мы все дальше уходим от реальности», — пишет в своем блоге Лиссетт.

Лиссетт советует быть искренними, оставаться собой, не забывая, что реальная жизнь не бывает идеальной. Вместо того чтобы листать ленту и изредка ставить лайки, завидуя всем, кто живет хоть немного лучше, чем вы, не стесняйтесь комментировать чужие посты и благодарить за то, что кто-то обратил внимание на ваши. Если мы будем действительно использовать инстаграм как инструмент для общения, а не для показухи, мы будем гораздо счастливее.

История Лиссетт Кальвейро напоминает нам всем, что пора прекратить делать фото ради лайков и вспомнить, как выглядели наши семейные альбомы раньше. Да, пусть эти кадры были мало похожи на обложки глянцевых журналов, зато в каждом из них было что-то настоящее, что-то, что согреет душу через десятилетия.