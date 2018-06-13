Как разговаривать с детьми на сложные темы и сохранить родительский авторитет

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В возрасте 3–6 лет дети начинают интересоваться вопросами человеческого существования. Любовь, смерть, деньги — кажется, маленьких философов эти темы занимают даже больше, чем родителей. Некоторые вопросы могут показаться излишне откровенными и смутить маму или папу, но отвечать на них важно. Ведь сталкиваясь с событиями, которые связаны с рождением младшего брата, смертью домашнего питомца или разводом родителей, ребенок испытывает смятение, и тут уж взрослые должны развеять опасения и внести ясность.

Сегодня AdMe.ru расскажет, как правильно обсуждать сложные вопросы, не превращаясь в зануду и морализатора.

1. Почему вы говорите, что я красивая, а в школе меня дразнят?

С началом подросткового периода мнение родителей становится для детей не таким уж и важным. И сколько бы вы ни говорили своему ребенку, что он прекрасен, это не сработает. Скорее всего, обидные замечания одноклассника по поводу внешности будут иметь для него больший вес. Для подростка почти жизненно важно принадлежать к какой-то группе единомышленников, а неприятие сверстниками становится настоящей трагедией. Ни в коем случае не отделывайтесь от ребенка фразой: «Не обращай на них внимания» — это равнодушный ответ. Подчеркните субъективность восприятия того, кто обзывает. В конце концов, это его личное мнение. Можно высказать вслух свои мысли по поводу причин такого поведения агрессора: возможно, он сам не уверен в себе или самоутверждается в кругу одноклассников. Обязательно поищите вместе пути выхода из создавшейся ситуации. Может, стоит поискать друзей среди другой компании и не тратить силы на деструктивное общение. Помните: только родители могут научить ребенка самоуважению и доброте, вселить в него уверенность и помочь выработать механизмы сопротивления буллингу.

2. Мы бедные или богатые?

Удивительно, но обсуждение денежных вопросов с детьми так же сложно для родителей, как и обсуждение сексуальной жизни. Согласно исследованиям, 69 % семей избегают разговоров о финансах, а зря. Если вы не говорите с детьми о своих доходах и финансовых возможностях, это не значит, что они не интересуются этим вопросом. Возможно, вы сами закрыли эту тему раз и навсегда фразой: «Это не твое дело». На самом деле у вас есть шанс научить ребенка правильно относиться к деньгам, объяснить ценность труда и необходимость экономии и правильного вложения накопленного. Дайте ребенку возможность делать собственные сбережения. Это научит его распоряжаться деньгами самостоятельно.

Помогите детям увеличивать содержимое копилки. Для малышей это может быть поощрение дополнительной работы по дому, а для подростков подходит работа на неполный день.

Научите детей тому, что деньги не являются панацеей от всех бед. Это всего лишь инструмент, с помощью которого можно достичь благополучия.

3. Кого любишь больше: меня или папу?

Когда ваш ребенок спрашивает: «Мама, кого ты любишь больше: меня или папу/ брата/ сестру?», то он не ждет ответа: «Я люблю всех вас одинаково». В своей книге «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно» авторы А. Фабер и Э. Мазлиш утверждают, что дети по своей натуре эгоистичны и в первую очередь хотят слышать о своей уникальности и о тех чувствах, которые родители испытывают именно к ним. А равенство в отношении к детям принижает их значимость. Важно объяснить, что любовь родителей друг к другу совсем другая, чем любовь к ребенку. И она не является угрозой для него, скорее наоборот: это гарантия долгой и счастливой жизни всей семьи.

4. Почему другим можно драться, а мне — нет?

Мир детей довольно жесток. Нередки случаи, когда конфликты решаются с помощью силы: гораздо легче ударить обидчика, чем уладить спор мирно. Так выходит потому, что дети еще не имеют налаженных социальных механизмов, ведь общение — это искусство, которое можно постигать на протяжении всей жизни. Сознательные родители учат детей не драться, не оскорблять и не унижать людей. Но тут у ребенка может возникнуть вопрос: «Почему мне нельзя бить обидчика, а другие спокойно решают спор силой?» Расскажите ребенку, что силовые методы решения — самые проигрышные. С обидчиками можно бороться. Психологи называют несколько способов, благодаря которым можно прекратить конфликт: игнорирование, твердое выражение недовольства («Мне не нравится, прекрати это») и, в конце концов, обращение за помощью к старшим.

5. Почему у нас нет папы?

Грустно, но количество семей, где ребенка воспитывает один родитель, растет с каждым годом. По данным Бюро статистики США, почти 30 % детей воспитываются в неполных семьях, и большинство из них составляют одинокие мамы. Конечно, вопрос ребенка: «Почему у нас нет папы?» возникнет рано или поздно. Психологи утверждают, что однозначно плохих ответов не существует. Да, можете рассказать, что папа — капитан дальнего плавания, создать героический образ. Некоторые родители предпочитают очернять образ отсутствующего партнера. Но все эти варианты имеют ощутимые минусы. Единственный беспроигрышный способ — рассказать обо всем честно. Конечно, это сложно. Но и исчерпывающие подробности здесь не нужны, просто в доступной для ребенка форме расскажите о том, что произошло. Независимо от возраста и состава семьи ребенок должен знать, что он любим. Помните: ваши дети полагаются только на вас, и задача по созданию комфортных психологических условий лежит на родителях.

6. Зачем вам еще один ребенок, если у вас есть я?

С рождением брата или сестры почти каждый ребенок начинает переживать, что любви и внимания к нему станет меньше. Это заставляет его сомневаться в себе, что может привести даже к агрессивному поведению. Правда, психологи говорят, что внешние агрессивные признаки — это хорошо, ведь родители точно знают, что проблема существует. Но вот как решить ее? Вы не дожны чувствовать свою вину перед старшими детьми за то, что вновь решили стать родителями. Удивительно, но именно угрызения совести за то, что первенцу стало уделяться меньше времени, не дают большинству мам спать спокойно. Поддерживайте уверенность ребенка в себе любыми способами: хвалите за индивидуальные успехи и достижения, проводите вместе больше свободного времени. Чаще просите старшего ребенка помочь вам, это позволит ему почувствовать себя в вашей команде, свою причастность к общему делу.

7. Куда исчез наш котик?

Уход любимого питомца — настоящая трагедия для всей семьи, особенно если в ней есть дети. Большинство родителей избегают тем жизни и смерти, потому что боятся напугать ребенка. Вот отсюда и появляются рассказы о том, что хомячок переехал жить в другой город, а собака взяла и убежала. Но детям не нужна такая «защита», напротив, они нуждаются в простых и понятных ответах. Позвольте ребенку попрощаться с питомцем, выразить свое горе и поговорить о домашнем животном.

8. Откуда берутся дети?

Разговор с детьми об интимной стороне жизни, пожалуй, сложен для любого родителя. Времена, когда дети верили в «пестики и тычинки», давно прошли, а интернет всегда готов дать максимум информации по любому интересующему вопросу. Только вот стоит спросить себя: «Хочу ли я, чтобы про такие важные вещи мой ребенок узнавал из соцсетей или от друзей?» Скорее всего, нет. Психологи рекомендуют отбросить стеснительность, ведь то, что ребенок пришел с интимными вопросами именно к родителям, показывает, что в вашей семье царит доверие. Будьте правдивы, но избегайте менторского тона: трехчасовая лекция о репродуктивной системе вряд ли заинтересует ваше чадо.

А какие трудные вопросы задают ваши дети?