Почему скандальные пары такие крепкие

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Моника Белуччи и Венсан Кассель за время своего 12-летнего брака не засветились ни в одном скандале, но в какой-то момент удивили поклонников сообщением о разводе. С другой стороны, некоторые голливудские пары часто ругаются на публике, но при этом их союзы только крепнут. Жизнь певицы Пинк и ее мужа Кэри Харта напоминает танцы на пороховой бочке. И в то же время они воспитывают двоих детей и выглядят вполне довольными друг другом. Так неужели для того, чтобы прожить длинную и счастливую жизнь с любимым человеком, нужно порой с ним ссориться? И если да, то как найти ту самую золотую середину, которая укрепит, а не разрушит ваш союз?

Психологи, ученые и генетики приводят различные аргументы за и против бурного выяснения отношений. Мы в AdMe.ru выбрали самые интересные из них.

1. Как на наше поведение влияют гены

Профессор нейрохирургии Роберт Сапольски в своей книге «Кто мы такие? Гены, наше тело, общество» рассказывает о том, что ссоры между мужчиной и женщиной — это только верхушка айсберга в огромном мире постоянного сражения между полами. Дело в том, что в процессе эволюции происходит индивидуальный отбор, где самцы и самки стараются передать новым поколениям максимальное количество копий своих генов, а значит, хотят доминировать. По этой причине и возникают конфликты.

Поучительным в этом плане оказался эксперимент Уильяма Райса с мухами дрозофилами. Сперма самцов содержит токсины, которые убивают сперму соперников. Хитрая тактика имеет серьезный побочный эффект: эти токсины вредны для здоровья самки. Ученый не давал самкам дрозофилы эволюционировать, а самцы соперничали между собой. Через 40 поколений оказалось, что у самок, которые спаривались с самыми сильными самцами, продолжительность жизни была меньше. В другом исследовании он позволил эволюционировать самкам. Вскоре они выработали механизмы нейтрализации опасных токсинов. У людей происходит нечто подобное. Тут играют роль особые импринтированные гены. Отцовские гены работают на рост: быстрее, больше, сильнее, а материнские противодействуют этой тенденции. Тогда ученые пошли другим путем. Они изолировали пары мух дрозофил, принудив их к моногамии, и потом скрестили их потомство с такими же моногамными особями. За 40 поколений самцы перестали добавлять в сперму токсины, а самки — вырабатывать антидоты к токсинам. Более того, моногамные мухи оказались более эволюционно приспособленными, потому что перестали тратить силы и ресурсы на войну между полами.

А теперь от генетики возвращаемся к психологии. Французский социолог Жан-Клод Кауфманн в своей книге «Раздражение, маленькие войны двоих» утверждает, что ссоры в семье — показатель того, что с парой все в порядке. Ведь что такое спор? Это противоречие между людьми, у которых разные точки зрения. Во время спора они честно озвучивают свои мысли и желания. Именно ссора дает нам лучшее представление о нашем партнере как о личности. Отношения — это как качать мышцы: прежде чем увидеть результат, надо немало потрудиться. Но в результате вы станете лучше и сильнее. Близкие отношения не могут быть вечным медовым месяцем. Важно не то, ссоритесь вы или нет, а как легко вы справляетесь с конфликтами и находите решения как пара.

2. Бонусы, которые дает нам ссора

Конфликты и их конструктивное разрешение — единственный способ добиться гармонии в паре. Так что же полезного может дать вам ссора? Вы начнете больше доверять друг другу, не будете откладывать сложные разговоры до последнего и поймете, что лучше не копить негативные эмоции, а как можно раньше выяснить, что не так.

не будете откладывать сложные разговоры до последнего и поймете, что лучше не копить негативные эмоции, а как можно раньше выяснить, что не так. Вы станете ближе . В ходе ссор вы выясните, что важно для вашего партнера, что он любит, чего хочет, что его ранит и что ему нужно, чтобы почувствовать себя лучше. Также и он узнает о ваших мыслях и чувствах.

. В ходе ссор вы выясните, что важно для вашего партнера, что он любит, чего хочет, что его ранит и что ему нужно, чтобы почувствовать себя лучше. Также и он узнает о ваших мыслях и чувствах. После ссоры вы почувствуете себя гораздо лучше, так как выразите свои эмоции, выпустите пар и избавитесь от напряжения, тревожности и страха. Это не значит, что вам нужно сливать все свои токсичные мысли на партнера. Хотя иногда лучше высказать все, что накипело, чем держать это внутри и ждать, пока все само собой образуется.

3. Побочные эффекты слишком бурного выяснения отношений

Однако в конфликтах и спорах тоже должна быть своя мера. Постоянные ссоры со своими партнерами, друзьями или родственниками могут повысить риск инфаркта или инсульта в зрелом возрасте. По результатам датского исследования, среди почти 10 000 мужчин и женщин в возрасте 36–52 лет наиболее уязвимыми к состоянию тревоги из-за конфликтов в семье оказались мужчины, так как в стрессовых ситуациях у них повышается уровень кортизола. Кроме того, постоянные ссоры отдаляют мужчину и женщину друг от друга, делают их чужими людьми. Также есть опасность перейти границы допустимого и применить силу по отношению к партнеру, а это абсолютно недопустимо.

4. Как решают конфликты мужчины и женщины

Доктор Джоэл Уэйд из Университета Бакнелла выяснил, в чем заключается отличие мужского и женского подходов к решению конфликтов. В исследовании приняли участие 74 мужчины и женщины в возрасте от 18 до 54 лет. Каждый участник написал о пяти способах, которыми он пользовался, чтобы помириться с партнером после ссоры. Затем 164 добровольца оценили реальные возможности этих способов примирить пару. Мужчинам удобнее выражать свои чувства физическим способом, к примеру, обнять любимую. В то же время женщины выражают свои чувства вербально и несут ответственность за коммуникацию в отношениях. Очень часто мужчины неспособны распознавать потребности своих женщин. Например, выяснилось, что многие мужчины считают секс самым эффективным способом решения проблем. Женщины же ответили, что для примирения лучше всего подходят совместное времяпрепровождение и простое извинение перед партнером.

5. Что делать, чтобы случайные ссоры не разрушали, а укрепляли отношения

Исходя из своего исследования, Джоэл Уэйд создал модель примирения для мужчин и женщин. Отбросив не самые удачные варианты вроде напиться вдвоем или игнорировать партнера, он собрал 5 самых популярных ответов. Общайтесь . Это самый простой способ понять друг друга.

. Это самый простой способ понять друг друга. Просите прощения. Поступитесь самолюбием и признайте, что были неправы. Несите ответственность перед своим любимым человеком.

Поступитесь самолюбием и признайте, что были неправы. Несите ответственность перед своим любимым человеком. Прощайте. Не заканчивайте отношения из-за одной ошибки. Не потакайте своей гордыне.

Не заканчивайте отношения из-за одной ошибки. Не потакайте своей гордыне. Проводите время вместе . Уделяйте больше времени партнеру. Нет лучшего способа ощутить взаимную любовь.

. Уделяйте больше времени партнеру. Нет лучшего способа ощутить взаимную любовь. Идите на компромисс. Ищите решение, которое удовлетворит вас обоих. Забудьте о том, кто прав, а кто виноват. Ваши отношения намного важнее этого.

Бонус: раздражаетесь? Идите в постель!

И это вовсе не то, о чем вы подумали. Ученые из Университета Беркли провели исследование и заявили, что люди чаще ссорятся со своими половинами, если плохо спали предыдущей ночью. В результате недосыпания нам сложнее распознавать эмоции партнера, мы чаще испытываем негативные чувства по отношению к нему. Поэтому, если вы понимаете, что вот-вот готовы испепелить любимого человека, попробуйте вздремнуть. Вполне возможно, после сна вы будете настроены более миролюбиво.

А как вы считаете, возможно ли прожить жизнь и ни разу не поссориться со своей половинкой? И если все-таки конфликты случаются, как вы предпочитаете их решать?