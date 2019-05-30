7 неявных признаков того, что вас могут уволить уже завтра

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Работа делает нас счастливыми. И как сказал знаменитый мудрец Конфуций, «выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Но что делать, если вы чувствуете, что над вашей головой сгущаются тучи? Причем не всегда ситуация зависит именно от вас. Вы вроде бы выполняете все свои обязанности, но понимаете: что-то не так. Для того чтобы прояснить ситуацию, мы собрали самые тревожные звоночки, которые могут говорить о том, что вам пора подыскивать новое место работы.

AdMe.ru обращает ваше внимание: если вы заметили в своей рабочей практике что-то одно из нашего списка, это не повод паниковать. Но если вы заметили совпадения по всем пунктам, тут нужно принимать меры. Как говорится, предупрежден — значит вооружен.

После напряженного разговора с начальником вам присылают результаты беседы по электронной почте

Если раньше руководитель ограничивался только устным выговором или повышением голоса, а теперь после непростого разговора вы получаете письмо с детальным «разбором полетов», будьте осторожны. Скорее всего, вашему начальству нужно письменное подтверждение ваших промахов. Что делать: На данном этапе внимательно изучите информацию в письме и продумайте свою тактику поведения, чтобы впредь не повторять тех ошибок, на которые вам указали.

Проверки начальства стали слишком частыми

Если раньше вы удостаивались личной аудиенции раз в неделю, то сейчас за вашей работой стали неустанно наблюдать. Частые разговоры с руководителем за закрытыми дверями ни к чему хорошему не приводят. Причем необязательно встречи должны проходить на повышенных тонах. Такое пристальное внимание — уже повод задуматься. Что делать: Постарайтесь непредвзято проанализировать причину такого явления. Может быть, вы объективно не справляетесь с объемом задач? Здраво оцените свои силы и подумайте о переходе на другую должность, если действительно чувствуете, что не справляетесь и интерес начальства к вашей работе вызван объективными причинами.

К вашей работе стали придираться

Если вы выполняете свои должностные обязанности как и раньше, но заметили, что: вам дают заведомо невыполнимые задания (например, за 3 дня подготовить отчет, который обычно делают месяц);

обесценивают ваш труд (например, вы сдали проект вовремя, но проходят недели, а его даже не изучили);

постоянно придираются по мелочам;

вас стали лишать бонусов и премий за малейшие недочеты (а других коллег — нет), это серьезный повод задуматься. И если объективного объяснения такому поведению начальства нет, значит, вы кандидат на увольнение. Что делать: Попробуйте поговорить с руководителем напрямую. Выяснить, что его не устраивает в вашей работе и как вам это исправить. Если вы видите, что ситуация не меняется, а вам становится все сложнее работать, задумайтесь о переводе на другое место.

Коллеги, которые пользуются особым расположением начальства, поменяли к вам отношение

Ни для кого не секрет, что около начальства всегда есть пара-тройка коллег, которые знают немного больше, чем все остальные. И если произошли серьезные изменения в поведении этой привилегированной группы, то это повод задуматься. Вас перестали приглашать на совместные тусовки, на ваши просьбы и вопросы реагируют с пренебрежением, словно вы уже списаны со счетов? Но вы-то точно знаете, что ничем не заслужили такого обращения! Что делать: Попробуйте поговорить с ними и выяснить причину подобного поведения. Может быть, вы стали вести себя иначе или повод — банальная зависть (мало ли, вдруг вам светит повышение)?

Некоторые собрания теперь проходят без вас

Ваша рабочая команда проводит совещания по поводу долгосрочных проектов без вас? Скорее всего, к моменту завершения этого проекта вы уже не будете работать в компании. Если вы заметили, что вам стали давать меньше серьезных поручений, а на планерке игнорируют, если вы перестали узнавать что-то новое о планах организации, это один из самых серьезных звоночков, говорящих о том, что в вас компания больше не заинтересована. Что делать: Начните подыскивать новое место работы уже сейчас. Попробуйте поговорить с начальством, может быть, вы еще можете что-либо исправить.

Неожиданно появился новый сотрудник с такой же должностью, что и у вас

Вы приходите на работу и узнаете, что в вашу компанию взяли новичка с теми же должностными обязанностями, что и у вас. Вдобавок его компетенция значительно выше, чем ваша. Вряд ли организации выгодно держать двух сотрудников на одном месте, так что, скорее всего, от вас планируют избавиться. Что делать: Выясните у начальства, чем вызвана такая мера. Если вам прямо говорят, что этот сотрудник пришел вам на смену, предложите перевести вас на другую должность.

В вашей компании сменилось начальство

Компания поменяла владельца и ваш непосредственный начальник попал под сокращение? Скорее всего, весь его штат постигнет та же участь, ведь новая метла по-новому метет. «Слияние влечет за собой дупликацию должностей и, значит, сокращение. А появление нового владельца означает, что у компании могут появиться новые планы, в которых ты не значишься», — считает Елена Шикова, партнер компании PDP, специализирующейся на оценке и развитии персонала. Что делать: Когда руководство поменяется, попробуйте выступить с какой-либо полезной инициативой — если вас поддержат, можно не волноваться.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам удержаться на своей должности, ну а если увольнение все же произошло, то это не повод расстраиваться, ведь в мире есть много замечательных вакансий, которые подойдут именно вам! Может, у вас есть свои наблюдения, касающиеся темы нашей статьи? Расскажите нам в комментариях.