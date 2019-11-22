Как перефразировать 12 безобидных комплиментов, которые звучат как оскорбления

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Проблема комплиментов в том, что они могут прозвучать двояко и быть истолкованы не в пользу говорящего. Но уловить эту тонкую грань удается не всегда. И остается только недоумевать, почему после фразы «Меня еще никто никогда не любил так, как ты» лицо мужчины приобретает задумчивое выражение, а после слов «Хорошее фото, ты здесь удачно вышла» подруга не улыбается, а хмурится.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие неудачные комплименты нам доводилось получать, и проанализировали, почему каждый из них казался совсем не похвалой.

1. «У тебя красивая улыбка. Улыбайся чаще»

Что может услышать собеседник: «Только улыбка твою внешность и спасет».

Комплимент можно считать удачным, если воспринимать рот собеседника как отдельный объект для похвалы. Но ведь улыбкой лицо не ограничивается.

Как перефразировать 12 безобидных комплиментов, которые звучат как оскорбления

Лучше обойтись без советов «чаще / реже», а просто сказать: «Улыбка делает тебя еще более очаровательной».

2. «В реальности ты красивее, чем в инстаграме»

Что может услышать собеседник: «Какие-то неудачные фото у тебя в профиле».

И неудивительно, если человек засомневается, во-первых, в своей внешности, во-вторых, а точно ли он хорошо получается на фотографиях.

От простого усиления «еще» этот комплимент заиграет новыми красками. Убедитесь сами: «В реальности ты еще красивее, чем в инстаграме». По крайней мере сомнений, удачное ли фото, не останется.

3. «Если я понял, то ты тем более поймешь»

Что может услышать собеседник: «Да это же элементарно! Странно, что ты никак не сообразишь».

Скорее всего, говорящий вкладывает в подобную фразу смысл «Я умный и смог разобраться. Ты под стать мне и тоже разберешься». Но его собеседник запросто почувствует досаду от такого сравнения. Особенно если ему никак не удается уловить суть решаемой проблемы.

Лучше переформулировать выражение. Сравнения, пусть даже и в пользу собеседника, стоит исключить. Скажите: «Эта задачка тебе по силам, ты справишься».

4. «Так, как ты, меня никто никогда не любил»

Что может услышать собеседник: «До тебя у меня было много романов и поклонников. Но, чтобы подсластить пилюлю, скажу-ка я, что всем им до тебя далеко».

Сначала от таких слов крылья за спиной расправляются. А через пару мгновений сами по себе начинают складываться, пока их «хозяин» задумчиво прикидывает, сколько же до него было этих «никто».

Как перефразировать 12 безобидных комплиментов, которые звучат как оскорбления

Люди не любят, когда их с кем-то сравнивают, пусть даже и косвенно. Не скупитесь на прямолинейные комплименты «в лоб», к примеру, «Твоя любовь делает меня самой счастливой».

5. «У тебя так много детей, ты молодец»

Что может услышать собеседник: «Одуреть, сколько детей. Впечатляет, что ты еще держишься».

Оценка жизненного выбора другого человека всегда выглядит слегка бестактно, хоть и сглаживается ободряющим «ты молодец».

Если хочется сделать комплимент многодетной маме или «заслуженному» папе, лучше остановиться на доброжелательной похвале вроде «Ты отлично справляешься».

6. «Рядом с тобой я чувствую себя такой умной»

Что может услышать собеседник: «Твои интеллектуальные способности и в подметки моим не годятся».

Такой комплимент трудно трактовать однозначно. То ли человек в восторге от уровня вашей эрудиции и считает общение с вами и приятным, и полезным одновременно. То ли рядом с вами кто угодно почувствует себя умным, потому что в глазах окружающих вы не семи пядей во лбу.

Как перефразировать 12 безобидных комплиментов, которые звучат как оскорбления

Беспроигрышный способ избежать недоразумений — это открытым текстом восхититься широким кругозором собеседника и порадоваться возможности с ним общаться. К примеру, «Ты такой умный и начитанный! Беседа с тобой — одно удовольствие».

7. «Ты выглядишь мило, всегда бы так»

Что может услышать собеседник: «Выглядишь на четверочку, но это лучше, чем обычно».

Каким бы приятным ни было слово «мило», при описании внешнего вида оно звучит немного снисходительно. Кроме того, ускользает смысл: это наряд милый, или прическа, или выражение лица? «Всегда бы так» — это сразу 10 из 10 по шкале сомнительных комплиментов. Получается, до сих пор адресат похвалы выглядел плохо.

Если хочется отметить приложенные собеседником усилия, лучше уточнить: «Изящная стрижка, тебе к лицу» или «Ты сегодня особенно очаровательна».

8. «Ты такая красивая! И почему у тебя еще никого нет?»

Что может услышать собеседник: «Какая-то ты неправильная, раз даже привлекательная внешность не помогает тебе найти пару».

Здесь стоит вспомнить, что далеко не каждая женщина считает поиск партнера и пребывание в отношениях целью своей жизни. Кроме того, подобная фраза создает впечатление, будто с девушкой что-то не так, раз она до сих пор никого себе не нашла. А если она и не пытается искать, то с нею все не так вдвойне.

Как перефразировать 12 безобидных комплиментов, которые звучат как оскорбления

В такой ситуации вариант один: взять первую часть комплимента — «ты такая красивая» — и ею ограничиться. Иначе есть шанс скатиться в бестактность.

9. «Ты так похудел»

Что может услышать собеседник: «А ведь еще недавно ты был таким толстым».

Тема веса сама по себе деликатная, а когда на ней акцентируют внимание, и вовсе становится неудобной. Прямолинейность в данном случае не лучший вариант для комплимента.

Кроме того, снижение веса могло и не быть целью, а стало результатом недомогания или болезни. А человек не хотел об этом во всеуслышание объявлять. Поэтому даже фраза «отлично выглядишь» может показаться ему неискренней. Лучше проявить деликатность и похвалить деталь образа или любое из последних достижений собеседника. К примеру, «Выглядишь прекрасно: такой бодрый и подтянутый».

10. «Я приятно удивлен(а)»

Что может услышать собеседник: «Меньше всего я ожидал(а) этого конкретно от тебя».

Если говорящий приятно удивлен сюрпризом, который ему приготовили, — это одно. А если такая фраза звучит в контексте «Я приятно удивлена, что ты справилась» или «У тебя такие эрудированные и воспитанные друзья. Я приятно удивлен», то хорошее впечатление портится. Выходит, что окружающие не ожидали, что человек добьется успеха или рядом с ним окажутся умные адекватные люди.

Как перефразировать 12 безобидных комплиментов, которые звучат как оскорбления

Чтобы не попасть впросак, формулировать фразу стоит тщательнее. К примеру, «Отличная работа! Ты молодец» или «Ты умеешь выбирать друзей. Очень воспитанные и эрудированные ребята, с ними интересно общаться».

11. «Как тебе повезло, что ты зарабатываешь больше, чем я»

Что может услышать собеседник: «Твоя работа оплачивается незаслуженно высоко. Я достоин такой зарплаты больше, чем ты, но мне не повезло».

Тема денег такая же деликатная, как и тема веса. И если человек не может искренне порадоваться успехам другого, то лучше ему этот вопрос не поднимать вовсе.

12. «Хорошее фото, ты здесь удачно вышла»

Что может услышать собеседник: «Обычно на фотках ты так себе, но тут тебе улыбнулась удача. Не факт, что снова так получится, но ты не теряй надежды».

Возможно, задумывалась похвала фотогеничной внешности, а также таланту модели и фотографа, а в итоге получился негативный посыл.

Если вы хотите похвалить фото, так и скажите: «Хороший кадр». А если хотите похвалить человека на фото, уточните комплимент. Например, «Как красиво играет солнце в твоих волосах» или «Ты подобрала эффектный наряд. Этот свитер подчеркивает цвет твоих глаз».

Доводилось ли вам слышать в свой адрес двоякие комплименты?

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