Как перефразировать 12 безобидных комплиментов, которые звучат как оскорбления

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Проблема комплиментов в том, что они могут прозвучать двояко и быть истолкованы не в пользу говорящего. Но уловить эту тонкую грань удается не всегда. И остается только недоумевать, почему после фразы «Меня еще никто никогда не любил так, как ты» лицо мужчины приобретает задумчивое выражение, а после слов «Хорошее фото, ты здесь удачно вышла» подруга не улыбается, а хмурится.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие неудачные комплименты нам доводилось получать, и проанализировали, почему каждый из них казался совсем не похвалой.

1. «У тебя красивая улыбка. Улыбайся чаще»

Что может услышать собеседник: «Только улыбка твою внешность и спасет». Комплимент можно считать удачным, если воспринимать рот собеседника как отдельный объект для похвалы. Но ведь улыбкой лицо не ограничивается.

Лучше обойтись без советов «чаще / реже», а просто сказать: «Улыбка делает тебя еще более очаровательной».

2. «В реальности ты красивее, чем в инстаграме»

Что может услышать собеседник: «Какие-то неудачные фото у тебя в профиле». И неудивительно, если человек засомневается, во-первых, в своей внешности, во-вторых, а точно ли он хорошо получается на фотографиях. От простого усиления «еще» этот комплимент заиграет новыми красками. Убедитесь сами: «В реальности ты еще красивее, чем в инстаграме». По крайней мере сомнений, удачное ли фото, не останется.

3. «Если я понял, то ты тем более поймешь»

Что может услышать собеседник: «Да это же элементарно! Странно, что ты никак не сообразишь». Скорее всего, говорящий вкладывает в подобную фразу смысл «Я умный и смог разобраться. Ты под стать мне и тоже разберешься». Но его собеседник запросто почувствует досаду от такого сравнения. Особенно если ему никак не удается уловить суть решаемой проблемы. Лучше переформулировать выражение. Сравнения, пусть даже и в пользу собеседника, стоит исключить. Скажите: «Эта задачка тебе по силам, ты справишься».

4. «Так, как ты, меня никто никогда не любил»

Что может услышать собеседник: «До тебя у меня было много романов и поклонников. Но, чтобы подсластить пилюлю, скажу-ка я, что всем им до тебя далеко». Сначала от таких слов крылья за спиной расправляются. А через пару мгновений сами по себе начинают складываться, пока их «хозяин» задумчиво прикидывает, сколько же до него было этих «никто».

Люди не любят, когда их с кем-то сравнивают, пусть даже и косвенно. Не скупитесь на прямолинейные комплименты «в лоб», к примеру, «Твоя любовь делает меня самой счастливой».

5. «У тебя так много детей, ты молодец»

Что может услышать собеседник: «Одуреть, сколько детей. Впечатляет, что ты еще держишься». Оценка жизненного выбора другого человека всегда выглядит слегка бестактно, хоть и сглаживается ободряющим «ты молодец». Если хочется сделать комплимент многодетной маме или «заслуженному» папе, лучше остановиться на доброжелательной похвале вроде «Ты отлично справляешься».

6. «Рядом с тобой я чувствую себя такой умной»

Что может услышать собеседник: «Твои интеллектуальные способности и в подметки моим не годятся».



Такой комплимент трудно трактовать однозначно. То ли человек в восторге от уровня вашей эрудиции и считает общение с вами и приятным, и полезным одновременно. То ли рядом с вами кто угодно почувствует себя умным, потому что в глазах окружающих вы не семи пядей во лбу.

Беспроигрышный способ избежать недоразумений — это открытым текстом восхититься широким кругозором собеседника и порадоваться возможности с ним общаться. К примеру, «Ты такой умный и начитанный! Беседа с тобой — одно удовольствие».

7. «Ты выглядишь мило, всегда бы так»

Что может услышать собеседник: «Выглядишь на четверочку, но это лучше, чем обычно». Каким бы приятным ни было слово «мило», при описании внешнего вида оно звучит немного снисходительно. Кроме того, ускользает смысл: это наряд милый, или прическа, или выражение лица? «Всегда бы так» — это сразу 10 из 10 по шкале сомнительных комплиментов. Получается, до сих пор адресат похвалы выглядел плохо.



Если хочется отметить приложенные собеседником усилия, лучше уточнить: «Изящная стрижка, тебе к лицу» или «Ты сегодня особенно очаровательна».

8. «Ты такая красивая! И почему у тебя еще никого нет?»

Что может услышать собеседник: «Какая-то ты неправильная, раз даже привлекательная внешность не помогает тебе найти пару». Здесь стоит вспомнить, что далеко не каждая женщина считает поиск партнера и пребывание в отношениях целью своей жизни. Кроме того, подобная фраза создает впечатление, будто с девушкой что-то не так, раз она до сих пор никого себе не нашла. А если она и не пытается искать, то с нею все не так вдвойне.

В такой ситуации вариант один: взять первую часть комплимента — «ты такая красивая» — и ею ограничиться. Иначе есть шанс скатиться в бестактность.

9. «Ты так похудел»

Что может услышать собеседник: «А ведь еще недавно ты был таким толстым». Тема веса сама по себе деликатная, а когда на ней акцентируют внимание, и вовсе становится неудобной. Прямолинейность в данном случае не лучший вариант для комплимента. Кроме того, снижение веса могло и не быть целью, а стало результатом недомогания или болезни. А человек не хотел об этом во всеуслышание объявлять. Поэтому даже фраза «отлично выглядишь» может показаться ему неискренней. Лучше проявить деликатность и похвалить деталь образа или любое из последних достижений собеседника. К примеру, «Выглядишь прекрасно: такой бодрый и подтянутый».

10. «Я приятно удивлен(а)»

Что может услышать собеседник: «Меньше всего я ожидал(а) этого конкретно от тебя». Если говорящий приятно удивлен сюрпризом, который ему приготовили, — это одно. А если такая фраза звучит в контексте «Я приятно удивлена, что ты справилась» или «У тебя такие эрудированные и воспитанные друзья. Я приятно удивлен», то хорошее впечатление портится. Выходит, что окружающие не ожидали, что человек добьется успеха или рядом с ним окажутся умные адекватные люди.

Чтобы не попасть впросак, формулировать фразу стоит тщательнее. К примеру, «Отличная работа! Ты молодец» или «Ты умеешь выбирать друзей. Очень воспитанные и эрудированные ребята, с ними интересно общаться».

11. «Как тебе повезло, что ты зарабатываешь больше, чем я»

Что может услышать собеседник: «Твоя работа оплачивается незаслуженно высоко. Я достоин такой зарплаты больше, чем ты, но мне не повезло». Тема денег такая же деликатная, как и тема веса. И если человек не может искренне порадоваться успехам другого, то лучше ему этот вопрос не поднимать вовсе.

12. «Хорошее фото, ты здесь удачно вышла»

Что может услышать собеседник: «Обычно на фотках ты так себе, но тут тебе улыбнулась удача. Не факт, что снова так получится, но ты не теряй надежды». Возможно, задумывалась похвала фотогеничной внешности, а также таланту модели и фотографа, а в итоге получился негативный посыл. Если вы хотите похвалить фото, так и скажите: «Хороший кадр». А если хотите похвалить человека на фото, уточните комплимент. Например, «Как красиво играет солнце в твоих волосах» или «Ты подобрала эффектный наряд. Этот свитер подчеркивает цвет твоих глаз».