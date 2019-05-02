Как отвечать на каверзные детские вопросы, которые могут поставить в тупик даже самого продвинутого родителя

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Дети растут, а вместе с ними растет и их любопытство. Иногда родителям приходится отвечать на 300 вопросов в день. Хорошо, если получается найти ответ не задумываясь, но так удается сделать далеко не всегда. Однако не стоит бояться неудобных тем — достаточно объяснить ребенку, что устройство мира несколько проще, чем кажется на первый взгляд.

AdMe.ru подготовил 9 грамотно продуманных родительских ответов на вопросы по самым разным темам.

1. «Зачем вы меня родили?»

Этот вопрос может задаваться с разными целями. Если вы понимаете, что ребенку не хватает вашего внимания и он хочет лишний раз услышать, как вы его любите, то скажите ему об этом, перечисляя его положительные качества. Например, можно ответить, что вы родили его потому, что очень хотели такого прекрасного (умного, славного, талантливого, красивого и так далее) ребенка. И теперь вы очень рады, что он у вас появился. Если этот вопрос задан с философской целью, когда ребенок начинает задумываться о смысле жизни, то можно честно рассказать о том, как вы поняли, что хотите малыша. Не бойтесь поделиться своими чувствами, скажите, что вам захотелось передать ему ваш жизненный опыт, знания, а главное — любовь.

2. «Почему у меня нет столько дорогих игрушек, сколько есть у других?»

Это довольно важная тема — следует объяснить ребенку основы финансовой грамотности и разумного распределения денег. Начните с рассказа о том, как зарабатываются деньги, подчеркните, что вы для этого каждый день ходите на работу и тратите много времени и сил. Затем объясните, что все, что есть у вас в доме, — техника, одежда, еда и игрушки — стоит денег. Наконец, расскажите ребенку, как распределяется семейный бюджет, сколько денег нужно отложить на вещи первой необходимости, а сколько у вас остается на игрушки и развлечения.

3. «Вы сексом занимаетесь?»

Это совершенно нормальный вопрос, который заслуживает честного ответа. Однако прежде, чем отвечать, уточните, почему ребенок решил задать вам этот вопрос. Затем объясните, что сфера сексуальных отношений — это особая форма взаимодействия между взрослыми. Когда людям хорошо вместе, их физически тянет друг к другу: так устроен наш организм, поэтому да, вы тоже занимаетесь сексом, ведь вы любите своего мужа (жену). При ответе на этот вопрос, да и вообще на любой вопрос, связанный с сексом, главное, чтобы ребенок запомнил вашу невозмутимую реакцию и откровенные ответы. Тогда у него не останется ощущения, что секс — это нечто непристойное и запретное.

4. «Вы хотите развестись?»

Ребенок довольно чутко реагирует на атмосферу в доме, поэтому, если в воздухе витает слово «развод», то он обязательно это уловит. Родителям стоит подумать о психологическом комфорте ребенка, а ему важно знать, что происходит в вашей семье. Если вы и правда находитесь в стадии развода, объясните, что со временем мама и папа перестали понимать друг друга и осознали, что им лучше жить отдельно. При этом обязательно добавьте, что, даже если вы разведетесь, вы все равно всегда будете рядом и поддержите ребенка, ведь он останется для вас самым родным и любимым человеком. Также можно рассказать, как вы планируете дальше строить отношения между всеми членами семьи.

5. «Почему у меня нет папы (мамы)?»

Здесь главное не обманывать и не придумывать сказок про родителя-летчика, который улетел бороться с инопланетянами. Рано или поздно правда откроется, а вы навсегда останетесь в глазах ребенка человеком, который сказал ему неправду, а значит, вам нельзя доверять. Так что попробуйте объяснить все честно, конечно, на понятном ему уровне. Скажите, что раньше мама и папа любили друг друга и мечтали о семье, но потом жизнь сложилась таким образом, что им пришлось расстаться, но это никак не связано с ребенком. Приведите примеры неполных семей среди друзей и расскажите, что есть разные семьи. Где-то живут папа, мама и ребенок, где-то мама и малыш, где-то папа и малыш — это нормально, мир разнообразен и этим хорош.

6. «Вася меня обижает, можно его побить?»

Здесь главное не ответить на автомате: «Конечно, важно уметь постоять за себя!» Постарайтесь не провоцировать ребенка на асоциальное поведение, лучше скажите что-то вроде: «Бить других людей плохо, поэтому попробуй лучше решить конфликт мирным путем. Однако, если ты считаешь, что драки не избежать, прими это решение самостоятельно». Некоторые психологи говорят, что таким образом вы научите ребенка брать ответственность за любой поступок на себя, а это очень важный шаг в становлении личности.

7. «Откуда берется радуга (молния, гром, ветер)?»

Иногда на вопросы ребенка об устройстве мира родители либо отшучиваются, либо отмахиваются. На самом деле детям всегда интересно узнавать различные законы природы. Получая объективные и правдивые знания об окружающем мире, ребенок становится более эрудированным и уверенным в себе. Попробуйте заранее подготовить несколько шпаргалок с научными объяснениями про электрические разряды, воздушные массы и так далее. Кстати, иногда можно задать ребенку встречный вопрос: «А ты сам как думаешь?» Это поможет развить и речь, и фантазию.

8. «Почему ты не можешь взять меня с собой на работу?»

Когда ребенок задает этот вопрос, он просто не хочет, чтобы вы уходили. Поэтому лучше не объяснять малышу про деньги, которые необходимо зарабатывать, а, к примеру, сказать так: «Я знаю, ты хотел бы пойти со мной, но мы в жизни играем разные роли. Дома я родитель, а на работе — сотрудник, поэтому я не смешиваю два этих дела». Обязательно скажите, что, когда вы уходите на работу, вы все равно думаете о ребенке, можете упомянуть, что на вашем рабочем столе стоит его фотография.

9. «А ты когда-нибудь пробовал(а) наркотики или воровал(а) деньги?»

На самом деле речь идет о любом вашем поведении, выходящем за рамки приемлемого. Обычно ребенку интересен не столько сам неприглядный факт вашей биографии, сколько пределы границ. Если вы в самом деле не употребляли наркотики, не воровали и вели правильный образ жизни, то, конечно, вы можете просто ответить «нет». Однако, если за вами в молодости водились какие-то грешки, то отвечать «да» не стоит: так вы невольно дадите ребенку индульгенцию на подобное поведение. В данном случае уместнее всего будет уйти от прямого ответа и сказать что-то вроде: «Каждый человек имеет право на тайны, в том числе и я. Ты, кстати, тоже».