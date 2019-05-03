Как мы превышаем норму сахара, не съев при этом ни одной конфеты

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Мы знаем, что избыток сахара вреден, но редко задумываемся над тем, в каких количествах едим его на самом деле. Вы можете пить несладкий чай и отказываться от лишней шоколадки, но даже если вы не добавляете рафинад во все подряд, то все равно получаете сахар из многих продуктов (особенно переработанных), в том числе из тех, что считаются здоровыми. К счастью, не нужно держать строгую диету, чтобы ваш рацион соответствовал норме. Достаточно знать, как производители хитрят с информацией на этикетках и какие продукты лучше оставить на полке в магазине.

Если вы хотите пересмотреть свое обычное меню, особое внимание стоит уделить добавленному сахару — тому, что попадает в пищу и напитки во время их изготовления (промышленной обработки). Он увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, высокого кровяного давления и ожирения.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться с тем, как не переборщить с сахаром в рационе, и это оказалось не так уж и сложно.

Сколько сахара можно употреблять в день

ВОЗ дает следующие рекомендации по здоровому питанию: сахар должен составлять менее 10 % от общего количества поступающей пищи. Это примерно 50 г (12 ч. л. без верха) для человека с нормальным весом, потребляющего около 2 000 калорий в день. А в идеале стоит снизить содержание сахара в рационе так, чтобы он составлял менее 5 % от общей массы потребляемой пищи.

Как определить сахар в составе продуктов

Если, читая этикетку продукта, вы увидите мед, глюкозу или фруктозу, то вы поймете, что в составе есть сахар. А вот малознакомые названия могут сбить с толку, поэтому полезно знать, на какие еще ингредиенты стоит обращать внимание.

  • Сиропы: кукурузный (corn/golden syrup), солодовый (malt syrup), кленовый (maple syrup), овсяный (oat syrup), рисовый (rice syrup), березовый (birch syrup), рожкового дерева (carob syrup)
  • Ячменный солод (barley malt)
  • Декстрин (dextrin, E1400)
  • Этилмальтол (ethyl maltol, E637)
  • Концентрированный фруктово-ягодный сок
  • Мальтодекстрин (maltodextrin)
  • Мальтоза (maltose)
  • Панела (panela)
  • Сок сахарного тростника (cane juice)
  • Патока (molasses)
  • Нектар агавы (agave nectar)

Конечно, это далеко не полный список подсластителей. Названия и обозначения других добавок вы можете посмотреть здесь.

Как компании прячут сахар в составе

  • Наверняка вы помните, что чем больше ингредиента в продукте, тем выше он расположен в составе. Поэтому некоторые компании используют 3–4 подсластителя, чтобы сахар не значился среди основных ингредиентов.
  • «Натуральный», «органический, «диетический», «здоровый», «низкокалорийный», «легкий», «с низким содержанием жира» — эти слова на этикетке создают у покупателя ощущение, что перед ним здоровый продукт. И хотя такая еда и напитки действительно могут содержать мало калорий и жира, нередко в них очень много добавленного сахара.
  • На этикетках часто указывают количество сахара и калорий в 1 порции крупным шрифтом, а в 100 г — мелким. Например, в пачке печенья 15 порций, и глядя на этикетку, кажется, что в 1 порции сахара не так уж и много. Но, как правило, мы редко ограничиваемся одной печенькой или конфетой зараз. Так что такие надписи просто усыпляют нашу бдительность.

В каких неочевидных продуктах есть сахар

Часто продукты с высоким содержанием сахара не вызывают подозрений, потому что считаются здоровыми или не являются сладкими на вкус. Примеры таких продуктов и напитков:

  • Соусы и кетчупы (в 1 ст. л. кетчупа — 1 ч. л. сахара);
  • Спортивные напитки (в 1 бутылке может быть до 34 г сахара);
  • Протеиновые и злаковые батончики (в 1 протеиновом батончике может быть до 29 г сахара — почти столько же, сколько и в шоколадном);
  • Сухие завтраки (в 1 маленькой порции (30 г) может быть до 3 ч. л. сахара);
  • Консервированные супы (в 1 банке может быть до 43 г сахара);
  • Газировки с пометкой light или diet (в 1 банке может быть до 24 г сахара);
  • Алкоголь (в 100 г ликера может быть до 20 г сахара);
  • Чипсы и соленые снеки (в маленькой пачке чипсов примерно 1,5 ч. л. сахара);
  • Сосиски и колбасы (в 100 г салями может быть 1,5 г сахара).

Сколько сахара мы съедаем на самом деле?

Сахар содержится не только в сладостях, но и в овощах, фруктах, хлебе, крупах и макаронах, а также в переработанных мясных продуктах. Естественно, все это влияет на то количество сахара, которое мы в итоге съедаем за день.

Конечно, мы не можем рассчитать рацион каждого нашего читателя, но давайте рассмотрим усредненный вариант завтрака, обеда и ужина без десертов и прикинем, легко ли соблюдать рекомендации ВОЗ. Будем ориентироваться на данные FoodData Central и приложений для подсчета калорий (например FatSecret).

Завтрак:

  • овсяная каша на молоке с медом — 12,1 г сахара
  • 1 банан — 14 г сахара
  • несладкий черный кофе — 0 г сахара

Обед:

  • суп-лапша с курицей — 3,8 г сахара
  • котлета с картофельным пюре — 1,8 г сахара
  • сладкий черный чай — 5 г сахара

Ужин:

  • овощной салат — 8,5 г сахара
  • макароны по-флотски — 4 г сахара
  • несладкий зеленый чай — 0 г сахара

Итог: 49,2 г сахара за день.

Получается, мы уложились в норму ВОЗ (50 г), но при этом не включали в меню десерты и выпечку и не учитывали сахар в возможных соусах, перекусах или дополнительных напитках и переработанных продуктах. А если мы добавим к списку 100 г молочного шоколада, то дневная норма уже будет превышена в 2 раза. Так что стоит внимательнее относиться к сахару в своем рационе: переборщить с ним гораздо проще, чем представляется.

Может показаться, что сахар — страшное зло и от него нет спасения. Но на самом деле достаточно внимательно читать этикетки и стараться есть меньше переработанных продуктов, и тогда вам будет проще придерживаться нормы.

Фото на превью Depositphotos, Depositphotos

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