Глядя на фотографии людей, которые бросили вредные привычки, понимаешь, что нет ничего невозможного

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Все знают, что алкоголь и наркотики плохо сказываются на нашем физическом и психологическом здоровье. Однако многим этого знания не хватает для того, чтобы бросить пагубные привычки. Герои сегодняшней подборки — не из этого числа: они нашли в себе силы измениться к лучшему и выбрать жизнь без зависимостей. Просто посмотрите, как заметны перемены в их внешности, а главное — образе мышления.

AdMe.ru собрал 15 фотографий людей, которые сказали твердое «нет» привычкам, отравляющим их жизнь.

«Мой путь к восстановлению был долгим, и вот уже 4 года я не употребляю метамфетамин»

«Слева — моя фотография, сделанная в 1997 году, а справа — в 2017-м. Я победила свою зависимость, пережила время, когда у меня не было дома и когда отбывала срок в тюрьме. Я не употребляю алкоголь вот уже 20 лет»

«Сегодня я отмечаю год без алкоголя!»

«Я не пью уже 3 года и очень этому рада»

Так сильно изменился человек после 1 года без алкоголя

«8 месяцев назад я выбросила бутылку водки в помойное ведро и записалась в центр реабилитации. Я сбросила 16 кг и, главное, наконец чувствую себя самой собой, а не тусклой копией себя»

«На фото слева я лежу в больнице после передозировки наркотиками. Это было последней каплей. Я решила, что не дам пагубным привычкам управлять мною. Вот уже 6 месяцев я не употребляю алкоголь и наркотики»

«Больше года без алкоголя и 2 недели без сигарет. Кстати, еще я сбросил 12 лишних килограммов»

«За 1 месяц без алкоголя и наркотиков я похудела на 12 кг и почувствовала себя намного лучше»

«За год без наркотиков я скинул 32 кг»

«На фото слева я сильно похудел из-за алкогольной и наркотической зависимости. После этого я прошел курс реабилитации, отказался от вредных привычек и снова приобрел здоровый вид. Плюс 10 кг!»

«Я победила депрессию и сказала „нет“ зависимости от таблеток, а заодно похудела на 30 кг»

«Мужчина на фото слева ежедневно употреблял самые разные виды наркотиков, мужчина справа чист уже 3 года. Да, это один человек, но сейчас мне сложно в это поверить»

«2 года без алкоголя выглядят вот так. Все в наших руках!»