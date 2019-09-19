Почему наша внешность отличается от того, что мы видим в зеркале (И это к лучшему)

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Единственный человек, которого вы никогда не сможете увидеть со стороны, — это вы сами. Зеркала, фото- и видеокамеры искажают действительность, как и наш мозг, который имеет привычку приукрашивать реальность. Если вы готовы узнать, какие «фильтры» постоянно корректируют вашу внешность и о чем недоговаривают ваши собственные глаза, то эта статья — для вас.

AdMe.ru предупреждает, что, возможно, после полученной информации жизнь уже не будет прежней, а перед чтением рекомендуется запастись мужеством и ромашковым чаем.

1. Мы воспринимаем себя красивее, чем есть на самом деле

Многие люди перекладывают вину за неудачные фото на фотографа или освещение и уверены, что не врет только зеркало. Но ученые утверждают, что того красавца, которого вы наблюдаете каждый день в зеркале, не существует, а есть такой же, но чуть более своеобразный. Мозг защищает хрупкую психику хозяина и ретуширует внешность в его собственных глазах. Со временем мы настолько привыкаем к визуальным корректировкам самих себя, что перестаем обращать внимание на некоторые недостатки. Но ученые не перестали шокировать людей, далеких от мира науки, и решили провести серию экспериментов, чтобы окончательно доказать невольное самозванство каждого живущего на Земле. Исследователи сфотографировали добровольцев, а затем обработали их снимки в фоторедакторе. Испытуемых предупредили, что фотографии были отретушированы, а их задача — найти оригинальное изображение. Никто из участников исследования с заданием не справился, потому как рука постоянно тянулась к более привлекательной версии себя. Самое интересное, что когда ученые просили найти необработанную фотографию другого человека, то участники эксперимента с легкостью справлялись с этой задачей. Получается, что мы приукрашиваем только собственную внешность. Такой тест можно провести и самостоятельно, чтобы посмотреть на себя настоящего. Хотя все же есть в этом мире вещи, о которых лучше не знать.

Парадоксально, но, несмотря на рост популярного движения, которое призывает людей принять и любить себя такими, какие они есть, с каждым годом спрос на пластические операции только увеличивается. Большинство пациентов изначально преследует цель немного улучшить данные, полученные при рождении, но когда первая операция проходит успешно, то с человека спадают оковы страха и сомнений. Он начинает находить все новые поводы навестить пластического хирурга. Помимо того, что наш мозг корректирует собственную внешность, так и к новым изменениям он привыкает достаточно быстро, а затем начинает намекать, что результат вмешательств не очень-то и заметен, поэтому смело можно еще подкачать губы, сделать повторную ринопластику и поменять импланты в груди на размер побольше. Так выходит из-под контроля первоначальное желание слегка подправить природные данные. Одной из популярных причин, которая заставляет людей ложиться под нож, — стремление получать идеальные селфи. И это неудивительно, потому как современные люди впервые в истории человечества видят себя на фотографиях, а это в свою очередь помогает тщательно выискивать и фокусироваться на вещах, которые нам в себе не нравятся. Другими словами, мы держим свою внешность под постоянным контролем. Даже наш собственный мозг не успевает сглаживать углы, что приводит к различным психическим заболеваниям, таким как дисморфофобия. Вот и ответ на вопрос, почему не стоит бороться с иллюзиями внешности, которые подкидывает наш мозг (не мешайте ему работать и ограничьте себя в желании делать по 150 селфи в день).

2. Насчет своего телосложения мы ошибаемся тоже

Если с лицом все понятно и мы действительно не можем увидеть себя со стороны, то с телом, казалось бы, должно быть проще и для оценки своего состояния нам достаточно посмотреть сверху вниз. Но и тут затаился подвох с искажением восприятия. Ученые выяснили, что люди как с избыточным весом, так и с нормальным или недостаточным не могут адекватно воспринять свою комплекцию. В последние годы произошли массовые изменения в представлении того, каким должен быть нормальный вес. Из-за моды на пышные формы (спасибо, Ким Кардашьян!) люди стали гнаться за выдающимися объемами, и такая популярность больших размеров произвела калибровку в восприятии, увеличив порог с параметра «избыточный вес» на «нормальный». Значительная часть людей с избыточным весом не идентифицирует ожирение ни у себя, ни у своих детей, что вызывает серьезное беспокойство у врачей.

Ученые выяснили еще одну интересную вещь: женщины при оценке параметров тела опираются на прошлый опыт. Участницам эксперимента показывали изображения людей с телосложением разных типов. Выяснилось, что женщины определяли его, основываясь на данных предыдущей фотографии. Например, они воспринимали человека с ожирением как человека с нормальным весом, если на предыдущем снимке вес действительно был в норме. Это влияет и на представление о размере нашего тела. Опираясь на воспоминания, мы уверены, что все еще слишком худые или слишком толстые, и не замечаем, как обстоят дела на самом деле.

3. Наш голос действительно не такой, каким мы его слышим

Если вы хотя бы раз слышали запись своего голоса, то наверняка думали: «Неужели это я?!» Кстати, если судить по представленной выше информации, можно предположить, что всех нас ждал бы подобный шок, если бы мы увидели себя со стороны. Но вернемся к голосу. Да, те неприятные звуки на записи действительно принадлежат вам. С этим нужно просто смириться. А еще ученые утверждают, что если часто слушать собственные аудиозаписи, то в итоге вы привыкнете к разнице и реагировать на свой голос будете не так остро (но этот метод подходит только для сильных духом людей). Человеку свойственно воспринимать свой голос более низким по высоте звука, чем он есть на самом деле. Исследования показывают, что люди меняют тон своего голоса не только в зависимости от ситуации (например, когда нам кто-то нравится или мы пытаемся казаться серьезнее), но и в попытке повторить тот тембр, который сами слышим. Например, в ходе эксперимента люди, которые слышали свой голос через микрофон, в котором высота звука была изменена, подсознательно меняли голос и пытались сделать его по звучанию таким, к которому они привыкли.

4. Чем старше мы становимся, тем моложе себя ощущаем

Ученые утверждают, что все мы немного Бенджамины Баттоны. Исследования показали, что наше восприятие старения не является статичным и меняется по мере того, как мы становимся старше. Конечно, это неудивительно, ведь вы и сами наверняка помните, как когда-то выпускники института казались вам динозаврами, а теперь — совсем юнцами, которые и жизни-то не видели. Но ученые потратили время не только на выяснение всем очевидной вещи, но и на то, чтобы выявить причину неприятия старости. Заключается она в том, что молодые люди рассматривают пожилой возраст в негативном ключе. Им кажется, что ничего хорошего на той стороне жизни нет, в то время как пожилые люди на самом деле счастливее молодых и больше внимания уделяют положительным эмоциям. Вот и первый позитивный пункт этой статьи, который заставляет радоваться простой истине: да, вы постареете, но при этом вам будет хорошо. Итоги эксперимента также показали, что чем старше становится человек, тем моложе он себя чувствует. Интересно и то, что представители разных возрастных групп называли разные цифры, говоря о желаемой продолжительности жизни. Например, дети и молодые люди часто мечтали дожить до 90 лет. К 30 годам люди начинали бояться своих желаний и слегка уменьшали размер предполагаемой жизни. Ближе к 50 годам желание жить возвращается вновь, и люди начинают мечать о 93 годах жизни.

5. Деньги наделяют ощущением особенности

Психологи подтвердили тот факт, что деньги действительно меняют людей и их восприятие. Например, люди с низким достатком полагают, что богатство не связано с генами: любой может как разбогатеть, так и потерять все. Богачи же ощущают себя особенными не только в плане возможностей, но и генетики. Они уверены, что им на роду было написано занять такое положение в обществе — и никак иначе быть не могло. Также обеспеченные люди считают, что жизнь справедлива и каждый получает то, что заслуживает. Другие исследования показывают, что богачи хуже считывают эмоции людей, хотя сами они так не считают, поэтому склонны часто ошибаться в выборе окружения.

6. Оценить собственные способности так же трудно, как и внешность

Психологи утверждают, что человек не видит как своих достоинств, так и слепых зон, а на оценку наших собственных способностей сильно влияют окружение и результаты других людей. Например, в кооперативных заданиях люди верят в себя и оценивают свои знания достаточно высоко, когда другие игроки показывают хорошие результаты, и разочаровываются в себе, если команда выступает плохо. Так взаимодействие с профессионалами своего дела позволяет нам чувствовать себя более способными в условиях совместной работы — и полными неудачниками, если рядом оказываются некомпетентные люди. Поэтому каждый раз, когда вы сомневаетесь в себе, стоит вспоминать цитату дядюшки Фрейда: «Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами».

Как вы думаете, каким был бы мир, если бы люди видели себя настоящими? Если бы представилась такая возможность, хотели бы увидеть себя со стороны?