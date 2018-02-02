Эксперимент в Кении опроверг миф, что деньги портят людей

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Есть такая пословица: «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день». Чтобы это проверить, некоммерческая благотворительная организация GiveDirectly отважилась на эксперимент: в течение 12 лет без обязательств давать по $ 22 в месяц беднякам в Восточной Африке. И результаты превзошли ожидания даже самих организаторов проекта.

Существует стойкое убеждение, что если начать просто давать людям деньги, то они совсем перестанут работать, начнут неразумно тратить их на свои прихоти и вредные привычки. AdMe.ru расскажет, как на самом деле обстоят дела в одной из деревень Кении.

Чем эксперимент отличается от пособия по безработице

В отличие от пособия по безработице, кенийцы будут получать деньги в любом случае, даже если устроятся на официальную хорошую работу, — доход просто плюсуется. Людям невыгодно искать нестабильную низкооплачиваемую работу и потерять пусть небольшой, но стабильный доход, поэтому пособия не стимулируют к трудоустройству, считают экономисты. Эксперимент финансирует фонд Силиконовой долины и обычные граждане через веб-сайт GiveDirectly. Идея далеко не новая: похожий эксперимент был проведен в 1968 году президентом США Ричардом Никсоном и в Канаде в 1970-х годах. Эксперименты дали положительный результат, но базовый доход так и не ввели.

Как кенийцы распорядились деньгами

Эстер, Виктор и их новорожденная Вианни. В течение нескольких месяцев на их счет была переведена сумма $ 1 000 без каких-либо обязательств. Они использовали первые $ 50, чтобы покрыть расходы по уходу за Эстер в местной больнице. Без этих денег им пришлось бы рожать дома, а это опасно в сельской Кении. Они потеряли первого ребенка в своей комнате во время родов.



На остальные деньги они купили строительные материалы для нового дома. В прошлом году их дом сгорел из-за электропроводки. Наконец, из того, что осталось, Виктор заплатил приданое — долг, который висел на нем в течение 3 лет.

Грейс, 22 года, фермерское хозяйство. «На 1-ю часть денег я купила 2 мешка риса и козу. 2-ю часть денег использовала, чтобы арендовать 4 акра земли и инвестировать в рисовые плантации. На 3-й перевод я купила двух коров, чтобы они обезопасили нас в чрезвычайной ситуации. Кроме того, я собираюсь оплатить школьные сборы за сирот, о которых я забочусь... Одному из них будет 8 лет в следующем году, и он пойдет в школу. И наконец, я хотела бы расширить свой дом: дети растут, и нам нужен более просторный дом для личной жизни».

Вашингтон, 46 лет, простой рабочий. «В качестве моей жизни теперь огромная разница. Мне больше не нужно стричь траву каждый раз, когда я чиню крышу. Теперь у меня есть удобный диван в доме, и я могу принимать гостей без страха. Самые большие трудности, с которыми я сейчас столкнулся в моей жизни, — это высокие цены на основные товары и отсутствие рабочих мест».

Лидия, 20 лет, простой рабочий. «Я планирую купить стройматериалы, древесину, гвозди, чтобы расширить наш дом и заплатить рабочему. Сейчас мы живем в однокомнатном доме. Я погасила кредит, купила хлеб для семьи, предметы домашнего обихода, о которых давно мечтала, и некоторую мебель, ведь до этого у нас были только пластиковые стулья».

Джордж, 41 год, фермерское хозяйство. «Я планирую расширить свою рисовую ферму и купить двух быков для вспахивания поля. Куплю большие железные листы для строительства дома, потому что до этого мы жили в ветхом соломенном доме с протекающей крышей. (Прим. ред.: Влажная соломенная крыша является рассадником для комаров и увеличивает риск заболевания малярией, а металлическая крыша позволяет еще и собирать дождевую воду.) Наконец, мы выкупили приданое моей жены, как того требует традиция, и мы смогли узаконить наши отношения. Теперь родители одобрили наш брак».

Фенни, случайные подработки. «Я бы хотел использовать часть денег, чтобы построить новый дом, потому что мой дом в плохом состоянии. Во-вторых, я хотел бы провести электричество, потому что мы много тратим на покупку топлива. И наконец, мне нужно купить предметы для домашнего хозяйства».

Серфина, торговец рыбой. «В настоящее время у меня проблемы с бизнесом, мне приходится вынимать часть денег для внутренних потребностей, и из-за этого мое дело в упадке, я не могу расширить его так, как мне бы хотелось. Я планирую потратить часть денег на обучение детей в школе, на другую часть денег куплю какой-нибудь скот, чтобы всегда было молоко, а остальное потрачу, чтобы поднять свой рыбный бизнес».

Нэнси, 22 года, малый бизнес. «Самая большая сложность в жизни — когда у меня не было денег заплатить за лечение ребенка в больнице, и поэтому ребенок скончался. На 1-й перевод я оплатила школьные сборы, купила овцу, а также потратила на расширение бизнеса. 2-й перевод — на штукатурку стен, чтобы в доме было не так пыльно, и на остаток построила кухню. На 3-й перевод мы решили выплатить мое приданое, так как мы 3 года вместе, но не могли соблюсти традицию».

Сара, 27 лет, натуральное хозяйство. «Я потратила перевод на покупку мебели, матраса, а также купила железные листы и гвозди и заплатила рабочим за помощь в строительстве дома. Достижение, которым я горжусь: хорошо умею выращивать и продавать овощи».

Денежные средства помогли этим девочкам избежать сексуальных отношений с пожилыми мужчинами, для того чтобы иметь деньги на жизнь. Без свободных наличных эти девочки могли бы буквально не позволить себе сделать безопасный выбор. Исследования показали, что в Эквадоре детский труд был сокращен почти на 80 % среди людей, получивших денежные переводы. Когда в Малави девочкам-подросткам стали давать денежные средства, уровень заболеваемости ВИЧ среди них упал аж на 50 %.

Негативный опыт — тоже результат

Кэролайн Тети, полевой директор GiveDirectly, работает с сельскими жителями почти ежедневно, чтобы убедиться, что эксперимент идет гладко. В эксперимент включили еще несколько деревень в Кении и Уганде. До сих пор Кэролайн наблюдала только несколько человек, которые неправильно распорядились деньгами.



Криспо, 40-летний наемный рабочий, сказал, что помимо основных нужд часть потратил на азартные игры и записал компакт-диск со своим пением. Но деньги, которые он вложил в компакт-диск, были украдены его партнером по записи, который исчез, когда пришло время продавать свежеприготовленные копии. «Я думаю, что со своим следующим проектом я буду более осторожен», — сказал Криспо.

Как решили эту проблему без угроз

GiveDirectly провели опыт с проговариванием целевого назначения денег. Получателям сказали: «Это деньги, чтобы улучшить жизнь ваших детей» или «Это деньги, чтобы помочь вашему бизнесу». В этом случае гораздо больше вероятность, что люди потратят деньги с умом. Простой и старый как мир способ внушения до сих пор работает.

Уверенность в завтрашнем дне заставляет людей меняться

Как правило, с ростом доходов люди начинают покупать те же продукты, что и раньше, только в больших количествах. Исследователь Дэвид Эванс заметил, что алкоголь и табак не относятся к таким товарам. Напротив, люди перестают употреблять алкоголь и наркотики как «утешение» в безнадежной ситуации. Получается, уверенность в завтрашнем дне помогает более осознанно распоряжаться деньгами. Когда человеку не нужно бояться за будущее свое и своих детей, он становится смелее в открытии своего дела и с большей охотой берется даже за сезонную, временную и творческую работу.

Аналогичный эксперимент в Финляндии

В 2017 году в Финляндии стартовал похожий эксперимент на национальном уровне: 2 000 человек стали получать каждый месяц по € 560 в 2017–2018 годах просто так, без обязательств. Цель эксперимента — стимулировать трудоустройство населения и снизить экономический стресс. Базовый доход почти не повлиял на уровень занятости: одни устроились на работу, а другие стали тратить освободившееся время на другие общественно значимые занятия. Молодежь, которой раньше приходилось зарабатывать на жизнь, в основном тратит деньги на учебу.