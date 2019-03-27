Что делает с нами одиночество и как меняет наше тело и сознание

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Одиночество в какой-то момент жизни касается всех: для одного это банальный поход в кино, для другого — невозможность поговорить по душам. Крайности? Да, потому что все мы разные. Когда мы сталкиваемся лицом к лицу с одиночеством, то не знаем, что делать. А результатом становится уход в себя, переедание, бессонница и мысли о том, что одиночество — ваш удел.

Наш организм вместе с нами переживает жизненные состояния, но трактует он их иначе, нежели мы ощущаем. Редакция AdMe.ru заинтересовалась этим вопросом и рассмотрела обе стороны медали.

Вас преследует чувство голода

Большое количество людей на планете заедают свои проблемы, тревоги, стресс вкусным пончиком, шоколадкой или пиццей. Подчас их аппетиты не знают границ, на время становится лучше, но зато потом приходит еще более свирепый эмоциональный голод. На уровне подсознания мы стараемся подсластить себе пилюлю, съедая очередную порцию еды, и все становится вроде бы уже и не так плохо. А наш организм в этот момент активно вырабатывает гормон голода — грелин. Ученые провели исследование, чтобы изучить связь между гормоном голода и одиночеством, и выяснили, что у людей, считающих себя одинокими, грелин в крови вырабатывается быстрее.

Слишком много времени уделяете покупкам в интернет-магазинах

Признаки одиночества могут быть и неявными. Одно исследование показало, что люди, которые переживают подобное состояние, чаще хотят что-либо купить. Они очень сосредоточены на материальных вещах, чтобы таким образом заполнить душевную пустоту. Кстати, возможно, у вашего друга не пресловутый шопоголизм, как вы думали, а чувство одиночества.

Вы не мечтаете и не можете порадоваться за других

Период затяжного одиночества может сопровождаться депрессией — человека больше ничего не радует. Из этого состояния надо быстрее выкарабкиваться. Люди, пережившие этот опыт, рекомендуют учиться радоваться за других людей, тогда и вы станете счастливее. Подумайте о людях, которые сейчас находятся там, где вам хотелось бы: на море, в горах или на вечеринке, представьте, что вы вместе с ними. Или же порадуйтесь за какое-нибудь научное открытие или победе школьников на олимпиаде. От таких мыслей вы сможете почувствовать удовольствие, у вас поднимется настроение.

Появляются мысли о том, что одиночество — ваш удел

Когда вы только что расстались со своим партнером, то кажется, что вы одни на всем белом свете и больше никогда никого не встретите. Вы начинаете углубляться в эту проблему. И абсолютно зря. Сегодня вы одиноки, но уже завтра может все измениться. Знайте это и запомните фразу: «Никакое чувство не окончательно».

Вы постоянно в напряжении

Человек, который завис в состоянии одиночества, обладает любопытной способностью: он становится более внимательным. Все опасения насчет того, что вы станете рассеянным и гораздо менее бдительным, провалились в научном плане. Когда человек привык быть один, он более сконцентрирован и внимателен, так как привык надеяться только на себя. Таким образом, одиночество переключает мозг в состояние сверхбдительности.

Не получается быстро уснуть, мучает бессонница

У одиночек есть весомое преимущество — им не надо постоянно отвоевывать одеяло и делить пространство в кровати. Но зато есть другая проблема. У них более беспокойный сон, они труднее засыпают и часто страдают бессонницей. К таким последствиям может приводить чувство незащищенности. Когда мы испытываем страх, то наш организм активно вырабатывает гормон кортизол, у одиноких людей он чаще повышен.

Все свободное время посвящаете просмотру сериалов

К еще одному неявному признаку можно отнести чрезмерное желание смотреть сериалы — своеобразный уход из реальной жизни. Проводя много времени за просмотром фильмов, человек погружается в другой, возможно, желанный мир, в котором насыщенная, полная и интересная жизнь. Киногерои с легкостью преодолевают все трудности, чего так не хватает именно вам. Поэтому нужно сконцентрироваться на реальном мире, на своей жизни.

Нет желания уделять себе время

Люди, которые стали резко принадлежать только себе, часто не знают, как теперь распоряжаться своим временем. Начинают от этого страдать, впадать в уныние. А действовать надо наоборот. То есть стараться максимально интересно и плотно планировать свой день. Прежде всего, чтобы в голову не лезли дурные мысли. И, конечно же, начинать радоваться времени, которое вы можете посвятить только себе.

Чувствуете себя никому не нужным

Опустились руки, потерян смысл жизни, одиночество сковало вас железными цепями, чувствуете себя ненужным. В такой ситуации необходимо преодолеть себя и позвонить старому другу. Он знает вас как, возможно, никто другой. Разговор с когда-то близким человеком поможет выплеснуться вашим чувствам, и вам станет непременно легче и уже не так одиноко.

Давно не пробовали ничего нового

Сделать первый шаг навстречу переменам очень сложно. Но чем дольше вы будете отказываться от этого шага, тем больше будете консервироваться в собственном соку. Выход из зоны комфорта непрост, но очень интересен. Пробуя делать новые вещи, вы познаете себя таким, о каком прежде не подозревали. И эти знания пойдут вам только на пользу. Если вы чувствуете, что еще не готовы к переменам, или на данный момент вас все устраивает, то лучше побыть какое-то время наедине с собой. Возможно, вы все же относитесь к категории людей, которым комфортно вести одинокую жизнь.