9 уловок мошенников, на которые попадаются даже автомобилисты со стажем

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К сожалению, некоторые люди используют свое креативное мышление для легкого и не совсем честного заработка. И больше всего от мошенников страдают автомобилисты, которым время от времени приходится оставлять своих железных коней без присмотра, например, во дворах жилых домов и на парковках торговых центров. Так, пока автовладелец спит или совершает покупки, жулики могут прицепить к колесу машины замок или снять номера, чтобы потребовать выкуп за них. А могут брызнуть на двигатель маслом и затем разыграть целый спектакль.

Это лишь несколько хитрых способов выкачивания денег из карманов водителей. AdMe.ru выяснил, что попасться на удочку аферистов можно не только на стоянке, но и в пути. Вот 9 ситуаций, в которых нужно действовать без паники, обдуманно и вооружившись нашими советами.

1. Конверт в машине

Что делают мошенники: Представьте, что вы оставили машину на ночь у дома, а утром обнаружили внутри нее запечатанный конверт с письмом. А автомобиль ведь был заперт, и никакого конверта в нем не было! Становится очевидно, что кто-то смог проникнуть в машину. В письме говорится: «...Сигнализация была протестирована на вскрытие, и тест был провален. Отблагодарите нас финансово за проверку вашей защитной системы, и мы вышлем вам АВТОРСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, как улучшить охранную систему вашего железного друга». Автовладельцы, обеспокоенные тем, что в их автомобиль смогли проникнуть, переводят деньги, ожидая получить «авторские советы». Но в ответ, конечно же, ничего не приходит. Что делать автовладельцу: В любом случае не перечисляйте свои деньги мошенникам, так как это будет стимулировать их и дальше продолжать свое грязное дело.

Вызывайте правоохранительные органы.

По возможности оставляйте машину на охраняемой стоянке хотя бы первое время.

Установите более качественную сигнализацию, защищенную от перехвата сигнала.

Как вариант, некоторое время не пользуйтесь сигнализацией, а закрывайте автомобиль ключом. Тогда у мошенников не получится перехватить сигнал кодграббером.

Поставьте дополнительную защиту от угона.

Если указан номер карты, выясните, какой банк ее выпустил, обратитесь туда и попросите заблокировать.

2. «Сбитый» человек на парковке

Что делают мошенники: Представьте, что вы медленно едете по парковке торгового центра в поисках свободного места. Мимо идет человек и разговаривает по телефону. Внезапно он падает, причем так, что выворачивает боковое зеркало машины, а то и вовсе его выламывает. После этого «потерпевший» предъявляет претензии невнимательному водителю и собирается вызвать полицию, что грозит крупным штрафом. Но можно договориться на месте. Как правило, автовладелец желает поскорее урегулировать этот инцидент на месте и соглашается на второй вариант, особенно если сумма «примирения» небольшая. И вот он отдает деньги, попавшись на удочку мошенника. Что делать автовладельцу: По возможности еще до вызова полиции снимайте на видео происходящий диалог с «пострадавшим», поищите свидетелей.

Вызывайте сотрудников полиции, которые на месте решат, кто виноват, а кто нет. Мошенники, как правило, решают не дожидаться их приезда.

Если все произошло на парковке торгового центра, найдите охранников и попросите их показать момент «столкновения» с пешеходом, снятый на камеру наблюдения.

Если «потерпевший» не имеет каких-либо претензий к вам, снимите на видео ваше перемирие. Иначе потом может внезапно выясниться, что вы чуть ли не переехали человека и при этом оставили место ДТП. А это грозит более серьезными проблемами. Кстати, аналогичная схема развода на деньги используется, когда водитель сдает назад, покидая место парковки, и якобы сбивает человека.

3. Белый дым из-под машины

Что делают мошенники: Пока вы ходите по своим делам, мошенник брызгает маслом (или другим веществом) на глушитель вашего автомобиля или снизу в области двигателя. Вы возвращаетесь, заводите машину, и в момент движения масло начинает гореть, а из глушителя (или из-под капота) идут клубы белого дыма. Тут же рядом оказывается человек, который всячески подает вам тревожные сигналы, якобы с машиной что-то не так. Вы открываете капот, чтобы узнать, что случилось, а благородный помощник просит вас завести авто. Пока вы сядете за руль, он совершит несколько манипуляций под капотом, и авто не заведется. Тут же якобы случайно рядом проедет эвакуатор и предложит дешево довезти машину до сервиса. Таким хитрым образом вас вынудят воспользоваться услугами эвакуатора. А в худшем случае могут развести еще и на СТО, сотрудники которой окажутся в сговоре с эвакуаторщиками. Они-то будут знать, в чем неполадка, а вам скажут, что сломалась дорогостоящая запчасть. Особенно хорошо такой развод проходит с иногородними автомобилями, водители которых вряд ли потребуют отвезти их в свой проверенный сервис. Что делать автовладельцу: Попытайтесь для начала самостоятельно выяснить происхождение белого дыма и не подпускайте к капоту машины посторонних людей.

Посмотрите, горят ли на приборной панели индикаторы о неполадках двигателя.

В крайнем случае медленно езжайте до ближайшей СТО. Вероятнее всего, во время движения белый дым постепенно исчезнет.

И отказывайтесь от услуг оказавшегося тут как тут эвакуатора.

4. Внезапная помощь благородного рыцаря. За деньги

Что делают мошенники: Есть и другая версия схемы с белым дымом, которую применяют по отношению к водителям-женщинам. Так, одна девушка спокойно ехала по дороге, как внезапно ее подрезали и вынудили остановиться. К ней подошел мужчина и заявил, что из-под капота ее автомобиля валит белый дым. Девушка поверила и по просьбе мужчины открыла капот. Он незаметно брызнул маслом на коллектор, из-за чего действительно появился дым. Мужчина предложил помощь и, немного поковырявшись и якобы устранив неполадку, настойчиво стал просить денег «за труды». Естественно, девушка отдала требуемую сумму. Как потом выяснилось, компьютер ошибок не выдавал и вообще никаких неполадок с машиной не было. Что делать автовладельцу: Отказывайтесь от любой предлагаемой подозрительной помощи и звоните кому-то из близких или проверенному мастеру, обрисовав по телефону всю ситуацию.

Если вы не слышите посторонних шумов из-под капота, не наблюдаете каких-либо визуальных признаков неисправности, а бортовой компьютер молчит, продолжайте свой путь и не обращайте внимания на мошенников.

5. Способы выманить водителя из машины

Что делают мошенники: Эти уловки стары как мир, но, к сожалению, многие до сих пор на них ведутся. Так, чтобы выманить вас из машины, мошенники могут, например, под передний бампер подложить пластиковую 5-литровую бутылку или канистру. Когда вы начнете движение, то услышите резкий скрежет, а рядом увидите мужчину, который судорожно вам машет. Вы выйдете из машины и заглянете под бампер в поисках источника шума, а в это время сообщники мужчины вытащат из салона сумку и другие ценные вещи. Также мошенники могут проколоть колесо, бросить на лобовое стекло пакет с кефиром, отвлечь водителя разговором. Все только для того, чтобы водитель вышел из машины, забыв заблокировать двери. Что делать автовладельцу: Когда садитесь в машину, всегда блокируйте двери.

В случае обнаружения постороннего шума остановитесь, выходите из машины и тут же закрывайте ее. И только затем приступайте к осмотру. Причем сумку можно взять с собой.

6. Записки с угрозами разбить или угнать машину, спущенные колеса, цепи и замки

Что делают мошенники: Представьте, что утром вы подходите к своей машине и обнаруживаете, что: Под дворником лежит записка с текстом вроде такого: «Я отсидел срок. Недавно вышел, денег нет. Переведи мне карту энную сумму денег, иначе я разобью твой автомобиль». Также текст может содержать угрозу угнать транспортное средство.

Машина прикована цепью и замками к соседнему автомобилю.

На автомобиле спущены колеса и выкручены золотники.

На одной из спиц легкосплавного диска висит амбарный замок, не позволяющий колесу свободно вращаться. Во всех этих случаях также будет лежать записка с текстом вроде «Переведи деньги — и проблема будет решена». Что делать автовладельцу: Вызывайте полицию, чтобы зафиксировать очередные способы вымогательства.

Хотя бы первое время оставляйте машину на охраняемой стоянке или под камерами наблюдения.

Возите в машине запасные золотники и компрессор для подкачки колес, не помешает и ножовка по металлу.

7. Угроза штрафом

Что делают мошенники: Еще один оригинальный способ вымогательства денег зафиксирован в Санкт-Петербурге. Мошенник находит жертву, которая припарковалась, нарушив ПДД, кладет под дворник записку с требованием в течение 2 дней перечислить 490 рублей на QIWI-кошелек. В противном случае он обещает направить «фотодоказательства» в ГИБДД. И в этом случае автомобилисту придется оплатить штраф в 3 000 рублей Что делать автовладельцу: Во-первых, не паркуйтесь под запрещающими знаками.

Если это уже случилось и вы обнаружили подобное «письмо счастья», знайте, что вымогатели вряд ли исполнят свою угрозу. Как заявили в российском ГИБДД, они не принимают анонимные обращения. А если мошенники раскроют свою личность, то есть шанс наказать их за вымогательство.

8. Кража номеров машины из другого региона или страны

Что делают мошенники: Такую мошенническую схему чаще всего практикуют на небольших курортах, куда приезжают отдыхающие со всех уголков страны или из-за рубежа. Конечно же, под дворником вымогатели оставляют записку с требованием перевести определенную сумму на карту или номер телефона, обещая, что после этого они укажут, где спрятали автомобильные номера. Что делать автовладельцу: Вызывайте полицию.

Обязательно поищите номера своей машины в радиусе 200–300 метров. Велика вероятность, что мошенник спрятал их где-нибудь поблизости. Осмотрите мусорные баки, водосточные трубы, кусты, щели между ступеньками, бордюрами или между гаражами.

Прикручивайте номера насквозь к бамперу болтами с контргайками или используйте специальные антивандальные рамки, которые сейчас можно купить практически в любом автомагазине.

Или просто снимайте номера с машины и оставляйте их в багажнике или берите с собой в гостиничный номер.

9. Фейковый иностранец за рулем

Что делают мошенники: Эта схема процветает не годами, а целыми десятилетиями, но доверчивые люди до сих пор попадаются на удочку. Суть развода проста: где-нибудь на трассе вас останавливает человек, стоящий рядом с автомобилем с иностранными номерами и включенной «аварийкой». Мужчина на ломанном языке объясняет, что «сами мы не местные, бензин закончился, денег нет или не успели поменять / снять в банкомате, выручи, купи мое кольцо золотое или цепочку, дай сколько не жалко». В 99 % случаев это наглый развод, когда под видом драгоценного изделия пытаются обменять копеечную бижутерию. Что делать автовладельцу: Когда вы слышите подобные просьбы, сразу езжайте дальше, так как вас явно пытаются обмануть.

Или предложите несчастному «иностранцу» подкинуть его до ближайшей заправки, где он сможет снять в банкомате деньги и набрать в канистру немного топлива. С большой долей вероятности тот откажется и уйдет ловить следующего доверчивого водителя.

Еще несколько рекомендаций, как не попасться на удочку мошенников

Не оставляйте в машине ценные предметы, особенно на видном месте.

При длительных остановках (на светофоре, в пробке или во время ожидания пассажира) блокируйте двери и поднимайте стекло.

Повесьте на лобовое стекло видеорегистратор с датчиками удара и движения. А еще лучше и на заднее стекло.

После того как закрыли автомобиль, проверьте все двери и багажник — возможно, они оказались незапертыми.

Относитесь с подозрением ко всем незнакомцам, которые приближаются к вашей машине и ведут себя странно. Если чувствуете неладное, лучше не выходить из машины без необходимости.

А вы или ваши знакомые автовладельцы попадались на мошеннические уловки, о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите в комментариях, эти истории будут уроком для всех нас.