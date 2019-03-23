9 уловок мошенников, на которые попадаются даже автомобилисты со стажем
К сожалению, некоторые люди используют свое креативное мышление для легкого и не совсем честного заработка. И больше всего от мошенников страдают автомобилисты, которым время от времени приходится оставлять своих железных коней без присмотра, например, во дворах жилых домов и на парковках торговых центров. Так, пока автовладелец спит или совершает покупки, жулики могут прицепить к колесу машины замок или снять номера, чтобы потребовать выкуп за них. А могут брызнуть на двигатель маслом и затем разыграть целый спектакль.
Это лишь несколько хитрых способов выкачивания денег из карманов водителей. AdMe.ru выяснил, что попасться на удочку аферистов можно не только на стоянке, но и в пути. Вот 9 ситуаций, в которых нужно действовать без паники, обдуманно и вооружившись нашими советами.
1. Конверт в машине
Что делают мошенники:
Представьте, что вы оставили машину на ночь у дома, а утром обнаружили внутри нее запечатанный конверт с письмом. А автомобиль ведь был заперт, и никакого конверта в нем не было! Становится очевидно, что кто-то смог проникнуть в машину. В письме говорится: «...Сигнализация была протестирована на вскрытие, и тест был провален. Отблагодарите нас финансово за проверку вашей защитной системы, и мы вышлем вам АВТОРСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, как улучшить охранную систему вашего железного друга». Автовладельцы, обеспокоенные тем, что в их автомобиль смогли проникнуть, переводят деньги, ожидая получить «авторские советы». Но в ответ, конечно же, ничего не приходит.
Что делать автовладельцу:
- В любом случае не перечисляйте свои деньги мошенникам, так как это будет стимулировать их и дальше продолжать свое грязное дело.
- Вызывайте правоохранительные органы.
- По возможности оставляйте машину на охраняемой стоянке хотя бы первое время.
- Установите более качественную сигнализацию, защищенную от перехвата сигнала.
- Как вариант, некоторое время не пользуйтесь сигнализацией, а закрывайте автомобиль ключом. Тогда у мошенников не получится перехватить сигнал кодграббером.
- Поставьте дополнительную защиту от угона.
- Если указан номер карты, выясните, какой банк ее выпустил, обратитесь туда и попросите заблокировать.
2. «Сбитый» человек на парковке
Что делают мошенники:
Представьте, что вы медленно едете по парковке торгового центра в поисках свободного места. Мимо идет человек и разговаривает по телефону. Внезапно он падает, причем так, что выворачивает боковое зеркало машины, а то и вовсе его выламывает. После этого «потерпевший» предъявляет претензии невнимательному водителю и собирается вызвать полицию, что грозит крупным штрафом. Но можно договориться на месте.
Как правило, автовладелец желает поскорее урегулировать этот инцидент на месте и соглашается на второй вариант, особенно если сумма «примирения» небольшая. И вот он отдает деньги, попавшись на удочку мошенника.
Что делать автовладельцу:
- По возможности еще до вызова полиции снимайте на видео происходящий диалог с «пострадавшим», поищите свидетелей.
- Вызывайте сотрудников полиции, которые на месте решат, кто виноват, а кто нет. Мошенники, как правило, решают не дожидаться их приезда.
- Если все произошло на парковке торгового центра, найдите охранников и попросите их показать момент «столкновения» с пешеходом, снятый на камеру наблюдения.
- Если «потерпевший» не имеет каких-либо претензий к вам, снимите на видео ваше перемирие. Иначе потом может внезапно выясниться, что вы чуть ли не переехали человека и при этом оставили место ДТП. А это грозит более серьезными проблемами.
Кстати, аналогичная схема развода на деньги используется, когда водитель сдает назад, покидая место парковки, и якобы сбивает человека.
3. Белый дым из-под машины
Что делают мошенники:
Пока вы ходите по своим делам, мошенник брызгает маслом (или другим веществом) на глушитель вашего автомобиля или снизу в области двигателя. Вы возвращаетесь, заводите машину, и в момент движения масло начинает гореть, а из глушителя (или из-под капота) идут клубы белого дыма. Тут же рядом оказывается человек, который всячески подает вам тревожные сигналы, якобы с машиной что-то не так. Вы открываете капот, чтобы узнать, что случилось, а благородный помощник просит вас завести авто. Пока вы сядете за руль, он совершит несколько манипуляций под капотом, и авто не заведется. Тут же якобы случайно рядом проедет эвакуатор и предложит дешево довезти машину до сервиса. Таким хитрым образом вас вынудят воспользоваться услугами эвакуатора.
А в худшем случае могут развести еще и на СТО, сотрудники которой окажутся в сговоре с эвакуаторщиками. Они-то будут знать, в чем неполадка, а вам скажут, что сломалась дорогостоящая запчасть. Особенно хорошо такой развод проходит с иногородними автомобилями, водители которых вряд ли потребуют отвезти их в свой проверенный сервис.
Что делать автовладельцу:
- Попытайтесь для начала самостоятельно выяснить происхождение белого дыма и не подпускайте к капоту машины посторонних людей.
- Посмотрите, горят ли на приборной панели индикаторы о неполадках двигателя.
- В крайнем случае медленно езжайте до ближайшей СТО. Вероятнее всего, во время движения белый дым постепенно исчезнет.
- И отказывайтесь от услуг оказавшегося тут как тут эвакуатора.
4. Внезапная помощь благородного рыцаря. За деньги
Что делают мошенники:
Есть и другая версия схемы с белым дымом, которую применяют по отношению к водителям-женщинам. Так, одна девушка спокойно ехала по дороге, как внезапно ее подрезали и вынудили остановиться. К ней подошел мужчина и заявил, что из-под капота ее автомобиля валит белый дым. Девушка поверила и по просьбе мужчины открыла капот. Он незаметно брызнул маслом на коллектор, из-за чего действительно появился дым. Мужчина предложил помощь и, немного поковырявшись и якобы устранив неполадку, настойчиво стал просить денег «за труды». Естественно, девушка отдала требуемую сумму.
Как потом выяснилось, компьютер ошибок не выдавал и вообще никаких неполадок с машиной не было.
Что делать автовладельцу:
- Отказывайтесь от любой предлагаемой подозрительной помощи и звоните кому-то из близких или проверенному мастеру, обрисовав по телефону всю ситуацию.
- Если вы не слышите посторонних шумов из-под капота, не наблюдаете каких-либо визуальных признаков неисправности, а бортовой компьютер молчит, продолжайте свой путь и не обращайте внимания на мошенников.
5. Способы выманить водителя из машины
Что делают мошенники:
Эти уловки стары как мир, но, к сожалению, многие до сих пор на них ведутся. Так, чтобы выманить вас из машины, мошенники могут, например, под передний бампер подложить пластиковую 5-литровую бутылку или канистру. Когда вы начнете движение, то услышите резкий скрежет, а рядом увидите мужчину, который судорожно вам машет. Вы выйдете из машины и заглянете под бампер в поисках источника шума, а в это время сообщники мужчины вытащат из салона сумку и другие ценные вещи.
Также мошенники могут проколоть колесо, бросить на лобовое стекло пакет с кефиром, отвлечь водителя разговором. Все только для того, чтобы водитель вышел из машины, забыв заблокировать двери.
Что делать автовладельцу:
- Когда садитесь в машину, всегда блокируйте двери.
- В случае обнаружения постороннего шума остановитесь, выходите из машины и тут же закрывайте ее. И только затем приступайте к осмотру. Причем сумку можно взять с собой.
6. Записки с угрозами разбить или угнать машину, спущенные колеса, цепи и замки
Что делают мошенники:
Представьте, что утром вы подходите к своей машине и обнаруживаете, что:
- Под дворником лежит записка с текстом вроде такого: «Я отсидел срок. Недавно вышел, денег нет. Переведи мне карту энную сумму денег, иначе я разобью твой автомобиль». Также текст может содержать угрозу угнать транспортное средство.
- Машина прикована цепью и замками к соседнему автомобилю.
- На автомобиле спущены колеса и выкручены золотники.
- На одной из спиц легкосплавного диска висит амбарный замок, не позволяющий колесу свободно вращаться.
Во всех этих случаях также будет лежать записка с текстом вроде «Переведи деньги — и проблема будет решена».
Что делать автовладельцу:
- Вызывайте полицию, чтобы зафиксировать очередные способы вымогательства.
- Хотя бы первое время оставляйте машину на охраняемой стоянке или под камерами наблюдения.
- Возите в машине запасные золотники и компрессор для подкачки колес, не помешает и ножовка по металлу.
7. Угроза штрафом
Что делают мошенники:
Еще один оригинальный способ вымогательства денег зафиксирован в Санкт-Петербурге. Мошенник находит жертву, которая припарковалась, нарушив ПДД, кладет под дворник записку с требованием в течение 2 дней перечислить 490 рублей на QIWI-кошелек. В противном случае он обещает направить «фотодоказательства» в ГИБДД. И в этом случае автомобилисту придется оплатить штраф в 3 000 рублей
Что делать автовладельцу:
- Во-первых, не паркуйтесь под запрещающими знаками.
- Если это уже случилось и вы обнаружили подобное «письмо счастья», знайте, что вымогатели вряд ли исполнят свою угрозу. Как заявили в российском ГИБДД, они не принимают анонимные обращения. А если мошенники раскроют свою личность, то есть шанс наказать их за вымогательство.
8. Кража номеров машины из другого региона или страны
Что делают мошенники:
Такую мошенническую схему чаще всего практикуют на небольших курортах, куда приезжают отдыхающие со всех уголков страны или из-за рубежа. Конечно же, под дворником вымогатели оставляют записку с требованием перевести определенную сумму на карту или номер телефона, обещая, что после этого они укажут, где спрятали автомобильные номера.
Что делать автовладельцу:
- Вызывайте полицию.
- Обязательно поищите номера своей машины в радиусе 200–300 метров. Велика вероятность, что мошенник спрятал их где-нибудь поблизости. Осмотрите мусорные баки, водосточные трубы, кусты, щели между ступеньками, бордюрами или между гаражами.
- Прикручивайте номера насквозь к бамперу болтами с контргайками или используйте специальные антивандальные рамки, которые сейчас можно купить практически в любом автомагазине.
- Или просто снимайте номера с машины и оставляйте их в багажнике или берите с собой в гостиничный номер.
9. Фейковый иностранец за рулем
Что делают мошенники:
Эта схема процветает не годами, а целыми десятилетиями, но доверчивые люди до сих пор попадаются на удочку. Суть развода проста: где-нибудь на трассе вас останавливает человек, стоящий рядом с автомобилем с иностранными номерами и включенной «аварийкой». Мужчина на ломанном языке объясняет, что «сами мы не местные, бензин закончился, денег нет или не успели поменять / снять в банкомате, выручи, купи мое кольцо золотое или цепочку, дай сколько не жалко». В 99 % случаев это наглый развод, когда под видом драгоценного изделия пытаются обменять копеечную бижутерию.
Что делать автовладельцу:
- Когда вы слышите подобные просьбы, сразу езжайте дальше, так как вас явно пытаются обмануть.
- Или предложите несчастному «иностранцу» подкинуть его до ближайшей заправки, где он сможет снять в банкомате деньги и набрать в канистру немного топлива. С большой долей вероятности тот откажется и уйдет ловить следующего доверчивого водителя.
Еще несколько рекомендаций, как не попасться на удочку мошенников
- Не оставляйте в машине ценные предметы, особенно на видном месте.
- При длительных остановках (на светофоре, в пробке или во время ожидания пассажира) блокируйте двери и поднимайте стекло.
- Повесьте на лобовое стекло видеорегистратор с датчиками удара и движения. А еще лучше и на заднее стекло.
- После того как закрыли автомобиль, проверьте все двери и багажник — возможно, они оказались незапертыми.
- Относитесь с подозрением ко всем незнакомцам, которые приближаются к вашей машине и ведут себя странно. Если чувствуете неладное, лучше не выходить из машины без необходимости.
А вы или ваши знакомые автовладельцы попадались на мошеннические уловки, о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите в комментариях, эти истории будут уроком для всех нас.
Фото на превью denodenchik / pikabu