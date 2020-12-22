9 признаков истинного нарцисса, на чей крючок попасться проще простого

Термин «нарциссизм» сейчас можно встретить буквально повсюду. Нередко этим словом припечатывают тех, кого не лишним было бы «спустить с небес на землю». Например, дотошных педантов или махровых эгоистов. На самом деле этот диагноз гораздо шире дежурного клише. А нарциссическими наклонностями обладают лишь около 5 % населения.

Мы в AdMe.ru обратились к исследованиям ведущих психологов и выделили несколько признаков истинного нарциссизма. Предупреждаем, найти их можно не только у друзей и знакомых, но даже у самого себя. А чтобы ослабить напряжение в этой непростой теме, проиллюстрировать поведение нарциссов мы решили на тех, кто знает толк в самолюбовании, — роскошных и чуточку наглых котах.

Раздутое самомнение и непомерная гордыня

Истинный нарцисс убежден в своей уникальности и неповторимости. Он верит, что рожден для того, чтобы блистать, и что простым смертным до него ой как далеко. Отсюда возникает и раздутое чувство собственной важности, и наплевательское отношение к окружающим. На работе такой человек будет постоянно требовать к себе почтительного отношения, даже если единственное, что он умеет, — это мастерски отлынивать от обязанностей. Дома он будет демонстративно оставлять за собой немытые чашки и тарелки, разбрасывать грязную одежду, искренне полагая, что обслуживать его быт должны другие люди (например, члены семьи), ведь он выше всего этого.

Фантазии о грандиозном успехе, безграничной силе, неземной красоте или идеальной любви

Глубоко внутри нарциссы, как правило, чувствуют себя ущербными и никчемными. Чаще всего это является результатом несоответствия идеализированным ожиданиям родителей, возложенным на них еще в детстве: учиться на одни пятерки, занимать только первые места на соревнованиях, быть лучшим в классе. Спасение от невыносимых мук стыда такие люди находят в постоянных фантазиях, где они как по волшебству превращаются в кого-то иного: крутого парня, ослепительную красавицу, большого начальника или суперзвезду. Нюанс в том, что, мечтая о небывалых высотах, нарциссы хотят получить все и сразу, не напрягаясь. Ведь, по их мнению, тратить время на изнурительный труд — это выше их достоинства.

Вера в то, что понять и оценить его могут только люди с высоким статусом

Нарциссу очень важно постоянно поддерживать собственный статус как в чужих, так и в своих глазах. Поэтому он настойчиво ищет общения с успешными и влиятельными людьми, всячески подчеркивая: «Я в их команде, а значит, тоже чего-то стою». В целом настоящий нарцисс всегда повышает свою самооценку за счет других. Если такому человеку не удается влиться в компанию людей с высоким статусом, он ищет того, на ком можно было бы отыграться. Нередко козлом отпущения становится спутник жизни. Обесценивания в стиле «как я с тобой живу», «другой на моем месте давно бы сбежал», «скажи спасибо, что я терплю тебя» помогают нарциссу повышать собственную значимость за счет унижения другого, пусть и близкого, человека.

Чрезмерная потребность в восхищении

Человек, обладающий нарциссическими склонностями, жаждет похвалы. Нередко это является следствием детской психологической травмы: исследования показали, что у большинства нарциссов была эмоционально холодная мать, чье внимание можно было заслужить только за счет каких-либо талантов и достижений. Оставаясь абсолютно равнодушными внутри, нарциссы могут искусно маскироваться под отзывчивых и сострадательных людей. Они будут демонстративно помогать непутевым родственникам, взваливать на себя работу, от которой все отказались, но вовсе не из-за эмпатии и душевной чуткости. Уход за другими позволяет таким людям получить порцию одобрения общества, реализовать представления о самом себе и удовлетворить потребность в восхищении.

Уверенность, будто у него есть особенные права

Крылатая фраза «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» прекрасно описывает отношение нарцисса к самому себе и к окружающим. Он искренне считает, что ему все должны, а вот он никому ничего не должен. Отсюда вытекает и чрезмерная требовательность: такой человек искренне ждет от окружающих особого благоговения, а когда его ожидания не оправдываются, приходит в ярость.

Так, один из партнеров может контролировать каждый шаг своей второй половинки, проверять ее личные переписки и ограничивать в общении с «лицами, не заслуживающими доверия». Но стоит другой стороне выступить с ответным требованием, как нарцисс обрушится на нее с яростным гневом, аргументируя: «Мне так делать можно, тебе — нельзя».

Потребительское отношение к окружающим

В основе практически любого действия нарцисса лежит желание «отхватить лучший кусок». Поэтому такой человек без зазрения совести позволяет себе идти по головам, преступая все рамки приличия. Используя других людей в корыстных целях, нарцисс может вести себя как требовательно и агрессивно, так и учтиво и деликатно. Лесть, восторженная похвала, умение очаровать собеседника — это всего лишь инструменты, которые помогают нарциссу получить желаемое без лишних хлопот.

Равнодушие к чужим проблемам

Не нужно даже пытаться достучаться до сердца нарцисса. Стоит начать делиться своими переживаниями, как человек перебьет на полуслове: «Мне бы твои проблемы! Кстати, у меня вот был случай...» Что бы ни произошло, собственные проблемы всегда будут волновать его больше всего на свете.

Долгое время считалось, что у людей с нарциссическим складом личности просто физически отсутствует способность к эмпатии. Однако, как показали последние исследования, это вовсе не так. Нарциссы способны переживать, просто не хотят этого делать. И потому нет никакого смысла разговаривать с такими людьми по душам. Любые обвинения в свой адрес истинный нарцисс обернет против собеседника: «Ты сам все придумал», «Не было такого», «Вечно ты меня во всем обвиняешь». Преднамеренная попытка заставить кого-то чувствовать себя сумасшедшим, неправым, глупым — особая тактика манипуляции, которая позволяет нарциссу защитить свое эго от нападок, которых он боится как огня.

Зависть другим или вера в то, что ему завидуют

Если кто-то успешнее, богаче, красивее, то одно упоминание имени такого человека вызовет у нарцисса приступ неконтролируемой зависти. Ну не может он просто жить и ни с кем себя не сравнивать. Правда, вместо того чтобы признаться себе в этом деструктивном чувстве, нарцисс убеждает себя в том, что завидуют не он, а те, другие. Вера в то, что окружающие завидуют и в душе мечтают быть похожими на него, помогает нарциссу легче пережить личные провалы: «Это не я такой, это все тайные и явные недоброжелатели хотят помешать моему успеху».

Заносчивость и высокомерное поведение

Душа нарцисса на самом деле полна страхов, тревог, гнетущего чувства пустоты и одиночества. Не желая сознаться в собственном стыде и боли, нарцисс прячется за маской заносчивости и презрения. Защитные «доспехи» высокомерия помогают ему скрыть собственную уязвимость. Своей надменностью («Я круче тебя») он как бы ставит другого человека на ступень ниже. Ведь нарциссу, чтобы победить, нужен кто-то, кто должен проиграть.