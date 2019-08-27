9 причин, по которым бабушки не должны воспитывать ваших детей

29 5 47 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда в молодой семье появляется ребенок, многие бабушки начинают предлагать свою помощь в уходе и воспитании малыша. Жаль только, они редко следуют инструкциям, оставленным мамами и папами перед уходом на работу. На этом фоне часто зреют конфликты. В педагогических приемах старших родителей всегда найдется ряд послаблений, за которые их самих можно «поставить в угол».

AdMe.ru только за контакт поколений. Но все же мы решили рассмотреть причины, по которым воспитывать детей лучше самостоятельно, не заручаясь поддержкой бабушек и дедушек.

1. Устаревшие приемы ухода за ребенком

Раньше детей купали при температуре 37 градусов, а теперь закаляют с пеленок и купают при 33–34 градусах и даже ниже. В Советском Союзе детей кормили коровьим молоком и давали соки. Сейчас существуют молочные смеси, в состав которых включены все нужные витамины. Раньше учили, что необходимо туго пеленать. Но подумайте: есть ли хоть одно живое существо на планете, не дающее своему детенышу пошевелиться? Несмотря на это, бабушка будет, конечно, идти по проторенному пути и не слушать ваши «глупости из интернетов». Что делать: Не бойтесь спорить и объяснять, что сейчас жизнь очень изменилась и многое из того, что было правильно в прошлом, стало бессмысленным. Поставьте условие, что если бабушка хочет участвовать в процессе ухода, то делать это она должна по новым правилам.

2. Навязывание своей модели воспитания

Методы воспитания, которые были приняты 30 лет назад, значительно отличаются от современных. Нынешних бабушек и дедушек держали в строгости. Когда они родили своих детей, повсеместно было распространено мнение, что на руки дитя брать нельзя, а то «приручишь» — нужно оставить без внимания, мол, новорожденный покричит и успокоится. Поэтому они до сих пор недооценивают важность проявления теплоты и любви в отношениях с малышом. Что делать: Родителям лучше сразу установить правила общения со своим ребенком для всех, кто принимает участие в его жизни. Те должны быть предельно ясно сформулированы, а выполнять их должны все: если правило распространяется на одну бабушку, то и на вторую тоже.

3. Избалованность

Есть за бабушками один грех: они балуют своих внуков. Например, в семье, в которой растет ребенок, может быть принято, чтобы каждый член семьи убирал посуду за собой после ужина. Находясь у бабушки, ребенок может услышать, что этого делать не нужно: старшие все готовы выполнить сами. Так малыш попадает в диссонанс и не понимает, как же себя вести: значимые для него люди требуют от него разных вещей. Что делать: Важно обговорить, что родители допускают при общении с ребенком, а что находится под строгим запретом. Если же бабушке точка зрения не кажется правильной, то можно принести вырезки из статей, показать книги авторитетных авторов и доказать, почему делать нужно так, а не иначе. Должно сработать, ведь в конечном счете ей движет в первую очередь любовь к малышу.

4. Контроль семейной жизни

Помогая с ребенком бабушка может невольно перекинуть внимание на вашу личную семейную жизнь. Ее начинает интересовать абсолютно все: готовка, покупки, времяпрепровождение. Она может высказать свое недовольство тем, что мама слишком много работает и недостаточно качественно проводит время с отпрыском: «Почему это вы играете, а не читаете?» Что делать: Научиться выстраивать границы. Когда создается новая семья, важно обрисовать своей маме и свекрови линию, которую они не могут переступать. Не хотите получать бытовые советы Капитана Очевидности — скажите об этом сразу, а не после того, как терпение начнет подходить к концу.

5. Подрыв авторитета родителей

Старшее поколение обычно имеет свой взгляд на воспитание детей и позволяет себе высказывать это при внуках. Представьте ситуацию: дети балуются, мама пытается их успокоить и грозится за их поведение оставить без сладкого. И тут между мамой и детьми встает бабушка с комментарием: «Да не слушайте вы маму! Прекратите безобразничать и пойдемте за мороженым». Авторитет потерян: дети видят, что их родителей отчитывают, и ни во что не ставят их слова. Так появляется риск развития проблемного поведения. Что делать: Договоритесь, что все претензии и комментарии должны озвучиваться без присутствия малыша.

6. Пример, который тормозит ребенка

Из-за слишком большой занятости некоторые родители подолгу оставляют детей у бабушки, думая, что так для них будет лучше. Но дети учатся, копируя поведение взрослых. Если мама и папа пропадают на работе, а кроху оставили бабушке, то именно работа станет для малыша причиной, по которой он не видит самых близких людей. А если взрослые к тому же будут жаловаться на то, как сильно они устают, то ребенок сам не будет любить трудиться. Что делать: Постараться скорректировать рабочий график и почаще быть рядом с детьми. Во время своего отсутствия в течение дня можно просить бабушку посидеть с внуком, но при каждой возможности забирать ребенка домой. Если малыш будет расти с родителями, то в его голове со временем установится связь между их напряженной работой и следующей за ней радостью встречи. В ситуации же, когда он будет проводить больше времени с бабушкой и дедушкой, лишь иногда видя маму и папу, у него сформируется мнение, что он для родителей обуза.

7. Принятие ответственных решений

Процесс ухода за ребенком всегда требует принятия весьма серьезных решений. И если этого не делают мама с папой, то за дело берется бабушка. А ее воспитание отличается повышенной заботливостью, граничащей с патологией. Что делать: Родители должны взять на себя полную ответственность за счастье и здоровье малыша. Раз вы просите чего-то не делать — не кормить, не одевать, не давать, не покупать, — то предоставьте все необходимое. Бабушка готова одеть — скажите, во что. Готова покормить — скажите, чем, какой температуры, в каком количестве.

8. Чрезмерная опека ребенка

Бабушка может кутать внука в несколько слоев одежды в теплую погоду; не ходить с ним на прогулку, потому что он может убежать, а она боится не догнать; делать за него уроки или выполнять за него какие-то обязанности по дому. Однозначно она хочет помочь, но тем самым обрекает родителей на новые проблемы. Ведь взрослеть в таких условиях их чаду гораздо сложнее. Что делать: Пригласите старших провести время в вашем доме, и пусть они со стороны посмотрят, как ребенок ведет себя при вас, какие обязанности у него есть по дому, и попросите в их (бабушки и дедушки) доме сохранять эти правила тоже.

9. Перекармливание

Согласно исследованиям, большинство детей, которые находятся на постоянном попечении бабушек и дедушек, имеет повышенный риск ожирения по сравнению с теми, кто живет с родителями. Сердобольные пожилые люди легко поддаются манипуляциям со стороны сообразительных карапузов. Они знают: стоит покапризничать и пустить слезу, как им тут же дадут запрещенную еду. Что делать: Ознакомить с проблемами, которые ждут ребенка, страдающего лишним весом, включая болезни (аллергия, диабет, нарушения работы сердца, астма). И со статистикой: в современном мире здоровью угрожает не голод, а избыток калорий.

Причины такого поведения

Потребность в любви. Реализация этой потребности обычно приводит к тому, что бабушка начинает выполнять все прихоти малыша. Чтобы ее поведение стало более адекватно, нужно постараться изменить свое отношение к ней. Молодые родители должны уделять ей больше внимания и общаться с ней. Знание того, что ее любят, поможет ей более разумно общаться с внуком.

Реализация этой потребности обычно приводит к тому, что бабушка начинает выполнять все прихоти малыша. Чтобы ее поведение стало более адекватно, нужно постараться изменить свое отношение к ней. Молодые родители должны уделять ей больше внимания и общаться с ней. Знание того, что ее любят, поможет ей более разумно общаться с внуком. Потребность в уважении со стороны других. Сфера воспитания внуков для большинства пенсионерок остается единственной, где они могут почувствовать себя компетентными. В этой ситуации молодой семье следует как можно чаще подчеркивать, что они ценят свою маму или свекровь, уважают ее жизненную позицию и опыт.

Сфера воспитания внуков для большинства пенсионерок остается единственной, где они могут почувствовать себя компетентными. В этой ситуации молодой семье следует как можно чаще подчеркивать, что они ценят свою маму или свекровь, уважают ее жизненную позицию и опыт. Сама нуждается в заботе. Такие люди часто начинают сами слишком яростно опекать и заботиться о других. В попытке пресечь бабушкину гиперопеку не отгораживайтесь от самой бабушки полностью. Определитесь с тем, какая помощь вам нужна, и предложите ей помогать вам в этом объеме. И не забывайте благодарить за помощь и участие.

Такие люди часто начинают сами слишком яростно опекать и заботиться о других. В попытке пресечь бабушкину гиперопеку не отгораживайтесь от самой бабушки полностью. Определитесь с тем, какая помощь вам нужна, и предложите ей помогать вам в этом объеме. И не забывайте благодарить за помощь и участие. Бабушке как маме сложно принимать взросление своего ребенка. Поэтому часто за постоянным контролем и критикой стоит нежелание осознать, что ее дочь или сын уже выросли и способны сами принимать решения и управлять своей жизнью.

Какая модель отношений оптимальна

Приветствуются дружеские отношения. Старшее поколение имеет много свободного времени и может организовать интересный совместный досуг с внуками. Или приобщить детей к своему хобби. Например, если бабушка любит свою дачу, она может брать с собой внуков и приучать к труду. Если дедушка любит автомобили, он может заинтересовать этим и детей. Такой досуг развивает детей и укрепляет отношения. Если старшему поколению действительно важно психологическое состояние внуков, то они должны приложить все усилия, чтобы не возникало конфликтов. И создавать комфортную среду, в которой дети смогут гармонично развиваться, чтобы стать успешными в жизни.