9 неудобных детских вопросов, к которым лучше подготовиться заранее

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Едва начав разговаривать, дети не перестают сыпать вопросами: «А почему небо голубое?», «Откуда берется ветер?», «Почему вода мокрая?» И, конечно, классика жанра: «Откуда берутся дети?» Однако есть вопросы и похлеще, которые требуют от родителей не только знаний биологии и физики, но и тонкого понимания детской психологии и даже знания основ философии. Например, такие: «Почему я не могу купить дорогую куклу?», «Почему со мной никто не дружит?» и «Зачем я родился?»

Мы в AdMe.ru выступаем за честность и откровенность с детьми, а потому узнали у психологов, как стоит отвечать на неудобные вопросы ребенка, чтобы действительно помочь ему, а не просто отмахнуться от надоедливой почемучки.

Почему люди злятся?

Нет чувств плохих и хороших — каждое проявление эмоций вызвано определенной ситуацией. Тот факт, что ребенок может не только улыбаться и озорничать, но и дуться, грустить и даже злиться, означает, что малыш здоров и развит. Психологи подчеркивают, что все чувства нужно понимать, осознавать и уметь их проявлять. Это важно как для взрослых, так и для детей. Основные чувства — это радость, печаль, злость и страх. Не стоит говорить ребенку, что «злиться — плохо», «хорошие мальчики и девочки не обижаются» и т. д. Ведь отвергая свои эмоции, мы будто бы отрицаем часть себя, и это может плохо сказаться на психическом здоровье. А что касается злости, то она учит детей защищать себя и своих близких, перерастая в спортивный или деловой азарт, а также помогает достигать успеха и отстаивать свои интересы.

Почему со мной не дружат?

Если ребенок пришел к вам с этим вопросом, значит, у вас с ним действительно доверительные отношения, и это замечательно. Крайне важно не упустить такую проблему из виду, даже если он не признался в этом сам. Ни в коем случае не отмахивайтесь от проблемы, посоветовав ребенку не обращать внимания. Это делу не поможет, более того, так вы можете обидеть ребенка. Лучше дать понять малышу, что вы разделяете его переживания и поддерживаете его. Расскажите, какие трудности в общении со сверстниками в свое время испытывали вы и как вам удалось наладить отношения и найти друзей. И, конечно, с помощью воспитателя или классного руководителя попытайтесь выяснить причины, из-за которых ребенок стал аутсайдером. В случае если такой причиной стал физический недостаток, объясните сыну или дочке, что настоящие друзья не обращают на это внимания и со временем он или она обязательно встретят достойных друзей.

Почему я не могу купить нового робота / дорогую куклу?

«...такого же / такую же, как у соседа Пети или одноклассницы Маши?» Ответив на такой вопрос, вы не только избавите вашего ребенка от зависти, но и поможете ему освоить азы финансовой грамотности. Например, психологи рекомендуют научить ребенка понятию «бюджет»: бюджет выходного дня, бюджет поездки и т. д. Родители называют сумму, которую они могут потратить, а дети должны правильно расставить приоритеты и выбрать те развлечения или покупки, которые будут вписываться в данный бюджет. Также важно доверять подросшему ребенку самостоятельно делать покупки, давать ему карманные деньги, которыми он сможет распоряжаться сам. Нужно рассказывать детям, как зарабатываются деньги, сколько труда для этого прилагают родители, какие траты каждый месяц обязательно делает ваша семья, сколько денег остается на игрушки и как тщательно надо подходить к их выбору. Можно завести отдельную копилку для денег на желанную покупку: так вы потренируете малыша в счете и заодно научите его копить.

Почему ты не любишь папину маму?

Отношения родителей с тещей и свекровью — любимая тема анекдотов. И от детей, как от очень наблюдательных психологов, этого напряжения не скрыть. Да и не стоит этого делать, ведь честность — это основа правильных отношений в семье. Поэтому рекомендуем честно ответить на этот вопрос. Ну или не слишком честно: не стоит выливать на ребенка все свои обиды и претензии к его бабушке. Лучше максимально корректно объясните, почему вы чувствуете себя неловко в обществе свекрови или тещи, но обязательно подчеркните при этом, какая она хорошая бабушка и как много в ней положительных черт.

А Дед Мороз / барабашка / НЛО / привидения существуют?

Дети живут в мире фантазий. Сказки, мультики и новогодняя атмосфера эту особенность только закрепляют. В среднем к 8 годам ребенок осознает, что Дед Мороз, о котором ему постоянно рассказывали, — это сказочный персонаж, а барабашка, которым запугивали нас нерадивые бабушки, — это просто миф. Психолог Кристен Данфилд из Университета Конкордия доказывает, что вера малышей в волшебство невредна, а, наоборот, стимулирует навыки мышления и эмоциональное развитие. В случае с Дедом Морозом не стоит опасаться, что дети однажды поймут, что такой волшебник физически не смог бы поздравить всех людей на свете, а подарки покупают и кладут под елку родители, и обвинят взрослых во лжи. Это естественный и неизбежный процесс. Не стоит разрушать миф, лучше направьте ребенка в его поисках ответа и сами спросите, как, на его взгляд, Деду Морозу или Санте удается за один день облететь весь мир. А если ребенок стал задумываться о существовании зловещих духов, привидений или НЛО, главное — узнать, почему ребенок стал бояться. Честно ответьте на этот вопрос, почему вы не верите в подобных существ, а затем попытайтесь успокоить ребенка.

Почему я именно такой (внешне и внутренне)?

«Почему у меня нос с горбинкой, волосы в разные стороны, почему я бегаю хуже Сашки?» Такие вопросы могут поставить в тупик любого родителя. Ответ на них должен быть примерно следующим: каждый человек сочетает в себе то, что он получил от рождения, и то, какие вещи он приобрел по мере взросления. Мы рождаемся с определенной внешностью, благодаря генам мамы и папы и их семей, с некоторыми чертами характера и уровнем здоровья. А знания, навыки, интересы, привычки — это то, что мы получаем, взрослея. Каждый ребенок рождается в том месте и в той семье, где его очень ждали. Каждый человек по-своему уникален, и нет другого такого.

Чем мальчики отличаются от девочек?

Уже к 2 годам дети начинают осознавать собственную половую принадлежность. Неудивительно, что вскоре они начинают спрашивать, чем мальчики отличаются от девочек. Важно отметить, что оба пола одинаково хороши, один пол не лучше, но и не хуже другого. Расскажите ребенку о его теле, притом лучше, если девочкам об этом расскажет мама, а мальчикам — папа. Можно провести аналогию с животными, пояснив, что практически все живые существа делятся на «мужчин» и «женщин».

Зачем я родился?

Примерно с 7 лет, а бывает и раньше, у детей начинает формироваться осознание себя и поиск смысла в жизни. Если это совпадает с напряженной обстановкой дома или проблемами в школе, то помощь родителей в ответе на такой непростой, философский вопрос становится очень важной. Ответов может быть множество: мы живем, чтобы радоваться, чтобы любить и приносить добро, чтобы продолжать род, помогать старшим, заботиться о других, учиться, в конце концов. Но главный смысл, который должны вложить взрослые, таков: ты родился, потому что мы этого очень хотели. Ведь в глубине души, задавая такой вопрос, ребенок хочет услышать в ответ, как он любим и желанен, как сильно в нем нуждаются самые близкие люди — его родители.

Почему бабушка медленно ходит и болеет?

В возрасте от 3 до 6 лет малышей начинают занимать вопросы смерти и старости. Возможно, ребенок задумывается о будущем своих бабушек и дедушек, родителей или о своей собственной судьбе. Расскажите ребенку, что все люди растут, взрослеют и стареют. Но это происходит постепенно, и старость случится с маленьким философом еще очень нескоро. Старость — это не всегда болезнь и увядание. Многие пожилые люди сохраняют бодрость, энергичность и ясность ума. Для этого важно уже с юных лет правильно питаться, закаляться, заниматься спортом и самообразованием. Если у вас в семье есть пожилой человек, который тяжело болен, не оставляйте ребенка в неведении, ведь он все равно будет чувствовать напряжение, а отсутствие информации будет порождать страх и даст волю ненужным домыслам. Психологи рекомендуют подготовить детей к возможному фатальному исходу. Не накладывайте табу на эту тему и не скрывайте свои переживания.

Бонус: не всегда, задавая вопрос, ребенок нуждается в ответе на него

Вопрос «Откуда берутся дети?» — это обязательный пункт в огромном «опроснике» маленьких почемучек. Мамы и папы всегда оказываются неготовыми к нему, они начинают паниковать и судорожно вспоминать уроки анатомии с ее тычинками и пестиками. И зря, утверждают психологи. Не всегда, задавая вопрос, дети рассчитывают получить развернутый ответ.

«Когда ребенок задает „неудобный“ вопрос, это вовсе не значит, что он желает услышать все подробности об анатомии, физиологии мужчин и женщин, а также секреты интимной жизни родителей. Возможно, ему просто надо встроить какой-то недостающий факт в его картину мира. А какой именно факт нужно встроить — это лучше выяснить у ребенка, задав ему проясняющие вопросы. — Мама, а как дети рождаются? Арсению в 4 года уже недостаточно знаний, что дети рождаются. Теперь его интересует „как?“. А меня интересует „почему?“. Почему его вдруг это заинтересовало. И я прямо спрашиваю: — А тебе это зачем? Он так серьезно, озабоченно отвечает: — Вот придется мне рожать, а я не знаю как. — Тебе не придется. Рожают только девочки, и то когда вырастут. Ребенок с облегчением выдохнул. Это теперь не его проблема, а девочек. Никакие подробности его больше не интересовали». Анна Быкова

А какие детские вопросы ставили в тупик вас? И как вы выходили из положения?