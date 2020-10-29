8 типов пациентов, которые выводят врачей из себя, и 1 редкий, с которым каждому доктору приятно встретиться

Врач — профессия благородная, и вряд ли доктор станет ввязываться в спор с пациентом и тем более грубить ему. Но врачей посещают самые разные люди, и, к сожалению, не всем из них знакомы правила хорошего тона.

Мы в AdMe.ru, почитав мнения медицинских работников, выделили самые популярные типы людей, которые доводят их до белого каления. А в бонусе — редкий вид пациентов, с которым каждому доктору приятно иметь дело.

1. Невоспитанные пациенты больниц и поликлиник

Как и в любом коллективе, в лечебных учреждениях можно повстречать много, мягко говоря, своеобразных личностей. Иногда они безобидные, а иногда раздражают не только других пациентов, но и самых терпеливых врачей.

Как-то к нам пришла работать медсестра из психиатрической больницы, которая попала под сокращение. Поработав у нас пару месяцев, она сказала: вроде и больница другая, и отделение, а атмосфера все та же. Например, кто-то сломал микроволновку в буфете, поставив на разогрев... смартфон. А одна бабушка специально легла в коридор, чтобы воровать еду из общего холодильника. © Eltran13 / Pikabu

Работаю врачом, совмещая приемы в 2 поликлиниках. Зимой бежала с одной работы на другую, почти опаздывая. Взлетаю вверх по лестнице, бегом к кабинету... И тут живая стена пациентов преграждает мне путь к двери со словами «куда прешь без очереди?!». Будучи в несколько растрепанных чувствах, покорно села на лавку возле кабинета. Через несколько минут подошло время начала приема, и граждане принялись ругать непунктуального врача. Я же молча сидела на лавке, качая ногой. На нарастающий шум из кабинета выглянула медсестра. И страшно удивилась, увидев врача, скромно сидящего под дверью. «Доктор, вы почему здесь?» — вопросила она. «Так очередь», — пожала я плечами. В тот день ко мне в кабинет заходили исключительно вежливые и предупредительные пациенты. © «Палата № 6» / VK

2. «Телефонные террористы»

Любой врач, чей телефонный номер находится в открытом доступе, рискует когда-нибудь нарваться на таких пациентов. Они почему-то считают, что позвонить своему лечащему доктору можно когда угодно и по любому вопросу. Таким персонам не помешало бы вспомнить этикет: звонить можно не раньше 8 утра (а по выходным и вовсе не раньше 10) и не позже 9 вечера. И конечно, говорить нужно кратко и по делу, чтобы врачу не пришлось отвлекаться на долгую задушевную беседу.

Я хирург-онколог, и знаете, что мне кажется удивительным? То, что мне порой совершенно не нужен календарь. Если в одно прекрасное утро меня внезапно будит звонящий в 6:55 телефон, по которому мне сообщают, что еще летом обнаружили шишку и нужно срочно, сегодня же, прийти на прием, то я точно знаю, что сегодня воскресенье! © Adoc / Pikabu

Помню, в нашем районе назначили нового участкового врача: молодую, горящую энтузиазмом девушку. Каждому пациенту, к которому она приезжала на дом, она оставляла свой номерок — на случай вопросов по лечению, резкой смены состояния после назначенных лекарств и прочих подобных случаев. Уже через месяц врач в панике меняла сим-карту. Будучи однажды у нас на вызове, поделилась: «Такое чувство, будто на телефоне доверия круглосуточно работаю».

3. Люди, считающие, что рабочее время врача — примерно всегда

Этот типаж очень схож с «телефонными террористами», но страшнее: напасть на врача они могут чуть ли не на улице из-за угла, искренне веря, что у людей такой благородной профессии не должно быть перерывов и выходных. На самом деле, конечно, врач — такой же человек, как и все. Он устает после рабочего дня и вряд ли горит желанием исполнять свои обязанности вне рабочего времени. Особенно когда ситуация не экстренная.

Я участковый терапевт. Сегодня после обхода домашних визитов зашла в магазин косметики на своем участке. Стою, никого не трогаю, тушь рассматриваю. Тут со мной здороваются, узнаю сиделку одной из пациенток. Говорит, мол, извините, что в магазине, но у моей подопечной голова кружится, что проколоть или пропить? Я отвечаю. Здесь нужно отметить, что пациентка — инвалид 2-й группы, ей положены льготные рецепты. Так сиделка еще попросила на эти препараты их там же и выписать. Ага, льготные рецепты, которые и писать дольше, чем обычные, и вносить в тетрадь специальную надо. В магазине. На коленях, наверное, писать надо было... © Brunetochka1984 / Pikabu

Отец работал хирургом. Помню его постоянно уставшим. Жили в захолустном городке, на весь район 2 хирурга. Все время дежурства сутками. И часто к нам домой приходили люди: у кого нога болит, у кого — живот; вечером, в выходной; знакомые, знакомые знакомых и неизвестно кто. Раз пришла какая-то бабушка с больным котиком, чтоб папа его вылечил! Он ей вежливо объяснил, что умеет лечить только людей. Я сейчас даже представить не могу, чтоб кто-то пошел домой к незнакомому врачу со своими проблемами. © «Подслушано» / VK

4. Ипохондрики

Возможно, им собственное состояние и кажется ужасным, но врач видит: пациент просто сам себя накрутил, и повод для визита к врачу высосан из пальца. Особенно опасными ипохондрики становятся, когда вызывают скорую помощь: а что, если в это время бригаду дожидается тот, кому врач действительно срочно необходим? На самом деле таким пациентам, если их жалобы очень настойчивы, действительно нужна помощь врача, но психиатрического профиля. Ипохондрия — тоже болезнь, родственница тревожного расстройства, и ее нужно лечить.

— Доктор, когда я на шее вот в это место давлю, то мне больно становится, — давит с усилием себе на шею пальцем. Осматривают. Все в порядке.

— А если не давите, то ничего не болит?

— Нет.

— Хм... Но если я надавлю так себе, то у меня тоже будет болеть. А зачем вы туда давите?

— Попробовала — больно стало. Может, это у меня опухоль какая-то?.. © Disconnect666 / Pikabu

Работаю на скорой в другой стране. Медицина у нас платная, вызвать скорую стоит около $ 1 000. Но на какую фигню меня только ни вызывали: «кровь из мизинчика»; «не могу уснуть»; «чешется нога»; упала позавчера — сходила к врачу — сказали, все в порядке, — вызвала скорую в 4 утра. И это все реальные вызовы, на которых я присутствовала. © «Подслушано» / VK

5. Люди, у которых все само пройдет

Если каким-то чудом эти антиподы ипохондриков и оказываются в медицинском кабинете, то все равно убеждены, что помощь им не нужна. Они обладают поразительной способностью не обращать внимания на свои болезни, даже когда они на довольно серьезной стадии и медицинское вмешательство требуется немедленно. По статистике, мужчины реже женщин обращаются к врачу, и вовсе не потому что реже болеют — просто женщины привыкли ответственно относиться к своему здоровью. И это хорошая привычка, учитывая, что женщины в среднем и живут дольше.

— Что вас беспокоит, жалобы есть?

— Нету.

— Как вы спите ночью? Встаете в туалет?

— У-у-у-у! Конечно!

— Сколько раз за ночь?

— Раза три!

— Ну вот, а говорите, не беспокоит.

— Так меня и не беспокоит! © Bearcub7 / Pikabu

6. Знатоки народной медицины

Такие пациенты предпочитают официальным лекарствам проверенные поколениями средства. А зачастую еще и верят всему, что написано по поводу их болезни в интернете. Поэтому до настоящих врачей они доходят лишь тогда, когда народная медицина, очевидно, не помогла. На самом деле увлекаться альтернативными методами лечения опасно: у подавляющего большинства народных целителей даже нет медицинского образования, а самолечение якобы проверенными методами может привести к опасным последствиям.

«Врачи скрывают это эффективное средство!» , «Аптеки прячут это копеечное лекарство!» и прочая. Заходишь на любой ресурс, а там эта ересь. Мне вот только интересно, как они себе этот процесс представляют? Сидят, значит, студенты кружочком, а препод им: «На самом-то деле цирроз печени можно вылечить расторопшей, язвенный колит — льняным маслом, а дирофиляриоз — тыквенными семечками. Только тс-с-с-с! Пациенты об этом знать не должны! Пусть химию пьют, фармкомпании обогащают!» © ЗЛОЙ МЕДИК / VK

7. Верящие в моментальное выздоровление

Такие пациенты свято уверены, что врач если не всемогущ, то хотя бы волшебник, у которого обязательно будет таблетка-панацея сразу от всех болезней и неприятностей. Им не хватает терпения и хочется вылечиться мгновенно. Что ж, всем нам этого хочется, но хорошее лечение всегда требует времени.

Я врач. Как же расстраивают люди, приходящие за «волшебной таблеткой», не желающие услышать рекомендации. Имеют вредные привычки, едят что попало, не занимаются спортом и при этом хотят жить вечной здоровой жизнью. «Это все понятно, доктор, на это времени нет, годы не те, таблетки какие пить?»

Но еще больше расстраивают родные / друзья, которые жалуются на здоровье свое или своих детей и просят посоветовать «хорошего доктора» вместо того, чтобы что-то изменить в жизни. Когда уже дойдет, что врачи не боги. © «Подслушано» / VK

Но еще больше расстраивают родные / друзья, которые жалуются на здоровье свое или своих детей и просят посоветовать «хорошего доктора» вместо того, чтобы что-то изменить в жизни. Когда уже дойдет, что врачи не боги. © «Подслушано» / VK — Доктор, у меня после химиотерапии тошнота, головная боль, слабость...

— Я же давал вам список препаратов для снятия симптомов.

— А есть таблетка одна от всех побочек?

— Женщина, здесь только симптоматическое лечение.

— Значит, не дадите таблетку? © LeXaG393 / Pikabu

8. Пациенты, которым все должны

Это, пожалуй, самая неприятная группа людей. Они уверены, что врачи, медсестры и прочие медработники — это лишь обслуживающий персонал, которому можно грубить и который обязан исполнять любые их прихоти и смиряться с этим. И это не очень разумно: 40 % медицинских ошибок могут быть связаны с грубостью пациентов, потому что при таком отношении врачу трудно сосредоточиться на проблеме.

На лечение записала женщину, которой оно уже горит, надо начинать прямо вот-вот сейчас и поскорее. Пациентка местная, живет рядом и, вместо того чтобы лечиться амбулаторно, настояла на госпитализации:

— Где ж мне взять денег на автобус, разве тут накатаешься? Я пенсионерка.

Жалко пенсионерку.

В день госпитализации не пришла. Звонит медсестра ей, спрашивает о причине:

— А вы видели, что за окном?! — там ливень как из ведра. — У меня зонта нет, кто мне зонт купит?! © Bearcub7 / Pikabu

Бонус: благодарные пациенты

Я работаю в неврологическом отделении. Наше отделение занимает 2 этажа: 1-й, где лежат тяжелые пациенты, и 2-й, там более легкие случаи. Я работаю на 1-м этаже, но так как медсестра со 2-го этажа взяла отгул, то я некоторое время работаю на 2 этажах. Закончив с работой на 1-м, я поднимаюсь на 2-й, готовлю кабинет к работе и приступаю к манипуляциям, но, не успев сделать и половины работы, мчусь на 1-й этаж — приступ. Кое-как стабилизируем состояние. Передав пациентку в руки реаниматологам, возвращаемся в отделение. Бегу на 2-й этаж, а в мыслях одно: хоть бы никто не написал жалобу. Извиняюсь перед пациентами за задержку. Слава богу, все отнеслись с пониманием. Проделав все манипуляции, возвращаюсь в процедурную и вижу вот это. © 6npocmo9 / Pikabu

А вам случалось встречать какие-то из этих типов пациентов в медицинских учреждениях?