8 сценариев ссор, которые могут положить конец отношениям

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Счастливые отношения — это сложная работа, которая требует усилий от обоих партнеров. Для гармонии важны взаимопонимание, уважение и создание новых привычек. Но порой влюбленные, сами того не осознавая, допускают ошибки, способные разрушить самый крепкий союз. Если в вашей жизни есть особенный человек, которого вы полюбили, доверяйте ему, меньше советуйтесь с друзьями и не забывайте про комплименты.

Мы в AdMe.ru верим в любовь, поэтому собрали опасные привычки в отношениях — если их не совершать, то получится сохранить гармонию и укрепить союз двух сердец.

1. Специально заставлять ревновать

Почему-то принято считать, что ревность — это свидетельство сильных чувств. Иногда ревность действительно может освежить отношения и помогает на какое-то время получить желаемую ласку, внимание и заботу, но это не решит всех тех проблем, из-за которых спектакль и затевался. На безобидный флирт с другим мужчиной ваш любимый может отреагировать совсем не так, как вы себе представляли: не побежит за цветами, а предложит прекратить отношения. На самом деле ревность не имеет отношения к любви. Основа ревности — страх потерять то, что любишь. В то время как доверие является важным условием здоровых и крепких взаимоотношений.

2. Писать сообщения с намеками в соцсетях

Не стоит публиковать психологические цитаты о проблемах в отношениях в социальных сетях, которые пишутся будто просто так, а на самом деле конкретному человеку. Зачем заставлять любимого догадываться о чем-то, о чем можно поговорить напрямую? Старайтесь всегда обсуждать с избранником то, что вас волнует, в личном разговоре, избегая социальных сетей.

3. Пользоваться советами подружек и друзей

Недаром психологи советуют не выносить сор из избы. Больше всего стоит опасаться подружек или друзей, готовых давать консультации в круглосуточном режиме. Часто своими советами они могут направить вас на ложный путь и только поссорить со второй половинкой. Постоянно жалуясь на избранника, вы рискуете тем, что друзья составят негативное мнение о нем, у них возникнет вопрос, почему же вы до сих пор вместе. Также не стоит ругаться на людях и тем более в компании друзей. Если в отношениях есть проблема, лучше решать ее наедине в спокойной атмосфере или идти к семейному психологу.

4. Пытаться заменить маму / папу партнера

Забота о любимом человеке — естественное желание. Но самое важное, чтобы желание помогать не перерастало в гиперопеку. Ведь ваш партнер — это взрослый самостоятельный человек, который сам в состоянии решить свои проблемы. Женщина, желающая быть своему мужу мамой, парализует его волю, лишает самостоятельности и делает зависимым. А мужчина, дающий непрошеные советы своей избраннице каждые 10 минут во всех жизненных ситуациях, начинает вызывать только раздражение у девушки. Если вашему любимому нужна поддержка, забота и совет, он наверняка сам об этом скажет, тогда помощь будет особенно ценна. А разделение обязанностей подарит свободное время, которое можно провести вдвоем.

5. Припоминать каждую ошибку

Мы все совершаем ошибки, и это совершенно нормально. Но копить обиды и держать в голове негатив вредно не только для отношений, но и для здоровья, потому что это повышает уровень стресса. Злопамятность превращает любые отношения в психологические пытки. Не стоит при каждой ссоре припоминать ошибки, которые допустил партнер несколько месяцев назад. Это прошлое, а вам следует думать о счастливом будущем. Лучше двигаться дальше и развиваться вместе.

6. Видеть только черное и белое

Все люди живут, руководствуясь социальными стереотипами. Часть из них действительно помогают нам не запутаться в мире, принимать «свое» и отвергать «чужое». Однако многие шаблоны ограничивают людей и позволяют видеть только черное и белое. Подобные стереотипы сильно мешают отношениям. Помните, что ваши отношения уникальны и не поддаются установкам. На любую спорную ситуацию постарайтесь посмотреть не только со своей точки зрения, но и глазами партнера, попробуйте встать на его сторону и услышать его чувства.

7. Ревновать к друзьям партнера

У каждого из нас есть зона личного комфорта. Когда кто-то вторгается в эту зону, мы чувствуем стресс, дискомфорт или агрессию. Поэтому если люди уважают личное пространство друг друга, это способствует более крепким отношениям между ними. Друзья — это святая святых каждого человека и часть личного пространства. Встречи с ними — прекрасная возможность переключиться и развиваться обоим как личностям. Особенно важны друзья для мужчины, это его отдушина. Так что не стоит обижаться или не отпускать смотреть футбол в чисто мужской компании.

8. Препятствовать развитию партнера

Желание препятствовать развитию партнера ради своего личного комфорта — это проявление страха. Развитие превыше личной выгоды. Очень важно создавать общее пространство в отношениях и уважать попытки партнера вырасти в них. Два любящих человека идут вместе, рука об руку, но одновременно с этим полностью свободны. Следует проявлять заинтересованность в развитии личности любимого человека и помогать раскрывать его потенциал.