8 простых шагов, чтобы жизнь пошла в гору, а не под откос

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Знакома ли вам ситуация, когда вы составляете список обещаний: выучить язык, похудеть, найти работу мечты, но ничего из этого не происходит? Психологи и просветленные подсказывают нам: мы хозяева своей судьбы и нужно действовать, а не ждать чуда. Но как часто нам не хватает волшебного пенделя, чтобы начать исполнять мечты? Это самый пендель можно назвать мотивацией. AdMe.ru предлагает вам познакомиться с интересной техникой планирования будущего, где четко озвучен главный мотив ваших поступков: все, что вы делаете, вы делаете для будущего себя.

1. Представьте картину своего реалистичного будущего

Не зацикливайтесь на мечтах и фантазиях, но и не падайте в пропасть пессимизма. Постарайтесь представить будущее именно реалистичным, ответив на вопрос: какой будет жизнь, если вы будете вести абсолютно такой же образ жизни, какой ведете сейчас?

2. Помните, что вы будете на 10 лет старше

И что вам останется жить на 10 лет меньше. Не стоит расстраиваться, такова реальность. Необходимо помнить, что времени на изменения останется еще меньше, а проблем, которые обычно сопутствуют человеку в определенном возрасте, больше.

3. Помните, что проблемы имеют свойство расти и накапливаться

К примеру, если ссоры в вашей семье — обычное дело, глупо ждать, что однажды ваш брак по взмаху волшебной палочки станет идеальным. Обиды будут накапливаться, нервная система ослабевать. Если сейчас у вас периодически болит желудок после тяжелой пищи, без правильной диеты через 10 лет боли будут посещать вас чаще и станут сильнее. Не забывайте об этом, когда будете представлять свое реалистичное будущее.

4. Теперь представьте картину желаемого будущего

Для удобства вы можете записать все на бумаге. Разделите лист на важные для вас сферы жизни: здоровье, семья, карьера, финансы, саморазвитие, признание. Подумайте, что нужно делать, чтобы добиться желаемого. Помните, что без действия не будет результата, поэтому придерживайтесь основных принципов для моделирования своего будущего.

5. Выбирайте долгосрочную инвестицию, а не сиюминутные удовольствия

Как вы думаете, что лучше: полежать на диване с чипсами сейчас или здоровый желудок и хорошая физическая форма через 10 лет? Потратить время и силы на игры с детьми или холодные отношения и редкие встречи, когда они вырастут? Поступки, которые мы совершаем, должны приносить нам пользу в будущем, чтобы потом не мучить себя вопросом: почему я этого не сделал?

6. Выбирайте путь, который подходит именно вам

Внимательно проанализируйте свое представление о будущем. Важно прочувствовать именно ваши ценности и стремления, а не пытаться что-то доказать другим. Это действительно вы хотите загородный дом у моря или вас устраивает ваша квартира в городе? Это вам нужно стать начальником крупной фирмы или вам по душе маленький бизнес, о котором вы мечтали с детства? Дайте себе честный ответ, чтобы ваши действия не были напрасными.

7. Ищите максимально действенные и подходящие вам способы, расставляйте приоритеты

Вдохновляющие примеры — это прекрасно. Но помните, что у каждого из нас своя дорога. Если вы занялись здоровьем своего тела, но испытываете дискомфорт от походов в дорогой спортзал, попробуйте другие способы. Что подойдет именно вам: пробежка по вечерним улицам, борьба или бассейн? Ищите свой путь, который принесет вам максимум пользы в будущем.

8. Не ждите мгновенных результатов, но помните, что, если все бросить, их не будет никогда

Ваши действия не останутся незамеченными, они обязательно принесут свои плоды. Может быть, трудолюбие приведет вас к повышению только через пару лет, а признание ваших творческих успехов настигнет вас только лет через 10. В любом случае если ничего не делать, чуда не произойдет.

Только мы сами несем ответственность за нашу жизнь, и, чтобы обрести счастье, нужно приложить усилия, не так ли?