8 признаков, которые помогут определить границу между заботой и контролем в отношениях

Между искренней заботой и тотальным контролем проходит тонкая грань, которая бывает настолько размыта, что понять истинные намерения партнера практически невозможно. Но если якобы заботливое поведение второй половинки пробуждает в вас чувство вины, страха или неполноценности, будьте внимательны: возможно, вами манипулируют.

AdMe.ru всегда готов прийти на помощь. Вот почему мы углубились в эту непростую тему и узнали, когда за заботой на самом деле скрывается желание доминировать.

1. Только одна из сторон готова идти на уступки

К компромиссу приходят те, кто готовы идти навстречу друг другу, чтобы разрешить спорную ситуацию. Если же только один человек удовлетворяет требования другого в ущерб своим потребностям и чувствам, вряд ли эти отношения продлятся долго. По-настоящему заботливый партнер старается делать все возможное, чтобы найти общий язык со второй половинкой, в то время как контролирующий обычно добивается, чтобы все было так, как хочет он. А ваши чувства и желания не учитываются.

2. Установленные договоренности соблюдаются только в одностороннем порядке

У каждой пары есть свои правила и распорядки. Когда один из партнеров начинает ими пренебрегать, продолжая требовать их выполнения от второй половинки, от заботливого отношения не остается и следа.

3. Разговаривать с доминирующим партнером как ходить по минному полю

Заботливое окружение располагает собеседников к открытому обсуждению своих потребностей и чувств. Но если вы боитесь самовыражаться, потому что на вас могут обрушиться с упреками вместо того, чтобы вступить в диалог, будьте осторожны: скорее всего, вы во власти контролирующего партнера. Такой человек признает только свою правоту, не извиняется и не берет на себя ответственность за свои поступки.

4. Вас критикуют за любую мелочь и заставляют думать, что это якобы для вашего же блага

Высказанная в вашу сторону претензия может звучать даже не как критика. Поначалу может сложиться впечатление, что партнер заботится о вас и искренне пытается вам помочь. Только вот если он делает это постоянно и по любому поводу, это явный признак чрезмерного контроля в отношениях. Высказываясь негативно о ваших решениях, поступках, отношениях с родными и друзьями или, например, одежде, этот человек не старается улучшить вашу жизнь. На самом деле он подрывает вашу веру в себя и способность принимать решения и действовать самостоятельно.

5. Партнер нарушает ваши личные границы

Нет ничего странного в том, что вторая половинка просит вас поделиться с ней чем-то сокровенным. Вы всегда можете согласиться или отказаться. Но человек, который требует рассказать то, что вы предпочли бы сохранить в тайне, вряд ли заботится о ваших чувствах. Скорее всего, так он хочет узнать больше о вас и ваших уязвимых местах, чтобы ему было еще легче держать вас под контролем.

6. Вам мешают двигаться к своим целям в учебе и на работе, потому что якобы не хотят, чтобы другие вас обидели

Когда близкий человек видит, что у второй половинки большие амбиции (например, в профессиональном плане или в учебе), но недостаточно опыта и навыков для их реализации, он обычно мотивирует работать над слабыми сторонами. Контролирующий же партнер в такой ситуации не оказывает необходимой поддержки и заставляет сомневаться в себе, прикрываясь страхом, будто вы разочаруетесь в случае провала.

7. Партнер вмешивается в ваши отношения с друзьями и семьей

Получить контроль над человеком, который не поддерживает контакт с друзьями и родственниками, гораздо проще. В такой ситуации жертва не решается разорвать романтические отношения, что только на руку манипулятору. Если же у партнера благие намерения, то в случае сомнений он предупредит о токсичном окружении, но никогда не запретит общаться с кем бы то ни было.

8. Вас не покидает чувство, что вы находитесь под постоянным контролем

Отношения ни в коем случае не должны преуменьшать вашу значимость, создавать угрозу или вызывать негативные эмоции. Заботливый партнер слушает, понимает, принимает и искренне любит свою половинку. Но если вам постоянно ставят условия и угрожают расставанием, внушая чувство вины, с большой вероятностью вас контролируют.