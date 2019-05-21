Чем занимались миллионеры в детстве и почему на это важно обратить внимание каждому человеку
Часто можно услышать мнение, что добиться успеха гораздо проще, если делать то, что любишь. При этом многие, увы, боятся идти за своей мечтой, особенно будучи взрослыми людьми — когда все детские фантазии ломаются под тяжестью жизненных обстоятельств. Однако миру известны случаи, когда люди сумели в раннем возрасте определить свою дорогу, и благодаря им, тогдашним бесстрашным детям, мы все знаем про магазин IKEA, мир Disney и «Игру престолов». В конце статьи вас ждет бонус: мы расскажем, как вспомнить свое призвание, и, возможно, вам захочется что-то изменить в жизни.
AdMe.ru рекомендует своим читателям быть внимательнее к желаниям собственных детей. Кто знает, может, в вашей семье растет будущий Джон Рокфеллер или Эсте Лаудер?
Ингвар Кампрад
Ингвар Кампрад в возрасте 5 лет продавал спички своим соседям, а спустя два года стал ездить по городу на велосипеде и предлагать товар новым покупателям. Мальчик быстро обрел репутацию надежного продавца: он закупал спички оптом в Стокгольме, а затем продавал их в розницу, сохраняя разумную цену. После спичек он занялся продажей рыбы, елочных игрушек, семян, шариковых ручек и карандашей, а затем в его ассортименте появились различные товары для дома.
Когда Ингвару было 17 лет, за успехи в учебе отец подарил ему деньги. На них Кампрад открыл свое первое предприятие, которое назвал IKEA.
Уоррен Баффетт
Один из богатейших людей в мире, известный инвестор, чье состояние на 2019 год оценивается в $ 84 млрд, Уоррен Баффетт в раннем детстве зарабатывал на Сoca-Cola: он покупал банки с газировкой и продавал их соседям по завышенной цене. А в 11 лет Уоррен впервые попробовал игру на бирже и приобрел 3 акции компании Cities Service, которая занималась поставкой газа в жилые дома. Внезапно их цена упала, что заставило Уоррена поволноваться, а затем выросла с $ 38 до $ 40. В этот момент Баффетт решил продать ценные бумаги, но вскоре пожалел об этом, потому как позже стоимость акций увеличилась в 5 раз.
Этот случай многому научил будущего миллиардера, и впредь он стал отдавать предпочтение долгосрочным инвестициям. Интересный факт: Баффетт до сих пор обожает Сoca-Cola и называет этот напиток источником долголетия, выпивая около 3 банок в день.
Ричард Брэнсон
Основатель корпорации Virgin Group и один из самых богатых людей Великобритании Ричард Брэнсон в 11 лет разводил попугаев на продажу, а также занимался выращиванием рождественских елей. Правда, эти два бизнеса потерпели неудачу. Ричард страдал дислексией (сложность овладения навыком чтения) и из-за низкой успеваемости бросил школу в 16 лет, решив уехать в столицу. Директор на прощание сказал ему, что тот либо окажется в тюрьме, либо станет миллионером.
Второе пророчество сбылось. В Лондоне ему улыбнулась удача: Брэнсон организовал свой первый успешный бизнес — журнал Student. А уже в 17 лет открыл свою первую благотворительную организацию — Student Advisory Centre.
Уолт Дисней
Уолт Дисней жил в бедной семье, и ему часто доставалось от деспотичного отца, который считал, что нет метода воспитания лучше, чем физическое наказание. Тем не менее малыш рос жизнерадостным, и когда он с родителями переехал из Чикаго на ферму в штате Миссури, соседи полюбили его, а он полюбил их домашних животных, которые на доброту ребенка отвечали своей привязанностью.
Финансовое положение семьи при этом не улучшилось: родители не могли купить Уолту даже карандаши и бумагу, поэтому юный художник рисовал на стенах и заборах при помощи палки и смолы. Отцу не нравилось увлечение сына, и поэтому он периодически наказывал мальчика, чтобы выбить из того желание рисовать. Ситуацию спас сосед — пожилой врач, который попросил Уолта нарисовать его лошадь на клочке бумаги и заплатил ему за работу 25 центов. После того как Дисней получил свое первое вознаграждение, он понял, что хочет заниматься рисованием всю жизнь. Он начал рисовать комиксы, продавая их местным жителям, и расплачивался своим творчеством за услуги, например в парикмахерской.
Семья Диснея еще не раз переезжала, и однажды очередное новое место сыграло важную роль в жизни маленького Уолта. В Канзас-Сити мальчик увидел особняк с роскошным садом, в котором хотели побывать все местные дети. Но все попытки детворы (в том числе и Уолта) пробраться на частную территорию заканчивались неудачей. Тогда у Диснея и появилась идея построить огромный дом с садом для детей, где те могли бы играть. Мечта сбылась спустя 40 лет.
Джон Дэвисон Рокфеллер
Первый официальный долларовый миллиардер в мире Джон Рокфеллер в 7 лет откармливал индюшек на продажу, копал картошку соседям, продавал конфеты и все свои скромные доходы заносил в блокнот. Со своей первой зарплаты Рокфеллер приобрел бухгалтерскую книгу, в которой вел учет всех своих доходов и расходов. К этой книге он относился с большим уважением и хранил ее всю жизнь как напоминание о своих первых шагах к успеху.
Все заработанные деньги он хранил в копилке и в 13 лет дал знакомому фермеру ссуду в размере $ 50 под 7,5 % годовых. После окончания школы Рокфеллер поступил в колледж, но быстро ушел из него, когда понял, что трехмесячные бухгалтерские курсы и практика принесут куда больше пользы, чем годы теоретического обучения.
Эсте Лаудер
Эсте Лаудер (Жозефина Эстер Ментцер) росла в небогатой семье и была младшей из 8 детей. Но с ранних лет малышка Жозефина мечтала стать миллионером. И возможность проявить себя появилась у нее уже в 6 лет, когда в их доме остановился дядя Жозефины — химик и дерматолог, который занимался производством и продажей косметики.
Жозефина так вдохновилась и увлеклась работой своего родственника, что начала активно принимать участие в бизнесе и учиться: под руководством дяди она разработала 4 формулы кремов для кожи, которые в дальнейшем продавала в салонах красоты и знакомым. И даже после того как марка Estée Lauder стала гигантом на косметическом рынке и о ней узнал весь мир, эти формулы не были сняты с производства.
Ральф Лорен
Знаменитый дизайнер и один из богатейших людей мира Ральф Лорен (Ральф Лифшиц) родился в США в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Семья из 6 человек жила в однокомнатной квартире в бедном квартале Нью-Йорка, а среди их соседей был будущий знаменитый модельер Кельвин Кляйн.
Ральф в детстве мечтал о карьере баскетболиста или актера, но его мир перевернулся, когда он побывал в гостях у своего знакомого и увидел отдельную гардеробную: в семье Лорена был один шкаф на всех, а вещи приходилось донашивать за старшим братом. Тогда у Ральфа проснулась любовь к красивым вещам, и он пообещал себе, что и у него когда-нибудь будут свои личные вещи и гардеробная.
Первым шагом стало приобретение предмета роскоши того времени — классического английского костюма-тройки. 12-летний Ральф долгое время работал по ночам и откладывал каждый свободный цент, чтобы купить себе эту вещь.
Джордж Мартин
Мировую славу Джорджу Мартину принес фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», который экранизировала компания HBO под названием «Игра престолов». Благодаря этим книгам критики назвали Мартина «американским Толкином», а в 2011 году журнал Time включил писателя в список самых влиятельных людей в мире.
И его история успеха началась с самого детства. Мартин увлекался чтением и любил придумывать рассказы, чтобы скрасить скучные будни. Джордж продавал своим одноклассникам и соседям жуткие истории собственного сочинения. Еще у него был отдельный сборник с рассказами о мифическом королевстве, населенном черепахами. Дело в том, что юный писатель любил этих животных, но по непонятной причине его черепахи часто погибали в игрушечном замке — так он придумал, что все дело в зловещих заговорах и в борьбе за королевство.
Бонус: как узнать свое призвание
Психологи и нейробиологи сходятся во мнении, что каждый человек знает о своем призвании и для этого нужно просто вспомнить свои увлечения в подростковом возрасте (примерно в промежутке 10–15 лет). Именно в этом возрасте у человека происходят важные изменения в мозге, а его мысли, идеи и желания оказывают большое влияние на будущую жизнь, играя важную роль в формировании характера и личности.
А чем вы увлекались в детстве? Как думаете, это могло бы стать делом всей вашей жизни?
Фото на превью AFP / EAST NEWS