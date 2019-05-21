Чем занимались миллионеры в детстве и почему на это важно обратить внимание каждому человеку

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Часто можно услышать мнение, что добиться успеха гораздо проще, если делать то, что любишь. При этом многие, увы, боятся идти за своей мечтой, особенно будучи взрослыми людьми — когда все детские фантазии ломаются под тяжестью жизненных обстоятельств. Однако миру известны случаи, когда люди сумели в раннем возрасте определить свою дорогу, и благодаря им, тогдашним бесстрашным детям, мы все знаем про магазин IKEA, мир Disney и «Игру престолов». В конце статьи вас ждет бонус: мы расскажем, как вспомнить свое призвание, и, возможно, вам захочется что-то изменить в жизни.

AdMe.ru рекомендует своим читателям быть внимательнее к желаниям собственных детей. Кто знает, может, в вашей семье растет будущий Джон Рокфеллер или Эсте Лаудер?

Ингвар Кампрад

Ингвар Кампрад в возрасте 5 лет продавал спички своим соседям, а спустя два года стал ездить по городу на велосипеде и предлагать товар новым покупателям. Мальчик быстро обрел репутацию надежного продавца: он закупал спички оптом в Стокгольме, а затем продавал их в розницу, сохраняя разумную цену. После спичек он занялся продажей рыбы, елочных игрушек, семян, шариковых ручек и карандашей, а затем в его ассортименте появились различные товары для дома. Когда Ингвару было 17 лет, за успехи в учебе отец подарил ему деньги. На них Кампрад открыл свое первое предприятие, которое назвал IKEA.

Уоррен Баффетт

Один из богатейших людей в мире, известный инвестор, чье состояние на 2019 год оценивается в $ 84 млрд, Уоррен Баффетт в раннем детстве зарабатывал на Сoca-Cola: он покупал банки с газировкой и продавал их соседям по завышенной цене. А в 11 лет Уоррен впервые попробовал игру на бирже и приобрел 3 акции компании Cities Service, которая занималась поставкой газа в жилые дома. Внезапно их цена упала, что заставило Уоррена поволноваться, а затем выросла с $ 38 до $ 40. В этот момент Баффетт решил продать ценные бумаги, но вскоре пожалел об этом, потому как позже стоимость акций увеличилась в 5 раз. Этот случай многому научил будущего миллиардера, и впредь он стал отдавать предпочтение долгосрочным инвестициям. Интересный факт: Баффетт до сих пор обожает Сoca-Cola и называет этот напиток источником долголетия, выпивая около 3 банок в день.

Ричард Брэнсон

Основатель корпорации Virgin Group и один из самых богатых людей Великобритании Ричард Брэнсон в 11 лет разводил попугаев на продажу, а также занимался выращиванием рождественских елей. Правда, эти два бизнеса потерпели неудачу. Ричард страдал дислексией (сложность овладения навыком чтения) и из-за низкой успеваемости бросил школу в 16 лет, решив уехать в столицу. Директор на прощание сказал ему, что тот либо окажется в тюрьме, либо станет миллионером. Второе пророчество сбылось. В Лондоне ему улыбнулась удача: Брэнсон организовал свой первый успешный бизнес — журнал Student. А уже в 17 лет открыл свою первую благотворительную организацию — Student Advisory Centre.

Уолт Дисней

Уолт Дисней жил в бедной семье, и ему часто доставалось от деспотичного отца, который считал, что нет метода воспитания лучше, чем физическое наказание. Тем не менее малыш рос жизнерадостным, и когда он с родителями переехал из Чикаго на ферму в штате Миссури, соседи полюбили его, а он полюбил их домашних животных, которые на доброту ребенка отвечали своей привязанностью. Финансовое положение семьи при этом не улучшилось: родители не могли купить Уолту даже карандаши и бумагу, поэтому юный художник рисовал на стенах и заборах при помощи палки и смолы. Отцу не нравилось увлечение сына, и поэтому он периодически наказывал мальчика, чтобы выбить из того желание рисовать. Ситуацию спас сосед — пожилой врач, который попросил Уолта нарисовать его лошадь на клочке бумаги и заплатил ему за работу 25 центов. После того как Дисней получил свое первое вознаграждение, он понял, что хочет заниматься рисованием всю жизнь. Он начал рисовать комиксы, продавая их местным жителям, и расплачивался своим творчеством за услуги, например в парикмахерской. Семья Диснея еще не раз переезжала, и однажды очередное новое место сыграло важную роль в жизни маленького Уолта. В Канзас-Сити мальчик увидел особняк с роскошным садом, в котором хотели побывать все местные дети. Но все попытки детворы (в том числе и Уолта) пробраться на частную территорию заканчивались неудачей. Тогда у Диснея и появилась идея построить огромный дом с садом для детей, где те могли бы играть. Мечта сбылась спустя 40 лет.

Джон Дэвисон Рокфеллер

Первый официальный долларовый миллиардер в мире Джон Рокфеллер в 7 лет откармливал индюшек на продажу, копал картошку соседям, продавал конфеты и все свои скромные доходы заносил в блокнот. Со своей первой зарплаты Рокфеллер приобрел бухгалтерскую книгу, в которой вел учет всех своих доходов и расходов. К этой книге он относился с большим уважением и хранил ее всю жизнь как напоминание о своих первых шагах к успеху. Все заработанные деньги он хранил в копилке и в 13 лет дал знакомому фермеру ссуду в размере $ 50 под 7,5 % годовых. После окончания школы Рокфеллер поступил в колледж, но быстро ушел из него, когда понял, что трехмесячные бухгалтерские курсы и практика принесут куда больше пользы, чем годы теоретического обучения.

Эсте Лаудер

Эсте Лаудер (Жозефина Эстер Ментцер) росла в небогатой семье и была младшей из 8 детей. Но с ранних лет малышка Жозефина мечтала стать миллионером. И возможность проявить себя появилась у нее уже в 6 лет, когда в их доме остановился дядя Жозефины — химик и дерматолог, который занимался производством и продажей косметики. Жозефина так вдохновилась и увлеклась работой своего родственника, что начала активно принимать участие в бизнесе и учиться: под руководством дяди она разработала 4 формулы кремов для кожи, которые в дальнейшем продавала в салонах красоты и знакомым. И даже после того как марка Estée Lauder стала гигантом на косметическом рынке и о ней узнал весь мир, эти формулы не были сняты с производства.

Ральф Лорен

Знаменитый дизайнер и один из богатейших людей мира Ральф Лорен (Ральф Лифшиц) родился в США в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Семья из 6 человек жила в однокомнатной квартире в бедном квартале Нью-Йорка, а среди их соседей был будущий знаменитый модельер Кельвин Кляйн. Ральф в детстве мечтал о карьере баскетболиста или актера, но его мир перевернулся, когда он побывал в гостях у своего знакомого и увидел отдельную гардеробную: в семье Лорена был один шкаф на всех, а вещи приходилось донашивать за старшим братом. Тогда у Ральфа проснулась любовь к красивым вещам, и он пообещал себе, что и у него когда-нибудь будут свои личные вещи и гардеробная. Первым шагом стало приобретение предмета роскоши того времени — классического английского костюма-тройки. 12-летний Ральф долгое время работал по ночам и откладывал каждый свободный цент, чтобы купить себе эту вещь.

Джордж Мартин

Мировую славу Джорджу Мартину принес фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», который экранизировала компания HBO под названием «Игра престолов». Благодаря этим книгам критики назвали Мартина «американским Толкином», а в 2011 году журнал Time включил писателя в список самых влиятельных людей в мире. И его история успеха началась с самого детства. Мартин увлекался чтением и любил придумывать рассказы, чтобы скрасить скучные будни. Джордж продавал своим одноклассникам и соседям жуткие истории собственного сочинения. Еще у него был отдельный сборник с рассказами о мифическом королевстве, населенном черепахами. Дело в том, что юный писатель любил этих животных, но по непонятной причине его черепахи часто погибали в игрушечном замке — так он придумал, что все дело в зловещих заговорах и в борьбе за королевство.

Бонус: как узнать свое призвание

Психологи и нейробиологи сходятся во мнении, что каждый человек знает о своем призвании и для этого нужно просто вспомнить свои увлечения в подростковом возрасте (примерно в промежутке 10–15 лет). Именно в этом возрасте у человека происходят важные изменения в мозге, а его мысли, идеи и желания оказывают большое влияние на будущую жизнь, играя важную роль в формировании характера и личности.

А чем вы увлекались в детстве? Как думаете, это могло бы стать делом всей вашей жизни?