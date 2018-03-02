8 ошибок на работе, которые совершает каждый второй сотрудник

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Психологи утверждают, что ложь является социальным навыком, а HR-менеджеры считают честность признаком недалекого ума и советуют руководству побыстрее избавляться от таких сотрудников. Мы собрали ряд ситуаций, в которых лучше не торопиться с ответом.

Редакция AdMe.ru надеется, что вы никогда не попадете в описанные в статье затруднительные положения.

1. Босс предлагает заманчивый проект, и вы мгновенно соглашаетесь

Взгляд со стороны: Браться за малопонятную задачу, не оценив свои силы, как минимум неэтично. А есть еще и другие профессиональные обязательства, семья, да и об отдыхе забывать нельзя.

Алгоритм решения: Спросите шефа, каким он видит результат проекта, в чем он должен измеряться на каждом этапе. Крайне важный момент — показатели успешности: количество новых клиентов, рост прибыли. Поинтересуйтесь, как начальник видит реализацию идеи.

Спросите о своих обязанностях и роли в проекте. Это один из важнейших моментов, от которого зависит успех проекта.

Вместе с боссом определите выделяемые ресурсы. Постарайтесь распланировать их для каждого этапа реализации проекта.

Узнайте, есть ли в фирме люди, верящие в успех новой затеи. Если да, смело просите шефа привлечь их к работе над проектом.

Пересмотрите вместе с боссом список привлекаемых специалистов и постарайтесь избавиться от пессимистов в команде. Так вы поймете, возможна ли реализация проекта, и сможете обоснованно согласиться или отказаться.

2. Фирма на грани разорения, коллеги хотят узнать ваше мнение о перспективах предприятия

Взгляд со стороны: Постоянный оптимизм заставит окружающих задуматься: или вы знаете о внутренних процессах слишком мало, или источником достоверной информации быть не можете, или же ваш отдел один из первых кандидатов на сокращение. И ключевые специалисты начнут искать другую работу.

Приемлемое решение: Грань банкротства опытным сотрудникам видна за 3–4 месяца до грядущего события: собственникам и руководителям бизнеса резко становится не до вас. На 100 % будущее фирмы от ключевых лиц не зависит, а действия руководства определяются позицией кредиторов и клиентов: смилостивятся — компания выживет.

Лучшим аргументом в разговоре будет правда. Откровенная беседа поможет понять происходящее, отличить временные трудности фирмы от неотвратимого банкротства.

3. На собеседовании рекрутер спрашивает вас о вашем предыдущем начальнике. Вы критикуете бывшего шефа

Взгляд со стороны: На одном из семинаров бизнес-тренер и экономист со степенью МВА Ольга Юрковская объясняла: не то что люди, даже деньги не обязаны нравиться всем; одному по душе $ 100, а другому — € 500. И кадровик это прекрасно понимает. Его задача — проверить ваше соответствие должности и возможность нормально влиться в коллектив. Будущего шефа интересует ваша продуктивность и способность работать с минимумом конфликтов, поскольку избежать их полностью при длительном сотрудничестве невозможно. Резкие бездоказательные заявления работают против вас.

Приемлемый выход: Идеальных фирм и боссов нет и не будет. В уважаемых конторах оценивают специфические детали поведения и проверяют буквально каждую фразу соискателя. Критиковать бывшего босса нельзя, даже если он объективно этого заслуживает.

Перескажите без метафор и эпитетов 3–4 типичные ситуации из вашей предыдущей работы. Желательно, чтобы негативных и позитивных моментов (на ваш взгляд) было поровну. Это даст ключ к пониманию ваших подходов к выполнению задач и работе в команде. Не бойтесь признаться в упущениях. По современным нормам, сотрудник соответствует занимаемой должности, если успешно выполняет 80 % обязанностей.

4. Договариваясь о зарплате на собеседовании, признаетесь: «Хочу получать 3 миллиона в год»

Взгляд со стороны: Лет 20 назад бытовало такое выражение: «Жадность фраера сгубила». Слишком большие аппетиты вызывают лишь раздражение, особенно если вы зарабатываете на уровне директора фирмы. Но и заниженные требования по зарплате с большой долей вероятности сыграют против вас: кадровик, или, по-новому, HR-менеджер, наверняка подумает о недостатке мотивации.

Приемлемое решение: После первого года работы специалист знает уровень зарплат в своей отрасли. Разумеется, на размер зарплаты влияют опыт, квалификация, владение языками, образование и другие факторы.

Нормальным считается просить на 10-20 % больше предыдущего оклада. На финальном собеседовании надбавку постараются уменьшить вдвое. Для должностей, связанных с ведением переговоров, это важный тест на умение отстаивать свои позиции при заключении сделки.

5. Работа перестала приносить радость и удовольствие. Вы притворяетесь, что испытываете прежние ощущения от труда

Взгляд со стороны: От равнодушных сотрудников избавляются, не стесняясь в средствах. Сотрудники и начальство ценят энтузиазм. Но в меру: трудоголиков нагружают по полной.

Приемлемое решение: Если энтузиазма нет, его придется имитировать, попутно выясняя причину перемен. Психологи считают наиболее распространенными следующие причины: профессиональное выгорание;

усталость;

исчерпание профессиональных возможностей. Профессиональное выгорание — распад личности, вызванный накоплением негативных эмоций без возможности от них избавиться. В этом плане потеря интереса к работе — только первый тревожный «звоночек». Помогают комната психологической разгрузки, активная физкультура. Важно живое общение, не затрагивающее темы работы. Усталость может вызвать даже любимое дело, если нет отдыха, прежде всего, эмоционального, с новыми впечатлениями и яркими переживаниями позитивного характера. Конкретные действия зависят от ситуации и предпочтений. Одним достаточно 3 часов любимой игры, другие же собираются в поход. Исчерпание профессиональных возможностей — понятие относительное. Достигнув предела возможностей в одной фирме, можно уйти в другую и получить принципиально новый опыт.

6. Босс предлагает новый проект без финансовой перспективы. Вы крепко задумываетесь

Взгляд со стороны: Если вы не знаете, о чем спросить, то для воплощения идеи руководства вы точно не подходите. В силу вашего положения в фирме вам ограничивают поступление служебной информации.

Приемлемое решение: Прямо спросите шефа о выгодах от проекта для компании. Так, например, социальные проекты не приносят прямой прибыли, зато повышают узнаваемость коммерческих направлений работы и улучшают имидж фирмы.

7. Шеф увеличивает объем обязанностей, но оставляет зарплату на прежнем уровне, ссылаясь на кризис. Вы молча соглашаетесь

Взгляд со стороны: Камень за пазухой останется, а осознать это вы можете намного позже. Обида однозначно будет мешать продолжению трудовых отношений.

Приемлемое решение: Честно говоря, шеф может оказаться прав. Выяснять это лучше в нерабочее время, вооружившись ручкой и бумагой. Делим лист вертикальной чертой на 2 части. На одной половине записываем наши подтвержденные (дипломами, сертификатами) знания и навыки, на другой — обычные должностные обязанности. Есть ли несоответствия? Под этой своеобразной табличкой напишите обязанности, недавно добавленные боссом. Возможны 2 варианта: Новшества уточняют существующую работу или расширяют ее круг. Пример: менеджеру по продаже автохимии «добавляют» средства для чистки салонов машин.

Руководству нужно перераспределить работу, которую некому делать. Пример: программисту финансовой компании поручают оценку платежеспособности клиентов, желающих получить кредит. В первом случае расширение круга обязанностей стимулирует профессиональный рост, что положительно скажется на зарплате. Во втором — стоит задуматься, что вы вообще делаете в этой организации.

8. Руководство поручает вести проект, для управления которым вам не хватает компетенций

Взгляд со стороны: Растерянный сотрудник подобен саботажнику: и свою работу не делает, и чужую тормозит. Прямой отказ заниматься порученным делом может оказаться неприемлемым.

Приемлемое решение: Успешный проект без команды невозможен. Поэтому смело просите помощи у руководства, но по существу. Проект следует разбить на задачи, отталкиваясь от результата и срока. Пример: подготовка к профильной выставке в усредненном варианте включает в себя создание буклетов, стендов, образцов продукции, рекламных материалов и визиток. Часть перечисленного можно делегировать команде, часть — заказать в других фирмах. А свое внимание можно (и нужно) уделить организационным вопросам.