7 вопросов с подвохом, поняв которые вы обойдете всех конкурентов на собеседовании

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Каждый из нас, кто хотя бы раз отправлялся на собеседование, заранее продумывал ответы на самые каверзные вопросы. Но иногда, чтобы лучше узнать кандидата, работодатели используют своеобразные уловки. Порой такие испытания могут завершиться отказом в приеме на работу.

Для нас в AdMe.ru стало неожиданностью, что такие безобидные вопросы таят в себе подвохи, которые может не заметить даже опытный соискатель.

1. Как вы узнали о вакансии?

Работодатели задают этот вопрос с целью убедиться в том, что кандидат нацелен на деятельность именно в их компании и твердо знает, чего хочет. Им нужен не тот, кто ищет абсолютно любую работу, а тот, кто заинтересован в конкретной вакансии, ведь такой сотрудник будет более активен и энергичен. Когда на собеседовании задают такой вопрос, лучше отвечать кратко и уверенно. Стоит сообщить работодателю о том, что вы внимательно отслеживали предложения фирмы.

2. Занимаетесь ли вы спортом?

Такой вопрос помогает распознать энергичного, выносливого соискателя. Ведь спорт развивает в человеке умение гармонично вливаться в коллектив, способность быстро принимать решения в сложных ситуациях, разумно рисковать или воздерживаться от риска. А если кандидат увлекается командными видами спорта, значит, в коллективной работе он также проявит себя с лучшей стороны и, что вполне вероятно, будет вести сотрудников за собой.

3. Как вы описали бы себя одним словом?

Рекрутер с помощью этого вопроса хочет получить представление о вашей индивидуальности и понять, впишетесь ли вы со своими ценностями и методами ведения дел в корпоративную политику конкретного предприятия. Работодатели хотят узнать ваш тип личности, понять, насколько вы уверены в себе и подходит ли ваш стиль работы для их компании.

4. Где вы видите себя через 5 лет?

Как правило, кандидаты рассматривают этот вопрос как возможность проявить свои амбиции. В этом есть доля правды, только чаще всего работодатели действительно хотят знать, соответствуют ли ваши долгосрочные планы их собственным целям. Некоторые компании ищут сотрудника на короткий срок, но в большинстве случаев им необходим преданный работник.

5. Как вы справляетесь со стрессом?

Интервьюеры, особенно те, кто работает в высокооплачиваемой трудоемкой отрасли, ищут стрессоустойчивого сотрудника, который будет достойно выполнять свои обязанности при любых обстоятельствах. Подумайте, какие способы могут помочь вам быстро справиться с нервозностью непосредственно на рабочем месте. Попробуйте создать свою личную методику борьбы со стрессом.

6. Почему вы хотите уйти со своей нынешней работы?

Обсуждая свою нынешнюю работу или предыдущие должности на собеседовании, постарайтесь не зацикливаться на негативных аспектах. Комментарии о вашем сумасбродном начальнике и ядовитом коллективе вряд ли приведут в восторг работодателей.

7. У вас есть вопросы?

Не стоит спешить побыстрее покинуть собеседование. Этот вопрос — последний шанс соискателя проявить себя как заинтересованного сотрудника. Чтобы вас не застали врасплох, заранее можно приготовить список возможных вопросов. Собеседование — это не только односторонний «допрос», но и знакомство, которое позволит быть уверенным, что вы не разочаруетесь в этой фирме.

А какие хитрые проверки вам доводилось проходить при устройстве на работу?