7 вопросов, которые стоит задать себе, перед тем как принять важное решение

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Когда мы сталкиваемся с трудными жизненными обстоятельствами, то чувствуем себя неуверенно и не понимаем, как лучше поступить. Мы испытываем стресс, пытаемся решить вопрос самыми разными способами, но постоянно сомневаемся в своей правоте. Поэтому, прежде чем принять какое-либо решение, нужно честно ответить себе на несколько вопросов.

AdMe.ru выбрал самые важные вопросы, которые помогут вам немного «замедлиться» и трезво оценить текущую ситуацию.

Что будет через некоторое время после решения?

Спросите себя: «Как все изменится через несколько дней, несколько месяцев или несколько лет?» Такое мысленное путешествие во времени полезно, поскольку оно отвлекает внимание от того, что происходит в настоящий момент. Осознание того факта, что все в жизни, в том числе и трудности, временно, успокаивает и дает возможность принять адекватное решение.

Что я могу сделать с этой проблемой?

Пока вы сами себе не ответите на этот вопрос как можно точнее, представление о том, куда двигаться дальше, будет нечетким. Вы будете поддаваться негативным эмоциям, идти на поводу у своих страхов и в итоге возвращаться к тому, с чего начинали. Стоит тщательно обдумать все возможные варианты выхода из ситуации. Если же найти оптимальный выход никак не получается, то надо решить, стоит ли подождать или лучше отказаться от дальнейших действий.

Как это решение скажется на мне?

Помимо сиюминутной выгоды, некоторые важные жизненные решения могут принести в будущем значительно больше пользы. И несмотря на то что идти по пути наибольшего сопротивления всегда труднее, необходимо задать себе вопросы: «Смогу ли я стать лучше, если сделаю это?», «Поможет ли мне принятие этого решения стать сильнее?» И если ответ «да», то стоит поступить так, как вы считаете нужным.

Я могу попросить помощи у других?

Самое непростое для многих — это обратиться за помощью к другим людям, однако нужно помнить, что со сложными ситуациями трудно справляться в одиночку. В одиночестве нам становится страшно, и мы начинаем закрываться от окружающего мира. Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит подумать, есть ли среди ваших знакомых человек, который уже пережил нечто похожее. Обратитесь к тому человеку, который собственным примером доказал, что возможно не пасть жертвой беды, с которой пришлось столкнуться вам. Если среди знакомых такого человека нет, то можно, к примеру, почитать различные блоги, форумы, обсуждения в соцсетях и поискать людей с похожими ситуациями там. Не останавливайтесь до тех пор, пока не получите хороший совет.

Как бы я помог своим близким в такой ситуации?

Обычно когда проблема возникает не у нас лично, а у кого-то из знакомых, то в нашей голове, словно по волшебству, возникает масса разных советов, и они там остаются ровно до тех пор, пока такая же проблема не появляется у нас самих. Так вот, представьте себе, что в этой ситуации оказался ваш друг, родственник или ребенок. Что бы вы ему посоветовали сделать, как поступить? Родному человеку плохого не посоветуешь. Вы ясно видите цену того решения, которую нужно будет заплатить, если ситуацию оставить в неизменном виде.

Могут ли от моего решения пострадать другие люди?

Будьте максимально объективны, постарайтесь абстрагироваться от всего и подумать: если вы принимаете решение, которое выгодно для вас, не может ли оно навредить другим? Одно дело, когда оно просто не вызывает одобрения: такая ситуация еще не слишком критична. Но если ваше решение наносит вред другим людям, то стоит все же подумать над другим выходом из положения — таким, которое станет относительно приемлемым для всех.

Комфортно ли будет мне с самим собой после принятия того или иного решения?

Если вы запутались и не знаете, в какую сторону двигаться, ответ на этот сложный вопрос и будет иметь решающее значение. Ответив на него, вы сможете понять, в каком направлении стоит двигаться. Нужно отвлечься от того, что вы «должны», и не заострять внимание на том, что подумают о вас другие люди. Задавая себе этот вопрос, необходимо концентрироваться только на собственных ощущениях. Если в глубине души вы сами против того, как планируете поступить, значит, это неправильный выход, не стоит пытаться себя обмануть.