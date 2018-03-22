7 волшебных пенделей, которые сделают жизнь простой и понятной

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Когда кажется, что жизнь стала слишком сложной и вы в тупике, не нужно отчаиваться. Безвыходных ситуаций не бывает. Даже у самой сложной задачи есть решение. В этой статье мы расскажем, как преодолеть трудные жизненные ситуации и разложить все по полочкам.

AdMe.ru выбрал самые эффективные способы, чтобы вы наконец-то взяли управление собственной жизнью в свои руки и перестали хандрить.

1. Помним, что «сложно» = «интересно»

В жизни многое может показаться сложным. Если дело касается работы, то иногда даже страшно сделать первый шаг, потому что очередная задача может показаться просто невыполнимой. Что делать? Если попробовать слово «сложно» заменить словом «интересно», то даже из любопытства захочется двигаться вперед. И в конце концов даже самая трудная цель будет достигнута.

2. Вдохновляйтесь собственными даже маленькими победами

Многие из нас — максималисты, которые ставят перед собой высокие цели. Но мы забываем, что на пути к их достижению нас ждет множество трудностей и разочарований. И их тоже нужно как-то пережить, пока самая большая цель не будет покорена. Что делать? Не стоит недооценивать собственные, пусть даже маленькие победы. Хвалите себя почаще, чтобы не потерять мотивацию. Каждый маленький шаг важен на пути к достижению главной цели.

3. Сделайте уборку в собственной жизни: дома, в социальных сетях, на рабочем столе

Нам часто некогда сделать уборку на рабочем столе, у себя дома, в шкафу. Потому что это может подождать, ведь есть более важные дела. Но, может быть, как раз из-за этого и в мыслях неразбериха? Что делать? Когда все начинает идти не по плану и вы не знаете, что делать, начните с уборки. Недавно ученые доказали, что бардак и хаос дома мешают сфокусироваться на конкретной задаче.

4. Выберите для себя наиболее комфортный ритм жизни

В этом сумасшедшем мире мы пытаемся успеть все и сразу. И не всегда можем переделать все дела. Но испортить здоровье и сжечь нервы — запросто. Что делать? Выберите для себя наиболее гармоничный ритм жизни. От этого зависит, будет ли ваше существование более спокойным и комфортным или, наоборот, полным забот и лишней суеты.

5. Расставьте приоритеты и исключите лишнее

У нас у всех разные приоритеты в жизни. Потому что все мы тоже разные. Для кого-то на первом месте семья, а работа в самом конце списка. А кто-то не представляет своей жизни без вечеринок и совсем не задумывается о семье. Что делать? Чтобы не выбирать между повышением и замужеством или желанием партнера завести детей и вашей мечтой объездить весь мир, определитесь с приоритетами заранее. Это позволит избежать стрессовых ситуаций и неопределенности.

6. Найдите свой эффективный способ борьбы с ленью и прокрастинацией

Существуют общие советы для всех, как справиться с ленью и прокрастинацией. Вроде «ложитесь спать пораньше» или «прочтите популярную книгу, как эффективно прожить день». Но не стоит удивляться, если вы выполните все, что вам посоветовали, а результата не будет. Что делать? Каждый должен найти свой индивидуальный способ. Конкретно вам, возможно, справиться с ленью помогут положительные эмоции вроде поездки на море или похода в тренажерный зал. А ученые и вовсе пришли к выводу, что апатичность или активность в поведении зависит не столько от характера человека, сколько от особенностей строения его мозга.

7. Относитесь к жизни проще

Мы вечно все усложняем и не можем довольствоваться тем, что есть. Нужно еще похудеть, денег больше заработать, не во всех странах побывали, а хочется слетать туда, где были коллеги. На самом деле человеку нужно мало для счастья. Что делать? Перестаньте все усложнять. Относитесь ко всему проще. Учитесь концентрировать внимание на положительных моментах. Позитивное отношение к жизни сэкономит вам нервы и продлит годы жизни.

А какие способы навести порядок в жизни знаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях к статье.